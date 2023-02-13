«Не догадывались, что у нас такая бомба». Новосибирцы пожаловались на соседа-Плюшкина — его тараканы умеют звонить в звонок

Хрущевка на Титова выглядит обычной снаружи. Внутри, впрочем, всё тоже так, как и обычно бывает в малогабаритных пятиэтажках. Настораживает разве что запах в одном из подъездов. На этот запах Елена не обратила особого внимания, когда покупала здесь квартиру. А потом узнала, что ее подъезд — проблемный, ведь на первом этаже уже много лет живет семья, которая собирает хлам с помойки, на контакт не идет и никак не планирует решать проблему с антисанитарией в подъезде. Рассказываем, как выглядит жизнь по соседству с плюшкиными.
Как Елена купила жилье в неблагополучном доме
Елена въехала в дом на Титова около четырех лет назад. Первое воспоминание о хрущевке — светлый подъезд и настежь распахнутые окна.
— Я всю жизнь прожила на Богдашке, в Калининском районе. И это тоже была хрущевка. И когда мы приехали выбирать квартиру, риелтор сказала: «Ну в подъезде немножко пахнет». И знаете, я даже как-то не обратила внимания. Конец лета, окна все открыты, запах есть, но не такой острый, чтобы прям насторожиться, — вспоминает она.
Несколько недель потребовалось семье, чтобы перевезти вещи, а затем еще неделя, чтобы понять, в какой ситуации они оказались. О неуживчивых соседях-затворниках с первого этажа им рассказали почти сразу и предупредили: разговаривать бесполезно, а вот освежитель воздуха лучше купить и поставить его на этаже.
— Когда они долго не выходят из квартиры, в подъезде пахнет освежителем. Как только выходят — нечем дышать, — объясняет Елена. — Я вообще за все это время женщину из этой квартиры видела только раз. У нее два взрослых сына. Один из них — вполне благополучный, ездит на машине. Вроде бы ему около 30. Сам, кстати, освежителем брызгает, выходя из квартиры.
По словам Елены, второй сын хозяйки квартиры и приносит хлам с ближайшей помойки, но делает это ночами:
— Как начинается ночь, он выбегает из квартиры. Он ходит по помойкам и разбрасывает мусор. Но всех опасается, сторонится. Возможно, у него психическое заболевание.
Освежитель — не единственная мера, к которой прибегли жители проблемного подъезда. Из-за неблагополучных соседей с первого этажа по квартирам и площадкам расползлись тараканы. Возможностей достучаться до соседей нет — на звонки и стуки в дверь те не открывают дверь, поэтому соседи рассыпали отраву для насекомых по всем этажам.
Елена живет на четвертом этаже, но насекомых она находит даже в своей квартире.
— Их жилье прямо под нами. От тараканов сразу всё промазываем, но это еще что, хуже приходится тем, кто живет на первом, — рассуждает она. — Я понимаю, что если даже нашу квартиру выставить на продажу, ну кто ее купит? Первый этаж — проходящий, все запахи оттуда. Это я вот внимания не обратила, а другие обратят.
Рассказ Олега, которому пришлось выставить квартиру на продажу
О том, каково жить на одном этаже с соседями-плюшкиными, подробно рассказывает Олег. Он купил квартиру на первом этаже примерно восемь лет назад и до сих пор гасит ипотеку. Если бы не она, признается мужчина, семья давно бы съехала из пятиэтажки.
— Даже не догадывались, что у нас здесь такая бомба. А догадываться начали в тот же год [как купили], когда у нас тараканье поперло и всякие запахи. Ко мне друзья в гости в принципе не хотят ездить, хотя я вот живу на первом этаже, один пролет лестничный. Но никто заходить не хочет даже в подъезд — тут вонища, как на помойке. У нас как-то собрались пластиковые окна в подъезде ставить, но я был против, потому что они подразумевают под собой сохранение тепла и запахов. А у нас это категорически нельзя делать, иначе дышать будет нечем. Поэтому окна в подъезде у нас всегда открыты, — рассказывает он.
