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Подрядчика школы на Родниках заподозрили в мошенничестве при строительстве

Учреждение возводили по госконтракту

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Подрядчик использовал более дешевые материалы, чем были заявлены для оплаты

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В Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за строительства школы на улице Михаила Немыткина в жилмассиве «Родники». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, речь идет о хищении более 7 миллионов рублей.

По данным ведомства, инцидент произошел в 2020–2021 годах. При отделке кровли здания подрядная организация ООО ПСК «АрмаКом» использовала более дешевые материалы, чем заявляла для оплаты. В результате разница в цене составила свыше 7 миллионов рублей.

По данным «Контур.Фокус», ООО ПСК «АрмаКом» зарегистрировано в Новосибирске, генеральным директором компании является Андрей Кононов, учредителем — ООО «Логотрейд». Конечным владельцем фирмы выступает Сергей Гаршин. На конец 2021 года выручка организации составила 488,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиона рублей. Кроме школы на «Родниках» компания являлась подрядчиком строительства бассейна СКА, детского сада и других.

— Прокуратурой Калининского района проведена проверка исполнения ООО ПСК «АрмаКом» бюджетного законодательства в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда», — указано в сообщении. — По факту хищения бюджетных денежных средств, принадлежащих ГКУ СО «УКС», прокуратура направила в СУ УМВД России по Новосибирску материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам проверки сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На сайте госзакупок указано, что в 2020 году с организацией заключили два контракта для выполнения работ по строительству школы по ул. Михаила Немыткина. Стоимость первого составила почти 500 миллионов рублей, второго — 214,6 миллиона рублей.

НГС попытался позвонить в компанию «АрмаКом» с просьбой прокомментировать ситуацию, однако в организации не ответили на звонок.

3 февраля НГС сообщал о том, что в Новосибирской области полиция возбудила уголовное дело об афере со средствами пайщиков в ЖСК «Академический». Речь идет о хищении 6,3 миллиона рублей.

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