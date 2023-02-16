Урок от уголовника: осужденный за кражи культурист научил жизни школьников — его пригласила администрация района

Кроме Куклина перед школьниками также выступил дружинник Сергей Большаков, который подчеркнул, что за совершенные поступки так или иначе придётся нести ответственность, а психолог Екатерина Стрельчук устроила для подростков игру, в которой нужно было найти выход из трудной жизненной ситуации.



Вроде бы всё хорошо, если бы не свежая судимость Дениса Куклина — за серию краж.



«История из жизни силача»

Спортсмен наверняка утаил от детей одну «интересную историю» из своей жизни. В ноябре 2019 года по всей стране прогремела новость о том, что в Новосибирске силовики (МВД совместно с ФСБ) провели спецоперацию. Были задержаны 11 человек, которых заподозрили в серии краж: по версии следствия, они воровали буквально всё, что имеет хоть какую-то ценность — могильные памятники, телевизоры, травматическое оружие, металл, аккумуляторы, автомобильную резину, мотоцикл, спортивный инвентарь и прочее. Об успешной работе силовиков сообщила лично генерал МВД Ирина Волк.

