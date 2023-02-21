«Зачем за свое убийство платить?» История архитектора о невыносимом существовании в современной коммуналке

Владимир Коротаев — архитектор, чей вклад в развитие Новосибирска, да и других городов страны достаточно велик. 82-летний мужчина уже давно на пенсии и, несмотря на свои заслуги, почти 30 лет ютится в коммуналке в самом центре Новосибирска. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал в гостях у заслуженного архитектора и посмотрел на его жизнь и соседей.
Кто такой Владимир Коротаев
82-летний новосибирский архитектор Владимир Алексеевич Коротаев более двадцати лет на пенсии и уже около тридцати лет живет в коммунальной квартире. Она находится в самом центре Новосибирска — в здании бывшего общежития «Запсибтрансстроя», расположенного на проспекте Димитрова, 14. Более двадцати лет архитектор стоит в очереди на улучшение жилищных условий и пытается добиться от Госдумы закона о расселении коммунальных квартир.
Коротаев Владимир Алексеевич родился 21 октября 1941 года в совхозе Кирова Алматинской области. Член Новосибирского союза архитекторов. Автор множества проектов, как индивидуальных, так и коллективных, по которым обустраивали в советское время не только Новосибирск, но и многие другие города СССР: Баку, Ташкент, Тбилиси, Алма-Ату, Ульяновск и другие. Принимал участие в проекте создания Софийского оперного театра в Болгарии. В Новосибирске живет и работает с 1964 года. На пенсии с 2001 года.
В Новосибирске по проектам Владимира Коротаева или с его участием реконструировали Красный проспект (в 1986 году), создавали Кропоткинский и Затулинский жилмассивы, разрабатывали вход в метро в здании Краеведческого музея, строили десятиэтажный жилой дом со стоматологической поликлиникой на улице Гоголя и многое другое. Коротаев предложил место для установки памятника архитектору Крячкову — возле Стоквартирного дома.
С 1995 года Владимир Алексеевич живет в коммуналке из шести комнат, в которой четыре приватизированы и сдаются их хозяевами, одна в собственности у самого архитектора, а шестая до сих пор муниципальная. В ней тоже должен был находиться Владимир Алексеевич, но, как утверждает сам мужчина, его оттуда выжили.
Коммунальный газовый рай
Новосибирская коммуналка XXI века выглядит не так, как знаменитые питерские коммуналки середины прошлого века. Здесь нет просторных нескончаемых коридоров, по которым разъезжает какой-нибудь розовощекий карапуз на трехколесном велосипеде. Нет влажных панталон и ажурных ночных сорочек на веревках где-то наверху — под полногабаритными сводами общего пространства. Да и полногабаритных сводов-то нет. А белье сушится в конце коридора на складной сушилке из ИКЕА.
В общем, здесь всё по-другому. Без размаха. Небольшие пространства, узкие коридоры и невысокий потолок, обшитый пенопластовыми панелями. Да китайские дешевые киски — подделки под фарфор — стоят на полочке в общественном коридоре. И три иконки тут же. Так что из общего с легендарными питерскими коммуналками — только один на всех туалет. И душ. Тоже один.
При входе в общий коридор корреспондент НГС услышал в одной из комнат громкий пьяный спор. Но полуживые «зомби» по коридору не ходили и синие «трупы» на полу нигде не валялись. Хотя такое тут бывает, как рассказал и даже показал на фото Владимир Коротаев. Но, вероятно, бывает на выходных, а мы пришли в будний вечер. Поэтому — только пьяный спор из-за закрытой двери и пустой коридор с иконами и кисками.
Кстати, иконы тут есть и на кухне. Но почему-то возникает мысль, что не от набожности местных жильцов это, а в качестве «подушки безопасности», как на приборной доске каждого второго российского авто. Ведь опасаться тут есть чего: кухня газифицирована. Две общие газовые плиты установлены еще в 1960-е годы и по нынешним нормам — находятся здесь с нарушением. Нет, например, необходимых вытяжек над каждой плитой, объясняет архитектор Коротаев. К тому же квартира уже не общежитие, а коммуналка, поэтому ответственного за состояние общего имущества больше нет. И это вызывает вопрос: случись что, кто будет виноват?
