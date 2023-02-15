«Город превратили в помойку»: как читатели НГС отреагировали на сравнение Новосибирска и Красноярска. Подборка возмущений

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— Дороги превратились в козьи тропы! И это в столице Сибири! Позорище, — написал Вениамин.



— Полностью согласен. Вы посмотрите, что у нас на тротуарах творится? Вчера шел по улице Советская и Октябрьская, так это просто ужас. Их ни разу похоже не чистили, сплошные обледенелые горы. Это что такое вообще, — отметил Вадим.

