Девочка влетела на «плюшке» в припаркованную машину. Кто будет платить за ущерб владельцу?

Новосибирский юрист объяснил, как владелец машины может взыскать компенсацию за ущерб, который автомобилю нанесла девочка на тюбинге.
Инцидент произошел 5 февраля на улице Стартовой, 1. Дети устроили горку из склона, который спускается на дорогу. Один из спусков закончился неудачно. Как сообщается в группе «АСТ-54», девочка на тюбинге («ватрушке») съехала с горки и на скорости врезалась в припаркованный автомобиль.
В итоге у машины серьезно смята дверь.
— Владелец машины может взыскать компенсацию материального ущерба. Для этого нужно вызвать полицию и зафиксировать факт повреждения двери, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров. — Уголовной ответственности по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в этом случае не будет, потому что очевидно: действия ребенка были неосторожными. Но проверка будет проводиться, скорее всего, именно по этой статье.
Инцидент попал на видео. На нем заметно, что ребенок скатывается вниз, очень сильно ударяется и, держась за голову, с друзьями убегает со двора. Также есть и второе видео, где дети вылетают на дорогу.
— Очень хорошо, что есть фото и видео — доказательства причиненного вреда. Доследственная проверка нужна для того, чтобы в дальнейшем оценивать ущерб. Если не получится взыскать его добровольно, то тогда идти в суд. Учитывая, что ущерб здесь причинен ребенком, то отвечать за него будут родители. Нарушений парковки я не вижу на видео, запрещающих знаков нет, — отметил юрист.
В декабре прошлого года в Бердске