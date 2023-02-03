Полиция возбудила дело о мошенничестве в поселке для ученых в Новосибирске — исчезли миллионы рублей

Следователи межмуниципального отдела МВД «Новосибирский» возбудили дело об афере со средствами пайщиков в ЖСК «Академический». Речь идет о хищении 6,3 миллиона рублей.
Осенью прошлого года пайщики, оплатившие полную стоимость строительства частных домов, обратились в редакцию НГС. Они рассказали, что в 2017–2019 гг. внесли по договорам на счета ЖСК суммы от 1,5 до 4 миллионов рублей, но результата не могут дождаться до сих пор. Дома не достроены: одни стоят в виде кирпичных «коробок», строительство других и вовсе было заморожено на стадии фундамента.
Пайщики обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. В декабре 2021 года было вынесен первый отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления (имеется в распоряжении редакции).
Отказ вынес сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД «Новосибирский» Алексей Пирский. Сегодня он находится в СИЗО по делу о вымогательстве взятки.
ЖСК «Академический» был создан по закону «О содействии развитию жилищного строительства». Для строительства частных домов недалеко от поселка Элитное Мичуринского сельсовета была выделена большая территория, разделенная на участки по 15 соток. Костяк кооператива составили сотрудники академических институтов и многодетные семьи. В 2016 году было получено разрешение на строительство 105 домов.
Спустя несколько месяцев люди снова обратились с заявлением. В октябре 2022 года после проведения проверки был вынесен еще один отказ. В январе обманутые пайщики рассказали корреспонденту НГС о ситуации на приеме у прокурора Новосибирской области Александра Бучмана. Спустя несколько дней было возбуждено уголовное дело.
— Неустановленное лицо умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитило принадлежащие членам ЖСК «Академический» денежные средства, которые были перечислены ими в качестве паевых взносов на строительство индивидуальных домов. <...> Неустановленное лицо свои обязательства перед пайщиками не выполнило, дома им не построило, деньги не вернуло, — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении редакции).
Силовики усмотрели в ситуации признаки преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование дела продолжается.
Редакция НГС направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Пайщики рассказывали НГС, что в афере подозревают бывших членов правления ЖСК, поскольку строительство их домов было полностью завершено.