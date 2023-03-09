Сибирячку попросили покинуть стол в кафе 8 марта — в заведении ввели 3-часовой «тайминг» для гостей

Жительница Новосибирска пожаловалась на работу кафе R.A.G.U на Красном проспекте — сибирячку вместе с подругами попросили уйти из заведения из-за ограничения по времени. Об этом девушка написала на сайте Flamp.
— 8 марта ресторан ограничивал тайминг нахождения в заведении тремя часами. В принципе, это понимаемо, но половина ресторана была свободна, когда нас очень настойчиво просили уйти немедленно, прямо сейчас, — пишет девушка.
По словам сибирячки, сотрудники кафе предложили посетительницам допить чай не за столом, а за барной стойкой. Его, по словам жительницы Новосибирска, заказали за 30 минут «до тайминга».
Очень похоже на присказку: «Дорогие гости, чай дохлебываем и у*****» (нецензурное слово, сказанное в рифму - прим. ред), — сообщила сибирячка.
НГС обратился в кафе R.A.G.U с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщила менеджер кафе Любовь Кузнецова, заведение не первый год вводит ограничения по времени для посетителей в праздничные дни.
— Заведение R.A.G.U работает с 2013 года, мы проводим много мероприятий, связанных со свадьбами, детскими утренниками и прочим. У нас накапливается достаточное количество постоянных гостей. И, естественно, на 14 февраля и 8 марта гости хотят посетить наше заведение. Поэтому было ограничение по времени в 3 часа, — сообщила работник заведения.
По словам менеджера кафе, девушка забронировала стол на 13 часов, но пришла к 12:00. Сибирячку посадили за стол, после чего к ней подошел официант, предупредил об ограничениях по времени и сообщил, что из-за большой нагрузки на кухне посетительнице, возможно, нужно сделать заказ.
— Девушка ожидала своих подруг, они пришли позже. Стол был до 15:00 с ограничением по времени. На этот же стол в 16 часа должны были прийти другие гости, с предзаказом. Мы не могли сервировать стол, так как за ним сидели, — сообщила Любовь.
Как сообщила менеджер заведения, сибирячкам разрешили находиться за столом после 15 часов — счет девушкам вынесли в 15:58.
— Мы предложили единственный вариант — допить чай за барной стойкой, находясь в заведении, — сказала менеджер.
Между тем менеджер отметила, что руководство кафе предупреждает гостей об ограничениях по времени и сообщает, что, в случае, если их стол не будет заказан другими посетителями, сотрудники не будут просить клиентов покинуть заведение.
— Девушки были предупреждены об ограничении по времени. Мне пришлось принять решение посадить гостей за другой стол, хотя они его бронировали и делали предзаказ, — сказала менеджер.
В конце февраля мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство здания кафе на левом берегу города. Земельный участок, на котором планируется возвести заведение, расположен вблизи Новосибирского речного колледжа на улице Междуреченской.