«У кого-то — ипотека, у кого-то — долги»: с собственниками квартир на Линейной начали переговоры о расселении

В Новосибирске собственникам квартир дома на улице Линейной, 39, где
На пресс-конференции 10 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что выплаты родственникам погибших начались недавно, так как для этого необходим пакет документов.
Эксперты провели оценку стоимости квадратного метра жилья в этом доме.
— Проведены беседы с 23 владельцами, 11 из которых проявили желание получить денежную компенсацию, трое согласны на то, чтобы получить жилье. С остальными переговоры ведутся. Приемы ведутся индивидуально с каждым владельцем квартиры. У кого-то — ипотека, у кого-то — долги, кто-то имеет квартиру в долевой собственности. Это жизнь. Работа потребует какого-то времени, — пояснил Анатолий Локоть.
Взрыв в доме на улице Линейной, 39 произошел