Полиция возбудила дело о мошенничестве в поселке для ученых в Новосибирске — исчезли миллионы рублей

Спустя несколько месяцев люди снова обратились с заявлением. В октябре 2022 года после проведения проверки был вынесен еще один отказ. В январе обманутые пайщики рассказали корреспонденту НГС о ситуации на приеме у прокурора Новосибирской области Александра Бучмана. Спустя несколько дней было возбуждено уголовное дело.



— Неустановленное лицо умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитило принадлежащие членам ЖСК «Академический» денежные средства, которые были перечислены ими в качестве паевых взносов на строительство индивидуальных домов. <...> Неустановленное лицо свои обязательства перед пайщиками не выполнило, дома им не построило, деньги не вернуло, — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении редакции).

