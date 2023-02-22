В огромной зелёной зоне на Большевистской предложили построить жильё - карта участка

Журналист НГС направила письменный запрос в «Труд» с просьбой прокомментировать предложение комиссии. Компания в разные года построили и сегодня управляет целом рядом знаковых зданий, в частности, «Зелёные Купола», «Флагман», «Кобра». Самым масштабным и до сих пор не завершённым проектом стал МФК «Манхэттен».