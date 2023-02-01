Неспортивная борьба: жители многоэтажки на Маркса уверены, что дом разрушается из-за сауны в бильярдной

Во втором подъезде, который, утверждают жители, находится непосредственно над предполагаемой сауной, действительно чувствуется сырость, лестницу ощутимо ведет, а на наружной стене видны трещины. В 2021 году в подъезде сделали ремонт, так что появились они совсем недавно.

«Пахнет баней»

«Кашира» работает здесь с конца 1990-х: сначала компания арендовала подвал у мэрии, потом выкупила. Жительница дома Нина Ильиных рассказала, что первые несколько лет даже поработала здесь официанткой.



— Это была бильярдная с маленькой кухней, в основном пиво и бильярд. Было относительно прилично, народу много, не алкаши, — вспомнила она. — [Евгений Шишунов] выкупал эти метры при мне. И мы всегда закрывали третий зал при проверках: при проверяющих всегда работали два зала и бар.