Пожилой архитектор рассказывает, что пытается втолковать всем опасность таких «газовых» коммуналок уже не первый год, но безуспешно. Несколько лет назад, рассказывает мужчина, он даже выиграл два суда, где доказал, что имеет полное право не платить за общий газ, потому что услуга предоставляется с нарушениями, и он ей не пользуется.
— Я и сейчас не плачу [за газ]. Зачем же за свое убийство платить? Раньше, когда это было общежитием, за плитами следили, был ответственный. А потом они стали как бы бесхозными. Должны же быть ответственные лица за их эксплуатацию, за пожарную безопасность. Управляющая компания [«ДОСТ-Н»] тоже не является ответственной, они только управляют и берут плату за содержание газовых сетей. Однажды я задал такой вопрос: а кто отвечает у нас за это? И мне в управляющей компании указали ООО «Развитие», сидящее на улице Челюскинцев. Я туда пошел и обнаружил, что никакого «Развития» там нет, а находятся они в Бийске. А в их деятельности обозначено: пошив штор. То есть они вообще не имели право заключать договор на обслуживание газовых сетей, — сообщил журналисту Владимир Коротаев.
Мужчина утверждает, что за газ платить он и дальше не собирается, хотя коммунальщики постоянно пытаются с него взыскать долги. И каждый месяц начисляют за газ в пределах 300 рублей. А плата за коммунальные услуги, говорит Коротаев, здесь и без этого велика: за комнату площадью 12 квадратных метров ежемесячно приходится отдавать более 2000 рублей.
Корреспондент НГС попытался выяснить, сколько, по мнению коммунальщиков, им задолжал пенсионер, но в УК «ДОСТ-Н» общаться на эту тему не захотели.
«Ломился сосед и угрожал расправой»
Владимир Коротаев считает, что его из коммунальной квартиры выживают как неудобного жильца: выдавливают руками некоторых соседей, которые регулярно пьют и устраивают скандалы. Говорит, из второй — муниципальной комнаты — его уже выжили. Подселили несколько лет назад туда соседа, который своим поведением вынудил пожилого человека убраться в приватизированную комнату.
Правда, с этим соседом до конца неясно: фамилия у него тоже Коротаев, но Владимир Алексеевич убеждает, что родственников у него в Новосибирске уже нет.
— Я его считаю бывшим родственником. Суд так и определил: «бывший родственник». Семьей мы не являемся, стало быть он имеет статус бывшего родственника. Он оказался вписан в договор, который был заключен только со мной. Официально вписан мэрией — той самой Стыниной. Подсадного мне вписали. Когда-то прокурор Краснов давал распоряжение проверить такие коммунальные квартиры. Потому что бывает, что соседи объединяются, находят одного слабого и начинают его прессовать, чтобы он захотел съехать и за бесценок отдать свое жилье. Вот такие условия мне и создают, вынуждая меня съехать. Знаете, у риелторов есть такой термин — «профессиональные соседи». Или это еще называют на сленге «квартирой с тараканами». Это не значит, что там — тараканы, это говорит о таких вот подселенных, — объясняет пожилой человек.
Неоднократные — еще в те годы — обращения к чиновнице мэрии Светлане Стыниной ничего не дали. Позднее Стынина стала главным фигурантом уголовного дела «о хищении 1500 квартир». Пожилой человек также неоднократно писал заявления в полицию. А потом, как говорит, — и в прокуратуру на бездействие полиции.
— На днях ко мне сосед ломился в дверь, угрожал расправой. Я снова вызывал полицию… Пытался вызвать участкового, а пришли два «космонавта» с автоматами. Толкнули ногой дверь в мою комнату, которую у меня отжали, увидели там пьяную компанию, и всё... Плохо, что защиты нет, нет никого из родственников. Единственная у меня племянница, но она живет далеко — за границей, там вышла замуж давно, — вздыхает пожилой мужчина.
Взять комментарий у соседа — возможного родственника — не удалось. Потому что сосед еще раньше взял водку.
16 февраля НГС рассказал об УК «ДОСТ-Н» — чем вообще за последнее время прославилась эта управляющая компания.