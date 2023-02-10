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Взрыв газа на Линейной

«Возношу молитвы»: патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за ЧП со взрывом газа в Новосибирске

В результате трагедии погибли 13 человек

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Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Линейная, 39 прогремел утром 9 февраля

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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в доме на улице Линейной в Новосибирске. 9 февраля в здании произошел взрыв газа, в результате которого погибли 13 человек.

Послание патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви 10 февраля. В нем патриарх обращается к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, а также родным и близким погибших.

— Со скорбью воспринял печальную весть о взрыве бытового газа в жилом доме в Новосибирске, в результате чего погибли и получили ранения люди, среди которых, к сожалению, были и дети. Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией.... Разделяя со всеми вами боль невосполнимой утраты, возношу молитвы ко Господу, дабы упокоил он в Своих вечных обителях души почивших, исцелил пострадавших, укрепил и утешил родных и близких погибших, даровал им силы с достоинством перенести выпавшее на их долю испытание, — говорится в сообщении.

Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Линейная, 39 прогремел утром 9 февраля. В ЧП погибли 13 человек, еще девять пострадали. В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура.

НГС продолжает собирать информацию о трагедии в режиме онлайн. Все, что известно о происшествии, вы можете почитать здесь.

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