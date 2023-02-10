Куда нести гуманитарную помощь для пострадавших при взрыве дома в Новосибирске: адреса и карта

Утром 9 февраля в жилом доме на улице Линейной, 39 в Новосибирске взорвался газ. По последним данным, погибли 13 человек.
В редакцию НГС жители Новосибирска часто обращаются с просьбой подсказать, куда вести гуманитарную помощь для пострадавших. Мы собрали адреса в одной картинке.
Из-за взрыва газа в жилом доме на улице Линейной обрушился подъезд пятиэтажки. Жители разрушенного дома объяснили, что за несколько дней до взрыва по квартирам ходили люди, которые предлагали заменить газовое оборудование.
Днем силовики в гражданской одежде, представившись полицейскими, начали опрашивать местных жителей. Они показывали им фотографии и просили опознать людей, которые ходили вчера по квартирам под видом сотрудников газовой службы.
Вечером задержали
На момент подготовки публикации известно о 13 погибших.
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