«Возношу молитвы»: патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за ЧП со взрывом газа в Новосибирске

Послание патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви 10 февраля. В нем патриарх обращается к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, а также родным и близким погибших.



— Со скорбью воспринял печальную весть о взрыве бытового газа в жилом доме в Новосибирске, в результате чего погибли и получили ранения люди, среди которых, к сожалению, были и дети. Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией.... Разделяя со всеми вами боль невосполнимой утраты, возношу молитвы ко Господу, дабы упокоил он в Своих вечных обителях души почивших, исцелил пострадавших, укрепил и утешил родных и близких погибших, даровал им силы с достоинством перенести выпавшее на их долю испытание, — говорится в сообщении.