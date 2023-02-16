Урок от уголовника: осужденный за кражи культурист научил жизни школьников — его пригласила администрация района

В администрации Калининского района Новосибирска провели беседу с трудными подростками. Чиновники для этого пригласили культуриста, дружинника и детского психолога, чтобы они наставили школьников на путь истинный. Благое дело, да вот незадача: спортсмена Дениса Куклина, который учил школьников «принимать верные решения», в конце прошлого года назвали лидером «банды воров». Криминальный журналист НГС Павел Тиунов вспомнил громкое уголовное дело, выяснил, как осужденный попал на беседу к школьникам, и что по этому поводу говорит закон.
Серьёзный разговор
О неоднозначном мероприятии со школьниками стало известно 15 февраля. На официальной странице администрации Калининского района «ВКонтакте» появился пост с заголовком: «Трудных подростков вызвали на серьёзный разговор». Чиновники пригласили спикеров: общественника, психолога и спортсмена, чтобы они поделились жизненным опытом.
Последний — председатель Новосибирской областной федерации силового экстрима Денис Куклин. Он рассказал подросткам «истории из жизни силачей».
— Как подчеркнул Денис Куклин, выбор между спортом и вредными привычками нужно сделать уже сейчас, чтобы не испоганить себе жизнь в будущем. Регулярные занятия спортом дают возможность быть в хорошей физической форме, прививают дисциплину и помогают принимать верные решения, — говорится в сообщении.
Автор добавил, что «ребята с интересом слушали», а некоторые даже выразили желание попробовать себя в силовом экстриме.
Кроме Куклина перед школьниками также выступил дружинник Сергей Большаков, который подчеркнул, что за совершенные поступки так или иначе придётся нести ответственность, а психолог Екатерина Стрельчук устроила для подростков игру, в которой нужно было найти выход из трудной жизненной ситуации.
Вроде бы всё хорошо, если бы не свежая судимость Дениса Куклина — за серию краж.
«История из жизни силача»
Спортсмен наверняка утаил от детей одну «интересную историю» из своей жизни. В ноябре 2019 года по всей стране прогремела новость о том, что в Новосибирске силовики (МВД совместно с ФСБ) провели спецоперацию. Были задержаны 11 человек, которых заподозрили в серии краж: по версии следствия, они воровали буквально всё, что имеет хоть какую-то ценность — могильные памятники, телевизоры, травматическое оружие, металл, аккумуляторы, автомобильную резину, мотоцикл, спортивный инвентарь и прочее. Об успешной работе силовиков сообщила лично генерал МВД Ирина Волк.
На видео, которое тогда предоставили в полиции, по коридору суда ведут человека в наручниках. В нём легко узнать председателя федерации силового экстрима Новосибирской области Дениса Куклина.
— В ходе обысков по адресам их регистрации и проживания обнаружены гладкоствольные ружья, карабины, автоматы, травматические и стартовые пистолеты, пулемет, а также около 600 патронов разных калибров, бронежилеты, шлемы, 40 мобильных телефонов и 14 радиостанций, — отмечали в МВД.
Ущерб от действий группировки оценивался в 5 миллионов рублей.
Расследование резонансного дела затянулось на полтора года, в результате на скамье подсудимых оказались 6 человек. Суд над обвиняемыми занял ещё полтора года. За это время Денис Куклин успел посидеть в СИЗО, выйти из изолятора под подписку о невыезде, активно заняться общественной деятельностью. Например, в сентябре 2022 года он получил грамоту из рук министра сельского хозяйства НСО Евгения Лещенко за организацию турнира по тяжёлой атлетике. В октябре ездил в Москву на чемпионат мира по пауэрлифтингу.
Ожидая суровый приговор, на последнее заседание спортсмен пришёл с вещами. Несмотря на то, что обвинение сильно поредело (из уголовного дела была исключена часть эпизодов), прокурор требовал приговорить подсудимых к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет каждого в зависимости от роли в преступлениях. Денису Куклину, как организатору краж, запросили максимум. Вину в некоторых из них он признал.
Решение суда огласили 8 ноября 2022 года, и оно оказалось мягче, чем ожидалось: культуристу дали 5 лет условно. Приговор вступил в законную силу.
Кто позвал уголовника?
Кому в голову пришла идея, что по сути «уголовник» может учить трудных подростков жизни, редакция решила выяснить в администрации Калининского района. Организацией встречи занималась специалист отдела по работе с молодежью Ольга Телюк. В беседе с корреспондентом НГС она объяснила, что «была не в курсе» судимости Куклина.
— Про его историю я не слышала. Мы решили, что он (Куклин) придёт, познакомится, расскажет. Они (федерация) у нас в Калининском районе на улице Учительской открывают свое здание (спортивный зал), оно отремонтировано, со всем оборудованием. Он говорил, мол, ребята, бесплатно приходите заниматься. Целый час с ними разговаривал, ребята живо интересовались, взяли телефон, фотографировались. Я даже представить не могла… — отметила Телюк.
Чиновница отметила, что Куклина посоветовал дружинник Серей Большаков, который, по её словам, является помощником «депутата Илюхина» (Вячеслав Илюхин — депутат Законодательного собрания НСО).
Корреспонденту НГС Большаков заявил, что не знал о судимости Куклина, поскольку «не участвует в подобных мероприятиях» — судя по всему, он имел в виду судебные процессы. При этом мужчина попросил предоставить документы (решение суда), чтобы самому убедиться в криминальном прошлом спортсмена. На вопросы, кто пригласил Куклина на встречу с подростками и как долго он с ним знаком, дружинник конкретно ответить не смог.
— Смотрите… Ситуация такая… Спортсмены, как таковые, они занимаются своим родом деятельности не только на территории Калининского района, но занимаются во всём городе. Поэтому мне сказали, что у нас есть такой… да... почему силовой вид спорта…как бы отличный вариант, но…, — замялся Большаков (цитата приведена из телефонного разговора дословно — прим. ред.).
Затем он усомнился в том, что звонящий ему действительно является корреспондентом НГС, и предложил встретиться поговорить на следующей неделе.
— Как он (Куклин) там (на встрече с подростками) появился? — предпринял корреспондент последнюю попытку.
— Я откуда знаю. Почему я? До свидания, — заключил Большаков.
Дозвониться самому Денису Куклину не удалось. Ни на один из пяти звонков с редакционного номера спортсмен не ответил.
А как по закону?!
Юрист Аркадий Лебедев заявил, что на первый взгляд во встрече Дениса Куклина с несовершеннолетними нет ничего противозаконного. В частности, статья 331 Трудового кодекса РФ гласит, что работать с детьми запрещено осужденным за сексуальные преступления, против жизни и здоровья, общественной нравственности. Куклин был осужден за кражи — это преступление против собственности.
— Решение о допуске осужденных (к работе с детьми) возложено на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Привлечь данного гражданина (Куклина) к работе с несовершеннолетними возможно, однако перед этим необходимо основательно проверить обстоятельства, послужившие привлечению к уголовной ответственности, — подчеркнул Лебедев.
Редакция НГС направила запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой дать правовую оценку сложившейся ситуации.
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