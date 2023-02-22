Три здания православной гимназии в Академгородке Росимущество подарило Новосибирской епархии РПЦ

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области подарило Новосибирской епархии Русской православной церкви три здания по улице Академическая. Об этом 22 февраля сообщили в Росимуществе.
В советское время в этих зданиях на Академической располагался детский сад, а с 1992 года — «Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского». Она функционирует в режиме школы-лаборатории.
— В гимназии современное естественнонаучное и гуманитарное образование сочетается с духовно-нравственным воспитанием обучающихся и имеет практическую социальную направленность, — так говорится о гимназии на ее официальном сайте.
В конце января стало известно, что пристань Речного вокзала выставили на торги. Также с середины февраля планируют продать еще два причала.