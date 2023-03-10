Новосибирец уехал в Казахстан и стал диджеем — как мобилизация помогла ему исполнить мечту

Житель Новосибирска Маркус (псевдоним, он попросил не сообщать имя) покинул Россию во время частичной мобилизации. Он переехал в Казахстан и стал диджеем. НГС поговорил с молодым человеком и узнал, как масштабные события внутри страны повлияли на его жизнь, какие минусы и плюсы новосибирец нашел в новой среде обитания, а также почему вернулся в Россию. Читайте его историю от первого лица.
«Я не хотел, чтобы кто-то, кроме меня, мог управлять моей жизнью»
Я переехал в конце сентября прошлого года, потому что появилось ощущение, что кто-то другой может управлять моей жизнью. Настолько, что может ее прекратить. Я не хотел, чтобы кто-то, кроме меня, мог ею управлять, поэтому принял такое решение. Родные остались в Новосибирске. Со мной в столицу Казахстана — Астану — переехал один человек, всего страну покинуло пять моих знакомых. Некоторые из них также оказались в столице соседнего государства. Несмотря на переезд, я продолжаю работать на компанию из Новосибирска, но в дистанционном формате.
«Мобилизация стала пинком, который отправил в творческий путь»
Мое увлечение музыкой появилось несколько лет назад, когда я начал ходить на рейвы электронной музыки и оказался с другой стороны сцены — был тем, кто танцует. В один момент мне это наскучило и я понял, что хочу попробовать себя в роли диджея. Пошел в специализированную школу, отучился, но играть начал позже, чем хотел: волновался на сдаче экзамена, из-за чего выступил не так, как планировал. После этого подумал, что диджеинг — не мое, и отложил пульт в сторону, но продолжил смотреть на выступления других артистов. Один из них дал мне немного поиграть на публике, и я почувствовал атмосферу места и эмоции людей.
Я много раз стоял за диджейским пультом в Новосибирске, но в Казахстане выступления участились. Я поехал туда с мыслью, что хочу привнести в жизнь заведений Астаны что-то новое, и был уверен, что сибирский стиль в Казахстане — то, чего там еще не бывало. Покинул Россию с диджейским пультом и пониманием, что еду не скрываться, а продолжать жить.
В Астане я и мои друзья организовали компанию, которая устраивает вечеринки. Первое наше мероприятие состоялось на третью неделю пребывания в Казахстане. После этого мы стали раз в две недели проводить события, где я и выступал.
Мобилизация помогла раскрыть мои таланты. Это был повод куда-то поехать и заниматься тем, чему научился. Будто бы вернула в мою голову мысль о том, что я хочу заниматься музыкой. Она была пинком, который отправил в творческий путь. В Новосибирске я жил в зоне комфорта, из-за чего не было необходимости реализовывать себя в качестве диджея — я этому научился, но мне было хорошо и без выступлений. Зона комфорта — тень, которая преследует на протяжении всей жизни. Остановишься на одной работе или в одном городе — зона комфорта тебя поглотит и ты останешься там, не пройдя свой путь так, как хотел. Переезд будто бы отдалил от той тени, которая плавно до меня дотягивалась. Мобилизация помогла сделать шаг.
«В Казахстане добры к приезжим, но не стоит забывать, что ты гость»
В Астане мне всё было в новинку, поэтому ощущения могут быть не совсем объективными. Мне нравится отношение людей, казахстанцы будто бы добрее друг к другу, чем в Новосибирске. Я объясняю это традициями народа. В Астане местные жители относятся к гостям с большим уважением, в то время как в Новосибирске люди холодные и думают лишь о своей жизни.
В Казахстане добры к приезжим, но не стоит забывать о том, что ты гость. Это проявляется в сервисе общепита, в торговле. В новосибирских заведениях с тобой здороваются и улыбаются, а там такого нет. Но подобное отношение не всегда — многие весьма приветливы и не скупы на комплименты по поводу одежды и прически. Но некоторые не готовы проявлять свои эмоции, если видят, что ты приезжий.
«Выселяли казахстанцев из съемных квартир, чтобы заработать на русских»
До наплыва россиян цены на квартиры и продукты в городе были ниже, но после мобилизации стоимость жизни поднялась до уровня Москвы. В Астане можно было снять квартиру за
Я застал высокие цены, первое время жил со своим другом у родственницы. Она приютила нас на неделю, после чего мы нашли комнату у семьи, которую снимали за
При этом зарплаты в городе не такие высокие — на 15–20% ниже, чем в Новосибирске, уровень цен на продукты примерно одинаковый. Но фастфуд, например, гораздо сытнее и порции больше, хотя и стоимость как в Новосибирске. Во время жизни в Астане я понимал, что еда вряд ли будет дороже, чем в Сибири, из-за чего не переводил курс тенге в рубли.
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«Почему я покинул Казахстан и вернулся в Россию»
В конце февраля я уехал из Астаны и приехал в Новосибирск из-за нового порядка въезда в Казахстан: теперь приезжие без визы могут находиться в стране не более 90 дней в течение 180 суток со дня пересечения границы. Невзирая на новый переезд, я продолжу заниматься организацией вечеринок в Казахстане, пока нахожусь в России. Стоять за пультом диджея в Астане, к сожалению, не смогу — этим нельзя заниматься дистанционно, ведь ты не чувствуешь эмоции людей. Я гражданин Российской Федерации, но родился в Казахстане. Если потребуется, я смогу с легкостью оформить новое гражданство и переехать обратно, просто пока в этом нет необходимости.
В России я проведу около трех месяцев, буду развивать себя и заниматься диджеингом в Новосибирске. Это то, чему я хочу посвятить себя: создавать свою музыку, ездить с концертами в другие города и страны. Развивать творчество и продвигать свое имя.
В конце февраля НГС рассказывал о новосибирце, который за восемь лет успел пожить в трех странах. Мы узнали у сибиряка, как найти работу в Европе, и расспросили об особенностях каждой страны.