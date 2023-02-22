В огромной зелёной зоне на Большевистской предложили построить жильё - карта участка

Новосибирское ЗАО «Труд», которое владеет 40 гектарами зелёной зоны вдоль улицы Большевистской, попросило перевести землю в зону, допускающую строительство жилья.
Предложение рассмотрели 21 февраля на комиссии по вопросам внесения изменений в Генплан Новосибирска.
Земля оказалась в зелёной зоне из-за желания собственника сэкономить на налогах, напомнил председатель комиссии, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.
— Когда готовили Генплан, запросили все материалы из единого федерального реестра земель, и в соответствии с правами и с назначением участка внесли изменения в Генеральный план, — пояснил он.
Собственник пытался оспорить это решение в суде, но, по информации мэрии, проиграл дело в двух инстанциях.
По мнению начальника управления архитектуры и градостроительства регионального Минстроя Дмитрия Тимонова, в вовлечении участка в оборот нет ничего плохого. Но при этом, подчеркнул он, необходимо заключение договора о комплексном развитии территорий (КРТ), который обяжет собственника предусмотреть строительство социальной и транспортной инфраструктуры.
— Давайте подготовим обращение к собственнику, чтобы мы увидели от них концепцию, мастер-план развития территории. Мы бы рассмотрели этот вопрос на президиуме градсовета, на комиссии по КРТ, и уже рассматривали бы комплексно по перезонированию, — предложил Алексей Кондратьев отложить вопрос. — И, наверное, налоги надо пересмотреть — миллионов 100 город не получил.
Члены комиссии заметили, что эту сумму можно было бы зачесть при условии строительства владельцем земли детского сада на территории.
Журналист НГС направила письменный запрос в «Труд» с просьбой прокомментировать предложение комиссии. Компания в разные года построили и сегодня управляет целом рядом знаковых зданий, в частности, «Зелёные Купола», «Флагман», «Кобра». Самым масштабным и до сих пор не завершённым проектом стал МФК «Манхэттен».
Участок ЗАО «Труд» находится недалеко от ещё одной масштабной перспективной застройки — между руслами Ини и Оби. Строительство там начнётся уже весной.