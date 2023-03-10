Новосибирец уехал в Казахстан и стал диджеем — как мобилизация помогла ему исполнить мечту

В Астане я и мои друзья организовали компанию, которая устраивает вечеринки. Первое наше мероприятие состоялось на третью неделю пребывания в Казахстане. После этого мы стали раз в две недели проводить события, где я и выступал.

Мобилизация помогла раскрыть мои таланты. Это был повод куда-то поехать и заниматься тем, чему научился. Будто бы вернула в мою голову мысль о том, что я хочу заниматься музыкой. Она была пинком, который отправил в творческий путь. В Новосибирске я жил в зоне комфорта, из-за чего не было необходимости реализовывать себя в качестве диджея — я этому научился, но мне было хорошо и без выступлений. Зона комфорта — тень, которая преследует на протяжении всей жизни. Остановишься на одной работе или в одном городе — зона комфорта тебя поглотит и ты останешься там, не пройдя свой путь так, как хотел. Переезд будто бы отдалил от той тени, которая плавно до меня дотягивалась. Мобилизация помогла сделать шаг.

