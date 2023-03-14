Сотрудники ФСБ приедут в Краснообск — что там будет происходить и введут ли ограничения

Сотрудники ФСБ проведут антитеррористические учения в поселке Краснообск завтра, 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
— Планируется проведение учения «Экран» по пресечению условного террористического акта на объекте образования в Краснообске, — объяснили в ведомстве. — Введение ограничений на передвижение граждан и транспорта в районе рабочего поселка в связи с учениями не предполагается.
В ведомстве попросили жителей отнестись к организованным мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.
— Рекомендуется воздерживаться от действий, способных повлечь нарушение общественного порядка, не затруднять проведение учений, — добавили в оперштабе. — Мероприятие организовано в целях проверки готовности к совместным действиям сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, органов власти и сферы образования при угрозе совершения преступления террористической направленности. Также при проведении учений на практике будут отработаны меры реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в образовательных учреждениях.
Весной прошлого года на вокзале Новосибирск-Главный и железнодорожной станции Баган провели учения по предотвращению теракта. Мероприятию дали название «Сигнал».