По словам Олега, его первая встреча с хозяйкой квартиры состоялась на общем собрании жильцов. Но та все претензии к ней отвергала и вела себя агрессивно. У Олега развязался конфликт с ней и ее сыновьями. Он рассказывает, что однажды он и старшая по дому попытались поговорить с мужчиной — младшим сыном хозяйки, который ходит по помойкам:
— Я его прям на мусорке поймал, преградил дорогу. Звоню старшей, говорю: «Выходи, смотри, он три пакета тащит». А он кричит: «Это мое, я это нашел». И убежал. Там и он, и его мать невменяемые. У них один ответ на всё: идите на три буквы.
Ситуация с захламлением дошла до того, что в проблемной квартире однажды ночью вспыхнул пожар.
— Периодически эта мадам борется с вонью и зажигает ароматические свечи. Один раз это уже привело к пожару, когда ее свечи упали в груду мусора. Пожарные приехали, и они были в шоке, — объясняет мужчина.
Тогда же Олегу удалось впервые посмотреть на то, как выглядит проблемное жилье. Пожарные зашли в квартиру, дверь распахнулась, и Олег увидел залежи каких-то вещей, огромное количество кошек и полусгнившие полы.
Он вынужден был отключить звонок из-за тараканов — те ползают по стене и задевают звонок. По всей его квартире расставлены ловушки для тараканов, которые никогда не пустуют. Он показывает фото с уловом за пару дней и предупреждает: зимой ситуация еще выглядит терпимой, а в жару находиться в квартире просто невыносимо из-за насекомых:
— Каждые три месяца мы вызываем специалистов для санобработки подвала. Уборщицы в наш подъезд заходить отказываются из-за тараканов. Они сами рассыпают отраву, так как говорят, что на них сверху тараканы падают. Сейчас в феврале у меня в квартире летают мухи. Сам я покупаю ловушки, всякие репелленты и другие средства, выходит три тысячи в две недели. И вот я у себя вытравлю, проходит неделя и все по новой. Пачками собираю тараканов этих.
Однажды у Олега сдали нервы, и он от отчаяния разбил окна в квартире соседей. Так, по его словам, он пытался хоть как-то достучаться до них. Своим поступком он, по его словам, не гордится.
— Мы уже и так и сяк с ними боролись. Просто безысходность. Писали и депутату, и в прокуратуру — не знаю, дошло ли — и с юристами депутатскими общались, но те просто руками развели. Мы подписи всем подъездом собирали. Приехали какие-то две женщины из администрации, их никто в квартиру не пустил, они понюхали тут ароматы и ушли, — добавляет он.
Все его надежды связаны с продажей квартиры. Но он весьма пессимистичен: «Нормальное-то жилье не покупают, а наше кто возьмет?». До погашения ипотеки Олегу и его семье осталось примерно полтора года.
Куда обращались жильцы и что им отвечают
Елена прислала фотографию обращения, отправленного жильцами в 2021 году главе администрации Ленинского района Александру Грибу, в котором они просят принять меры в отношении жителей квартиры на первом этаже.
— Один из членов этой семьи, явно страдающий каким-то психическим заболеванием, регулярно обходит близлежащие мусорные баки и несет найденный мусор в квартиру. В результате его многолетних регулярных «походов» из квартиры, расположенной на первом этаже, через дверь и окна в подъезд и квартиры других жильцов исходит невыносимый зловонный запах. <...> Усугубляет этот момент наличие большого количества кошек в данной квартире, которых они собирают на улице. <…> Неоднократные разговоры и убеждения о необходимости приведения квартиры в порядок на собраниях жильцов ни к какому результату не приводят, — говорится в обращении.
Там же упоминается инцидент с аромасвечами, который привел к возгоранию. Под обращением подписались жители тринадцати квартир.
В свою очередь Александр Гриб направил обращение в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по НСО. В сентябре жильцы получили ответ:
— Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 30.08.2021 при выезде не представилось возможным провести обследование ввиду отсутствия доступа в квартиру, жилец отсутствовал. В помещениях общего имущества подъезда, а также возле квартиры субъективно специфический запах отсутствовал.
В ответе есть информация о проведении лабораторных исследований проб воздуха — никаких превышений веществ не было зафиксировано. Энтомологическое обследование провести не удалось из-за отсутствия доступа в квартиру.
В 2019 году НГС побывал в квартире плюшкина, которую приехали расхламлять приставы по решению суда. Взгляните, как выглядит это жилье.