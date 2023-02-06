Несносный дед или дотошный сосед? Капремонт дома в Новосибирске затянулся из-за войны за пол в квартире

Капитальный ремонт канализации в доме на Лобова, 52 не могут сделать полностью, несмотря на плачевное состояние труб. Один из жильцов, Анатолий Петрович Кольчурин, попросту отказался пускать подрядчика. Пенсионер требует исправить проект, в котором он нашел ошибки, а также боится, что после ухода строители оставят у него разобранный пол, и он будет вынужден делать ремонт за свой счет. Старшая по дому Марина Груцина считает, что старик перегибает палку. Споры привели к тому, что сейчас продолжать замену канализации никто не собирается. С одной стороны — это история о том, как пожилого человека хотят заставить делать ненужные ему восстановительные работы после визита подрядчиков, а с другой — о несносном соседе, поставившем под угрозу спокойную жизнь дома. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова разобралась в соседском конфликте.
«Берут кувалду и разбивают»
Дом по адресу Лобова, 52 построен в 1952 году. За последние годы там отремонтировали фасад, начали ремонтировать канализацию и приступили к обновлению крыши. Однако ремонт канализации сделан не во всем доме, так как один из жильцов, Анатолий Петрович, «не предоставил доступ» подрядчику. Анатолий Петрович обратился в редакцию НГС с посылом, что его квартиру хотят разобрать из-за общего имущества. Но вот собирать обратно и ремонтировать пол никто не собирается, а планируют оставить пенсионера с дырами в полу и сломанными стенами.
Мы встретили Анатолия Петровича в подъезде. С порога стало понятно, что жалоб у мужчины много. Во-первых, в подъезде на первом этаже холодно — меньше 16 градусов. Анатолий Петрович даже показал замерзшую в ведре воду.
— Конденсат разрушает стены. Мы никак не можем устранить этот вопрос, потому что здесь температура никак не 18 градусов. Я сколько бился, говорю: вы давайте двери поставьте нормальные. Взяли, самостоятельно поставили. Железные. Я объясняю, что они не являются теплозащитным элементом. Они все равно не слушают, — начинает издалека Анатолий Кольчурин.
Анатолий Петрович провожает нас в свою квартиру. В первую очередь он показал трубы отопления, которые в его квартире недавно поменяли. Правда, пенсионер не понимает, зачем менять трубы в
— Им надо было проложить трубу. Берут кувалду и кувалдой разбивают. «А мы за плитку не отвечаем. Ты сам будешь с ней разбираться». Я что-то не понимаю, какой подход в капитальном ремонте, — поделился пенсионер.
Он уверяет, что для ремонта канализации доступ обеспечил. В его квартиру даже приходили делегации, с которыми Кольчурин вел дискуссии, и пытался добиться ответа на простые вопросы: как будут делать ремонт с неправильным планом дома и кто будет всё это потом чинить?
— Проект они нарисовали на 70 сантиметров левее. Колодец в одном месте нарисовали. Перегородка — 2 метра 70 сантиметров. А они нарисовали, что 3,7 метра. Учитывая, что проект не согласован, на нем нет ни одной подписи, ни одной печати со стороны фонда модернизации — то это просто липа. Я почитал, разобрался и попросил проект мне дать. Я его или опротестовывать буду, или соглашусь, что это вообще все разламывать надо, — поделился житель дома.
В одной из комнат разобран деревянный пол и сделана дырка в полу. Крышка подпола лежит рядом. Из дыры пахнет чем-то неприятным и сыростью. Весь пол, по словам пенсионера, просел на пять сантиметров за последние десять лет.
— Потому что при строительстве делали перепад по высоте: 3,5 должна быть яма. Я комиссию сразу спросил, вы как собираетесь делать? Ведь пол пошел вниз. Говорят, ты сам будешь делать. Что-то мне тут не совсем всё понятно, — недоумевает Анатолий Петрович.
Управляющая компания и представители фонда модернизации попросили у Анатолия Кольчурина доступ в квартиру. Заходили к пенсионеру, по его словам, по 20 человек. Сибиряк просил дать гарантию, что перегородки никто ломать не будет. Но никто ему напрямую этого обещать не стал.
— Они больше склоняются к тому, что они сами разберут пол. И устами начальника их, что этой же деревяшкой и будут восстанавливать. Но я сказал, что, учитывая температурные перепады, вся эта грязь из-под пола пойдет вверх, — рассказал новосибирец.
Управляющей компанией дома является ООО «УКЖХ Октябрьского района». Компания работает с 2006 года. Управляет компанией ЗАО «Мой коммунальный стандарт».
«Я на каждом документе выражаю свое мнение»
Анатолий Петрович с 2016 года был старшим по дому, но весной 2022 года неожиданно лишился поста. По его словам, все подписи оформили за него, предупредив об этом, когда он ходил с жалобой в УК. О том, что он больше не старший по дому, пенсионер узнал спустя несколько месяцев после назначения нового старшего.
