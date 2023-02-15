«Город превратили в помойку»: как читатели НГС отреагировали на сравнение Новосибирска и Красноярска. Подборка возмущений

Плохую уборку снега в Новосибирске раскритиковал бывший вице-губернатор НСО Виктор Козодой. Гневный пост он опубликовал в социальных сетях. В нем бывший политик сравнил уборку улиц в Красноярске и родном городе.
— Посетил Мариинск, Ачинск, Канск, Верхнеудинск, Енисейск и Красноярск. Что могу сказать, дорогие новосибирцы, мы с вами в полной заднице, по сравнению с ними. Нигде нет такого бардака с уборкой снега, как у нас, — отметил Виктор Козодой.
После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии с возмущениями. Мы собрали самые интересные отзывы.
— Дороги превратились в козьи тропы! И это в столице Сибири! Позорище, — написал Вениамин.
— Полностью согласен. Вы посмотрите, что у нас на тротуарах творится? Вчера шел по улице Советская и Октябрьская, так это просто ужас. Их ни разу похоже не чистили, сплошные обледенелые горы. Это что такое вообще, — отметил Вадим.
— Заезжал сегодня в город со стороны Плотниково — ужас ужасный! Город выглядит ну очень убого, — написал я111я.
— Все верно. Я еще могу добавить города Урала (снега даже больше). Там такого бардака не увидишь. Город превратили в помойку. И зимой, и летом. И не надо здесь автора критиковать, — отметил читатель под ником B.r.
А некоторые отметили, что Красноярск по количеству осадков сильно отличается от Новосибирска.
— В Красноярске уже много лет как снега нет. Как построили водохранилище, так и пропал почти, — написал читатель под ником Юра77.
— Специалисты красноярского Гидрометцентра отмечают, что в Западной Сибири выпадает намного больше снега, чем на территории Красноярска. Это связано с тем, что горы перед Красноярском размывают атмосферные фронты, которые несут осадки, а Новосибирск находится на равнине. Я жил несколько лет в Красноярске, и действительно в городе снега зимой почти нет, — отметил Почетный гражданин.
— Абсолютно согласен, что в Новосибирске задница, но справедливости ради в Красноярске снега по сравнении с Новосибирском можно сказать что нет (очень мало осадков зимой). Там в марте иной раз уже сухо и нет снега, — написал Гость.
Ранее в Новосибирске у частного сектора возле ЖК «Венеция» появилась огромная гора снега. Жители ближайших домов переживают, что, когда снег начнет таять, дома и огороды будут затоплены.