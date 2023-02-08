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Тема дняСибирячку возмутили завалы снега на дорогах
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Девочка съехала на «ватрушке» с крутого склона на Стартовой и смяла дверь машины — видео

Владелец автомобиля ищет родителей ребенка

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У машины теперь смята дверь

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Дети на улице Стартовой, 1 в Новосибирске устроили горку из склона, который спускается на дорогу. Один из спусков закончился неудачно.

Как сообщается в группе «АСТ-54», 5 февраля один из детей на тюбинге («ватрушке») съехал с горки и на скорости врезался в автомобиль.

Инцидент попал на видео. На нем заметно, что ребенок скатывается вниз, очень сильно ударяется и, держась за голову, с друзьями убегает со двора. Также есть и второе видео, где дети вылетают на дорогу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Сейчас владелец автомобиля задается вопросом, как добиться возмещения вреда. У машины вмятина на двери.

В декабре прошлого года в Бердске 7-летний мальчик попал в больницу после катания на тюбинге. Он съехал на «ватрушке» с овощехранилища под машину.

ПолицияРазбили машинуСклонТюбинг
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