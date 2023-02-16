Сеть кофеен «Подорожник» сделает в Новосибирске три остановки с зарядками и Wi-Fi — где они появятся

В Новосибирске подвели итоги конкурсов по установке комфортных остановочных павильонов. Власти намерены заключить инвестиционные договоры пока на 4 остановки.
Согласно документам на сайте мэрии, речь идет об остановочных пунктах «Областная больница», «Ул. Народная», «Завод торгового оборудования» и «ПКиО "Березовая роща"» по ул. Гоголя, 180а. На них установят остановочные навесы и павильоны для оказания услуг дорожного сервиса с USB-разъемами для зарядки и Wi-Fi.
— Выполнение работ по изготовлению и размещению остановочных навесов: в течение 6 месяцев с момента заключения договора. Выполнение работ по изготовлению и размещению павильона для оказания услуг дорожного сервиса: в течение 12 месяцев с момента заключения договора, — указано в документах.
В документах указано, что в трех из четырех конкурсов на участие была подана лишь одна заявка от ООО «Подорожник-Новосибирск». Компания займется созданием пунктов на остановках «Областная больница», «Ул. Народная» и «Завод торгового оборудования».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Подорожник-Новосибирск» образовано в 1999 году в Новосибирске, директором организации является Маргарита Ипатьева, соучредителями — Лариса Герман (90 %) и Оксана Дунаевская (10 %). Они также выступают, в частности, совладельцами ООО «Подорожник-Новокузнецк». На сайте сети доступных кофеен «Подорожник» указано, что Оксана Дунаевская выступает старшим вице-президентом компании, Лариса Герман — директором управления по ИТ и БП. На конец 2021 года выручка ООО «Подорожник-Новосибирск» составила 66,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 645 тысяч рублей.
Обустройство остановки «ПКиО "Березовая роща"» выполнит индивидуальный предприниматель Хажаева Айгуль Серемкановна.
ИП Хажаева Айгуль Серемкановна зарегистрирована в 2007 году, она учредитель ООО «Родина» и ООО «Мир». Основным видом деятельности первого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, второго — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
В документах указано, что на создание двух остановочных навесов и одного павильона инвестору необходимо вложить 3,17 миллиона рублей, на навесные сооружения планируется потратить не менее 1,6 миллиона. В извещении не указана стоимость одного навеса, но, предположительно, его цена составляет около 800 тысяч рублей.
В октябре 2022 года в мэрии сообщали, что, по условиям инвестиционных договоров, коммерческие павильоны останутся в собственности инвесторов, при этом остановочные навесы перейдут в собственность муниципалитета. Использовать павильон компания может на основании соглашения об установлении сервитута в течение 15 лет.
НГС обратился в компанию «Подорожник-Новосибирск» с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, что планируется разместить в павильонах в рамках инвестиционных договоров. Получить комментарий ИП на момент публикации материала не удалось.
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