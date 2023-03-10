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Взрыв газа на Линейной

«У кого-то — ипотека, у кого-то — долги»: с собственниками квартир на Линейной начали переговоры о расселении

Часть жильцов хотят получить денежную компенсацию

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Взрыв газа произошел месяц назад

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В Новосибирске собственникам квартир дома на улице Линейной, 39, где 9 февраля произошел взрыв газа, продолжают выплачивать материальную помощь. Большую часть средств уже перевели.

На пресс-конференции 10 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что выплаты родственникам погибших начались недавно, так как для этого необходим пакет документов.

Эксперты провели оценку стоимости квадратного метра жилья в этом доме.

— Проведены беседы с 23 владельцами, 11 из которых проявили желание получить денежную компенсацию, трое согласны на то, чтобы получить жилье. С остальными переговоры ведутся. Приемы ведутся индивидуально с каждым владельцем квартиры. У кого-то — ипотека, у кого-то — долги, кто-то имеет квартиру в долевой собственности. Это жизнь. Работа потребует какого-то времени, — пояснил Анатолий Локоть.

Взрыв в доме на улице Линейной, 39 произошел 9 февраля. Под завалами погибли 14 человек. Здание нельзя восстановить. На расселение жильцов потребуется 330 миллионов рублей. Всё, что известно о трагедии, мы собрали в специальном сюжете.

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