Неспортивная борьба: жители многоэтажки на Маркса уверены, что дом разрушается из-за сауны в бильярдной

Никого, наверное, не удивляет, что на первой линии проспекта Карла Маркса на первых этажах нет жилья: это центр торговли в левобережье, и здесь давно выкуплены и квартиры, и подвалы. Их занимают офисы, магазины и общепит. Но взаимовыгодное соседство получается не всегда: жители дома на проспекте Карла Маркса, 55 пишут во все инстанции на бар-бильярдную в подвале — они уверены, что, кроме бильярдных столов, там оборудовали сауну, и из-за этого дом начал разрушаться. Оказалось, что для владельца бара это не первый подобный конфликт. Подробности узнала Лиза Пичугина.
Шаткое положение
Проспект Маркса — одна из самых торговых и оживленных улиц Новосибирска. Кажется, здесь в принципе нет ни одного квадратного метра, который не задействовали для коммерции. Все первые этажи жилых домов, где магазинов изначально не было, давно ими заняты, то же самое с подвалами. Бум произошел в 1990-х, когда стало процветать частное предпринимательство.
Дом на проспекте Маркса, 55 не исключение. В советское время, как вспоминают жители дома, первый этаж занимал обувной магазин — его расположение еще можно угадать по невысокому крыльцу. Сейчас в здании работает 21 разная организация: супермаркет, магазины одежды, банки.
Подвал, по идее, общедомовое имущество, тоже занят. Старшая по дому Виктория Коробкова говорит, что его захватил и продал муниципалитет, и часть подвала удалось вернуть через суд, а часть так и ушла в частные руки. Ею владеет компания «Кашира», которая открыла на своей территории одноименный бар-бильярдную.
По словам актива дома, в помещении бара-бильярдной при продаже также оказалась часть теплоузла дома, трубы владелец зашил коробами, так что доступа к ним нет. После массовых отключений тепла в декабре во второй подъезд оно вернулось не сразу: пришлось добиваться доступа к трубам, рассказала старшая по дому.
Сегодня у совета дома с владельцем бара и помещений Евгением Шишуновым конфликт. Жители утверждают, что он ведет в подвале незаконную деятельность, которая приводит к разрушению дома. По их мнению, в «Кашире» неофициально работает сауна, и из-за резкого перепада температур дом начинает разрушаться.
Во втором подъезде, который, утверждают жители, находится непосредственно над предполагаемой сауной, действительно чувствуется сырость, лестницу ощутимо ведет, а на наружной стене видны трещины. В 2021 году в подъезде сделали ремонт, так что появились они совсем недавно.
«Пахнет баней»
«Кашира» работает здесь с конца 1990-х: сначала компания арендовала подвал у мэрии, потом выкупила. Жительница дома Нина Ильиных рассказала, что первые несколько лет даже поработала здесь официанткой.
— Это была бильярдная с маленькой кухней, в основном пиво и бильярд. Было относительно прилично, народу много, не алкаши, — вспомнила она. — [Евгений Шишунов] выкупал эти метры при мне. И мы всегда закрывали третий зал при проверках: при проверяющих всегда работали два зала и бар.
Когда Нина с представителем управляющей компании на прошлой неделе спускались в помещение, увидели внутри, помимо открытых залов, закрытые двери и почувствовали «запах бани». Попасть за эти двери они не смогли — администратор сказала, что ключа у нее нет.
На фотографиях «Каширы» в соцсетях один из залов действительно отделкой напоминает сауну с встроенными в стену и отделанными мозаикой скамейками — бильярдный стол на этом фоне выглядит немного странно.
Журналисты НГС, не представляясь, позвонили в бар-бильярдную и попробовали вместе с бильярдным столом забронировать и сауну. Администратор удивилась и сказала, что мы ошиблись: сауна с таким названием действительно работает, но в другом месте.
Владелец компании «Кашира» Евгений Шишунов подтвердил, что когда-то была идея открыть сауну и в подвале на проспекте Маркса, но от нее отказались.
— Меня не было одно время, там был директор, но мы сразу это пресекли, потому что до какого-то года это было можно, а теперь это не согласуют никогда, — заверил он.
Временный директор в данных «Контур.Фокуса» не отображен: компанией с момента ее регистрации в 2000 году единолично владеет и руководит сам Евгений Шишунов. Насколько прибылен бар-бильярдная, оценить сложно: данные по выручке и прибыли есть пока только за 2021 год (3,6 миллиона рублей и 412 тысяч рублей соответственно), при этом у компании два филиала. Один из них — на проспекте Карла Маркса, 55, другой — гостиница и вполне официальная сауна (по документам — спортивно-оздоровительный центр) на улице Мира, 56.
«Демонтирую за 5 минут»
Того, что в помещении бара-бильярдной есть нарушения, Евгений Шишунов не отрицает. Но относится он к ним, судя по всему, как к рабочим моментам.
— Меня вчера проверяла наша УК, нашла у меня нарушения. В проекте ничего не нарушено, но я сделал две мокрые точки, санузел. Два санузла есть, я сделал третий: народу много, не хватает, очередь постоянно. Это не что-то из ряда вон выходящее, — объяснил он. — Если вас это коробит, я его демонтирую за 5 минут. Это туалеты для гостей, у сотрудников есть отдельный туалет.
Проблему с отоплением в одном из подъездов предприниматель тоже вспомнил. По его словам, она была не на его стороне, а где-то между его помещением, супермаркетом этажом выше и квартирой на втором этаже: циркуляция оказалась нарушена, и труба отопления замерзла — пришлось ее менять. Отсутствие доступа к ней Евгений Шишунов отрицает.
До руководства управляющей компании «Служба заказчика», которая управляет домом, дозвониться не удалось — журналист НГС направила письменный запрос с просьбой прокомментировать найденные в подвале нарушения и инцидент с перемерзшей трубой отопления.
Жителей дома позиция Евгения Шишунова не убеждает, но пока во всех инстанциях они получают отписки. Органы власти и прокуратура, говорят они, ссылаются на то, что помещение находится в частной собственности, использовать его владелец может по своему усмотрению. Активисты считают, что мокрые зоны — даже санузлы — могут повредить конструкции здания, ищут нормы, которые помогут им закрыть заведение, и готовы идти дальше.
Интересно, что из-за сауны «Кашира» на улице Мира у Евгения Шишунова тоже конфликт с местными жителями — и тоже из-за общедомового имущества, которое попало на его частную территорию. Спор уже несколько лет рассматривают суды, решение по очередному иску пока не вынесено.