Девочка съехала на «ватрушке» с крутого склона на Стартовой и смяла дверь машины — видео

Дети на улице Стартовой, 1 в Новосибирске устроили горку из склона, который спускается на дорогу. Один из спусков закончился неудачно.
Как сообщается в группе «АСТ-54», 5 февраля один из детей на тюбинге («ватрушке») съехал с горки и на скорости врезался в автомобиль.
Инцидент попал на видео. На нем заметно, что ребенок скатывается вниз, очень сильно ударяется и, держась за голову, с друзьями убегает со двора. Также есть и второе видео, где дети вылетают на дорогу.
Сейчас владелец автомобиля задается вопросом, как добиться возмещения вреда. У машины вмятина на двери.
В декабре прошлого года в Бердске 7-летний мальчик попал в больницу после катания на тюбинге. Он съехал на «ватрушке» с овощехранилища под машину.