Несносный дед или дотошный сосед? Капремонт дома в Новосибирске затянулся из-за войны за пол в квартире

— Я покрасил стену недавно, и теперь краска отлетает. Сделали горячую трубу в ванной комнате. Тут невозможно стоять. Они сказали, что не будут ванну переделывать. А в ней канал для холодной воды для других жителей дома. А зачем он мне нужен? Я даже нигде от этой трубы не подпитываюсь. Зачем мне нужно, чтобы ты мне каждый день лез и что-то проверял. Я разрешил это в 2004 году, потому что так было положено: воду не смогли провести и сделали здесь. И я страдаю от этого, — поделился житель дома.



Анатолий Петрович также объясняет, что перед тем, как начался ремонт — ему не пришли уведомления. Пенсионер, указывая на подпол, вспоминает, как много лет назад туда забирались рабочие. Они обнаружили, что под домом монолитный бетон. И, как утверждает Анатолий Кольчурин, для замены труб канализации этот бетон надо разрушить. Но что удержит перегородки, если бетона не станет: задается вопросом житель дома. Во многих проблемах дома, как понимает пенсионер, виновата и новая старшая по дому.