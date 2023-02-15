Новосибирский школьник оскорбил мусульман стихотворением — теперь номер его родных рассылают в анонимках с угрозой теракта

Новосибирский школьник зачитал оскорбительное стихотворение про мусульман и получил несколько пощечин от своей матери в наказание — от имени его родственников теперь рассылают анонимные сообщения с угрозами совершения теракта.
14 февраля в социальных сетях Новосибирска появилась серия видео, на первом якобы новосибирский школьник зачитывает оскорбительное стихотворение в адрес мусульман. Затем, на втором видео, он получает от женщины, которая называет себя его матерью, несколько пощечин за свой поступок. В описании говорится, что местная мусульманская община вынудила мать ребенка наказать его.
— Пока ты не извинишься на коленях перед всеми мусульманами, ты мне не сын, — заявляет она на видео.
В третьем видео подросток, стоя на коленях, с виноватым видом просит прощения и склоняет голову. Видно, что парень говорит заученный текст. Он отмечает, что на родине «есть люди разных вероисповеданий, но все они достойны одинакового уважения».
— Этим [поступком] я оскорбил не только всех мусульман, но и своих родителей. Я приношу свои извинения перед родителями, мусульманами и своей родиной, — говорит школьник.
В описании к роликам говорится, что мать подростка наказала своего сына после того, как видео «облетело соцсети» и в дело вмешалась местная мусульманская община.
Редакция НГС связалась с руководителем Духовного управления мусульман Новосибирской области Салимом Шакирзяновым. Он заявил, что об инциденте ничего не знает.
— От вас впервые слышу, — подчеркнул религиозный деятель.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области затруднились уточнить детали ситуации, попросив составить официальный запрос.
Близкая родственница школьника, сибирячка Эльвира Э., у которой в соцсетях есть совместные фото со школьником, в беседе с журналистом НГС заявила, что сможет отреагировать на ситуацию только после того, как обсудит личность звонящего ей корреспондента «с органами».
— Вы не представляете, какое количество звонков. Представляются всякими вашими коллегами. Я ни на какие вопросы сейчас отвечать не буду, потому что я вас не знаю, — пояснила женщина.
Рано утром 15 февраля на редакционную почту НГС пришло сообщение с угрозой теракта в одном из учреждений Новосибирска, о чём были сразу проинформированы правоохранительные органы. В контактах для связи указан номер Эльвиры.
На днях в соцсетях появилось еще одно резонансное видео с участием школьников. В ролике толпа подростков жестоко избивает парня в Октябрьском районе Новосибирска.