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Тема дняШкольник оскорбил стихом мусульман
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Новосибирский школьник оскорбил мусульман стихотворением — теперь номер его родных рассылают в анонимках с угрозой теракта

Мать подростка дала сыну несколько пощечин и заставила извиняться на коленях

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В Сети опубликовано три ролика — стихотворение, наказание и извинение

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Новосибирский школьник зачитал оскорбительное стихотворение про мусульман и получил несколько пощечин от своей матери в наказание — от имени его родственников теперь рассылают анонимные сообщения с угрозами совершения теракта.

14 февраля в социальных сетях Новосибирска появилась серия видео, на первом якобы новосибирский школьник зачитывает оскорбительное стихотворение в адрес мусульман. Затем, на втором видео, он получает от женщины, которая называет себя его матерью, несколько пощечин за свой поступок. В описании говорится, что местная мусульманская община вынудила мать ребенка наказать его.

— Пока ты не извинишься на коленях перед всеми мусульманами, ты мне не сын, — заявляет она на видео.

В третьем видео подросток, стоя на коленях, с виноватым видом просит прощения и склоняет голову. Видно, что парень говорит заученный текст. Он отмечает, что на родине «есть люди разных вероисповеданий, но все они достойны одинакового уважения».

— Этим [поступком] я оскорбил не только всех мусульман, но и своих родителей. Я приношу свои извинения перед родителями, мусульманами и своей родиной, — говорит школьник.

В описании к роликам говорится, что мать подростка наказала своего сына после того, как видео «облетело соцсети» и в дело вмешалась местная мусульманская община.

Редакция НГС связалась с руководителем Духовного управления мусульман Новосибирской области Салимом Шакирзяновым. Он заявил, что об инциденте ничего не знает.

— От вас впервые слышу, — подчеркнул религиозный деятель.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области затруднились уточнить детали ситуации, попросив составить официальный запрос.

Близкая родственница школьника, сибирячка Эльвира Э., у которой в соцсетях есть совместные фото со школьником, в беседе с журналистом НГС заявила, что сможет отреагировать на ситуацию только после того, как обсудит личность звонящего ей корреспондента «с органами».

Женщина может быть матерью школьника, которая устроила ему публичное наказание

Женщина может быть матерью школьника, которая устроила ему публичное наказание

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— Вы не представляете, какое количество звонков. Представляются всякими вашими коллегами. Я ни на какие вопросы сейчас отвечать не буду, потому что я вас не знаю, — пояснила женщина.

Рано утром 15 февраля на редакционную почту НГС пришло сообщение с угрозой теракта в одном из учреждений Новосибирска, о чём были сразу проинформированы правоохранительные органы. В контактах для связи указан номер Эльвиры.

На днях в соцсетях появилось еще одно резонансное видео с участием школьников. В ролике толпа подростков жестоко избивает парня в Октябрьском районе Новосибирска.

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