«Зачем за свое убийство платить?» История архитектора о невыносимом существовании в современной коммуналке

Пожилой архитектор рассказывает, что пытается втолковать всем опасность таких «газовых» коммуналок уже не первый год, но безуспешно. Несколько лет назад, рассказывает мужчина, он даже выиграл два суда, где доказал, что имеет полное право не платить за общий газ, потому что услуга предоставляется с нарушениями, и он ей не пользуется.



— Я и сейчас не плачу [за газ]. Зачем же за свое убийство платить? Раньше, когда это было общежитием, за плитами следили, был ответственный. А потом они стали как бы бесхозными. Должны же быть ответственные лица за их эксплуатацию, за пожарную безопасность. Управляющая компания [«ДОСТ-Н»] тоже не является ответственной, они только управляют и берут плату за содержание газовых сетей. Однажды я задал такой вопрос: а кто отвечает у нас за это? И мне в управляющей компании указали ООО «Развитие», сидящее на улице Челюскинцев. Я туда пошел и обнаружил, что никакого «Развития» там нет, а находятся они в Бийске. А в их деятельности обозначено: пошив штор. То есть они вообще не имели право заключать договор на обслуживание газовых сетей, — сообщил журналисту Владимир Коротаев.

