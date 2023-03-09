Сибирячку попросили покинуть стол в кафе 8 марта — в заведении ввели 3-часовой «тайминг» для гостей

По словам сибирячки, сотрудники кафе предложили посетительницам допить чай не за столом, а за барной стойкой. Его, по словам жительницы Новосибирска, заказали за 30 минут «до тайминга».



Очень похоже на присказку: «Дорогие гости, чай дохлебываем и у*****» (нецензурное слово, сказанное в рифму - прим. ред), — сообщила сибирячка.

