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Три здания православной гимназии в Академгородке Росимущество подарило Новосибирской епархии РПЦ

С 1992 года там располагается православная гимназия во имя Сергия Радонежского

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Безвозмездную передачу зданий в собственность РПЦ визирует руководитель управления Росимущества Олег Галлямов

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Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области подарило Новосибирской епархии Русской православной церкви три здания по улице Академическая. Об этом 22 февраля сообщили в Росимуществе.

В советское время в этих зданиях на Академической располагался детский сад, а с 1992 года — «Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского». Она функционирует в режиме школы-лаборатории.

— В гимназии современное естественнонаучное и гуманитарное образование сочетается с духовно-нравственным воспитанием обучающихся и имеет практическую социальную направленность, — так говорится о гимназии на ее официальном сайте.

В конце января стало известно, что пристань Речного вокзала выставили на торги. Также с середины февраля планируют продать еще два причала.

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