Глава СК России поручил проверить затопленный детсад в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку детского сада в Новосибирске, в котором затапливает помещения из-за протекающей крыши. Соответствующая информация появилась в группе «Приемная председателя СК России» в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении указано, что к главе ведомства обратилась жительница Новосибирска, ребенок которой посещает дошкольное учреждение. По словам женщины, в декабре 2022 года в детском саду оказалась нарушена целостность кровли, помещения затапливает. Но администрация учреждения мер не принимает.
— Также отмечается, что в одном из помещений, где размещаются малолетние дети, отсутствует электричество, однако вместо решения проблемы родителям предложено расформировать группу без сохранения образовательного процесса, — указано в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову провести процессуальную проверку, предоставить доклад об установленных обстоятельствах и ее итогах. Главный следователь страны поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.
Несколько дней назад в соцсетях появилось сообщение о том, что в Новосибирске в детском саду № 507 протекла крыша. По словам автора, она протекает не первый год, однако проблема не решается. После затопления детсада прокуратура организовала проверку.