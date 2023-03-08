СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 75.46
eur 80.55
Тема дняГлава СКР поручил проверить детсад в Новосибирске
Все новости
Все новости

Глава СК России поручил проверить затопленный детсад в Новосибирске

В дошкольном учреждении нарушена целостность кровли

348

Главный следователь страны поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства

Поделиться

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку детского сада в Новосибирске, в котором затапливает помещения из-за протекающей крыши. Соответствующая информация появилась в группе «Приемная председателя СК России» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что к главе ведомства обратилась жительница Новосибирска, ребенок которой посещает дошкольное учреждение. По словам женщины, в декабре 2022 года в детском саду оказалась нарушена целостность кровли, помещения затапливает. Но администрация учреждения мер не принимает.

— Также отмечается, что в одном из помещений, где размещаются малолетние дети, отсутствует электричество, однако вместо решения проблемы родителям предложено расформировать группу без сохранения образовательного процесса, — указано в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову провести процессуальную проверку, предоставить доклад об установленных обстоятельствах и ее итогах. Главный следователь страны поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.

Несколько дней назад в соцсетях появилось сообщение о том, что в Новосибирске в детском саду № 507 протекла крыша. По словам автора, она протекает не первый год, однако проблема не решается. После затопления детсада прокуратура организовала проверку.

По теме

Александр БастрыкинДетский садПротекает крышаСледственный комитет
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter