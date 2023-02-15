Новосибирский школьник оскорбил мусульман стихотворением — теперь номер его родных рассылают в анонимках с угрозой теракта

— Пока ты не извинишься на коленях перед всеми мусульманами, ты мне не сын, — заявляет она на видео.



В третьем видео подросток, стоя на коленях, с виноватым видом просит прощения и склоняет голову. Видно, что парень говорит заученный текст. Он отмечает, что на родине «есть люди разных вероисповеданий, но все они достойны одинакового уважения».