— Дайте мне проект ремонта реальный, а не тот, который у меня сейчас. Я разберусь. Если там будет подпись, я пойду в суд. Я уже седой, жизнь прожил, хотя по судам не ходил, мы из другой эпохи. Я приду с этим проектом, который у меня сейчас без подписей, в суд, а они скажут, что не знают, где я этот проект взял. Скажут, что я сам дурак, — рассуждает пенсионер.
У Анатолия Петровича много претензий к содержанию дома. Стены в гостиной, например, покрылись пятнами после потопа. Всё, как объясняет пожилой человек, из-за неправильного ремонта теплотрассы, которая проходит близко к дому.
— Я покрасил стену недавно, и теперь краска отлетает. Сделали горячую трубу в ванной комнате. Тут невозможно стоять. Они сказали, что не будут ванну переделывать. А в ней канал для холодной воды для других жителей дома. А зачем он мне нужен? Я даже нигде от этой трубы не подпитываюсь. Зачем мне нужно, чтобы ты мне каждый день лез и что-то проверял. Я разрешил это в 2004 году, потому что так было положено: воду не смогли провести и сделали здесь. И я страдаю от этого, — поделился житель дома.
Анатолий Петрович также объясняет, что перед тем, как начался ремонт — ему не пришли уведомления. Пенсионер, указывая на подпол, вспоминает, как много лет назад туда забирались рабочие. Они обнаружили, что под домом монолитный бетон. И, как утверждает Анатолий Кольчурин, для замены труб канализации этот бетон надо разрушить. Но что удержит перегородки, если бетона не станет: задается вопросом житель дома. Во многих проблемах дома, как понимает пенсионер, виновата и новая старшая по дому.
— Меня как председателя сняли. И там девчонка новая — председатель. Ей ничего, кроме своего унитаза, не нужно. Она говорит, что все хорошо, и подписывает. Я на каждом документе выражаю свое мнение, а не просто так. Мы с соседями, когда я был старшим, везде присылали акты о том, что, в принципе, прежде чем фасад делать, надо разобраться с фундаментом. У нас дом зимой просаживается. Какой смысл делать верхушку, когда у нас снизу ничего не сделано, — отмечает житель дома.
Вообще мужчина считает, что в дом, который в плачевном состоянии, вкладывать деньги не надо. В первую очередь нужно провести экспертизу, проверить, насколько дом пригоден к существованию и не является ли он аварийным.
«Он вставляет палки в колеса»
Новая старшая по дому Марина Груцина приступила к своим обязанностям в начале 2022 года. При ней начали ремонтировать фасад здания и сейчас идет ремонт крыши. Как рассказала НГС Марина, ремонт по канализации закончен, но не полностью.
— Кто отказался — тот отказался. Подрядчик попытался с Анатолием Петровичем поговорить и сказал, что ему не дали доступ. Подрядчик попросил написать отказную, и Анатолий Петрович ее подписал, насколько я знаю. Половина, которая у нас арендованная, она сделана. И часть жильцов, кому нужно было и кто считал, что у них аварийное состояние, — они сделали, — отметила Марина Груцина.
Марина подтвердила, что в плане, по которому делается ремонт, есть ошибки. Но подрядчик уже сделал ремонт некоторым жильцам и проблем не возникало.
— У них есть квартира в их подъезде, и девушка там согласилась сделать канализацию. Ей все раскопали, сделали и закрыли. Единственное, ей не вернули линолеум. Но это потому, что она сказала выкинуть линолеум, так как он сгнивший. А пол они постелили и даже положили какую-то толстую ДВП, чтобы было ровно. Ей сделали — пример живой. В его же подъезде, на его же этаже, — поделилась Марина.
«Дырки в полу» после ремонта, как отмечает Марина, не будет. А канализация в подполье, по мнению старшей, не в лучшем состоянии, но пока работает.
— Он мешает сильно. Этот капитальный ремонт нужен был дому. Мы делали фасад — долго стояли на очереди. Сейчас крышу делают. Я вот живу на втором этаже и у меня из-за крыши в одной комнате потолок опускался. Мне перекрытие меняли, потому что они виноваты. Я считаю, что это нужно. Но Кольчурин вставляет палки в колеса, — объясняет жительница дома.
По мнению старшей по дому, вся проблема в плитке. Анатолий Петрович требует, чтобы после ремонта плитку вернули или заменили новой, но плитку не возвращают никому из жильцов. Если делать новую плитку, то придется ее покупать за счет собственников дома. Марину также возмущает, что у Анатолия Петровича в квартире нет ни линолеума, ни нового покрытия, поэтому непонятно, почему ему должны положить что-то новое после ремонта.
— Людям, которые делали ремонт, подрядчик шел на уступки. Например, в одной из квартир выход из унитаза в середине комнаты был. Владельцы квартиры подходили, спрашивали, я попросила ребят, чтобы они сдвинули ближе к стенке выход. Они шли на уступки и спокойно всё решали. В капитальный ремонт не входит возвращение плитки, которой там не было, — поделилась Марина.
Старшая по дому сама канализацию не меняет. В дом ее семья переехала не так давно, и перед этим канализацию проверили. В их квартире ремонт не нужен.
Корреспондент НГС направила запросы в Министерство ЖКХ и энергетики по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после получения.
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