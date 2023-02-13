«Не догадывались, что у нас такая бомба». Новосибирцы пожаловались на соседа-Плюшкина — его тараканы умеют звонить в звонок

Как Елена купила жилье в неблагополучном доме

Елена въехала в дом на Титова около четырех лет назад. Первое воспоминание о хрущевке — светлый подъезд и настежь распахнутые окна.



— Я всю жизнь прожила на Богдашке, в Калининском районе. И это тоже была хрущевка. И когда мы приехали выбирать квартиру, риелтор сказала: «Ну в подъезде немножко пахнет». И знаете, я даже как-то не обратила внимания. Конец лета, окна все открыты, запах есть, но не такой острый, чтобы прям насторожиться, — вспоминает она.



Несколько недель потребовалось семье, чтобы перевезти вещи, а затем еще неделя, чтобы понять, в какой ситуации они оказались. О неуживчивых соседях-затворниках с первого этажа им рассказали почти сразу и предупредили: разговаривать бесполезно, а вот освежитель воздуха лучше купить и поставить его на этаже.

