Горячий конфликт. Как новосибирцы из дома «для больших шишек» борются с сауной экс-председателя ТСЖ

Сауны и игорные клубы в подвалах жилых домов кажутся пережитками смутных времен, когда общедомовые помещения вдруг оказались частными, а подобный бизнес цвел чуть ли не в каждом квартале. Но на окраинах кое-где он процветает и сегодня — обгоняя по доходности даже магазины формата у дома. Владелец одной из таких саун в Кировском районе вместе с самим бизнесом владеет почти третью всего жилого дома и совсем недавно управлял его ТСЖ. Сегодня между бизнесменом и жителями разгорелся конфликт: оказалось, что сауна в подвале — это не только шумные вечеринки, но и проблемы с коммуникациями. Подробности узнала Лиза Пичугина.
Дом на улице Мира, 56 — единственный жилой в квартале. Его окружает промзона, которая частично стала офисами и складами. Местные жители говорят, что в середине 1950-х его построили для «больших шишек» оловокомбината, поэтому квартир здесь мало и все — просторные. Сегодня на три подъезда их всего 25, часть первого этажа занимает мини-гостиница, а подвал — «оздоровительный центр» «Кашира». Фактически — сауна с двумя парными, бассейном и джакузи, бильярдом. Из-за нее, говорят жители дома, таксисты прозвали его «старым домом терпимости».
Владельцу компании «Кашира» Евгению Шишунову фактически принадлежит почти треть всего здания — по его словам, 32%. На территории его частной собственности оказалось и общедомовое имущество: щитовая и бойлерная. И за них в доме развернулась война — в дополнение к ожидаемым протестам против сауны и ее посетителей.
Третий год жители жалуются на едва теплые батареи и отсутствие горячей воды. Они полагают, что это непосредственно связано с «оздоровительным центром»: вся горячая вода уходит клиентам, жителям ничего не остается. А после конфликтов из-за потасовок и вечеринок в сауне жители начали подозревать, что ее владелец намеренно «прикручивает» соседям подачу тепла.
— Когда заехали, выяснилось, что у нас холодный полотенцесушитель, нет горячей воды и отопления. По воде и отоплению мы суд выиграли, он всё должен был сделать до 28 июня 2021 года, на сегодняшний день он не выполнил решение суда, — говорит жительница одной из квартир над «Каширой» Наталья Титова. — Он считает, что коммуникации все его. Сейчас я читаю в чате ТСЖ, что опять нет горячей воды, отопление у нас — батареи еле теплые.
Наталья Титова судится с Евгением Шишуновым уже около полутора лет с переменным успехом. Например, ей удалось доказать, что ТСЖ «Тополёк 2000» под управлением Шишунова со своими обязанностями не справлялось, и обязать его разобраться с отоплением.
А вот закрыть сауну в доме не удалось. Суд — сперва районный, а потом областной — решил, что в подвале находится не «баня или сауна» (они в многоквартирных домах запрещены), а «физкультурно-оздоровительный центр (сауна, бассейн)» — его закон допускает.
Как в доме оказалась сауна
У дома на Мира, 56 вообще интересная история. В конце 1990-х его расселили — здание находилось фактически на территории действующего оловокомбината. Почти 10 лет дом стоял необитаемым, без окон, дверей и коммуникаций, и был пристанищем для бродяг.
По версии Евгения Шишунова, здание должно было стать административным, но его владелец (согласно техпаспорту, копию которого предоставили НГС, с 1996 года по договору мены дом находился в собственности оловокомбината) не внес необходимые поправки в документы, поэтому дом остался жилым. По информации Натальи Титовой, все квартиры оформила на себя группа людей, среди которых был и сам Евгений Шишунов, а затем продала, но в выписке из ЕГРН таких данных нет.
В техпаспорте первое упоминание предпринимателя — в записи о собственности на подвал от 25 мая 1998 года — вычеркнуто. Следующее датировано уже 2005 годом: в нем указано, что Евгений Шишунов в июле 2003 года зарегистрировал право собственности на всё тот же подвал. Сегодня ему, согласно выписке из ЕГРН, принадлежит 98/100 этого помещения, еще 2/100 — Дмитрию Панасенко. Шишунову принадлежат и несколько помещений над сауной, которые стали гостиничными номерами.
Как рассказал журналисту НГС сам Евгений Шишунов, помещения он выкупал в несколько этапов и использовал по-разному.
— У меня там был и бар, и магазин, пельменями там торговал. Ничего прибыль не приносило — место непроходное. Заднее место мира, промзона. Летом там не бывает горячей воды, зимой отопление дают в последнюю очередь, пока не заработает вся эта промышленная структура, — говорит он, объясняя и решение открыть сауну, и заодно проблемы дома с теплом.
Кто кому должен
Инженеры, составлявшие техпаспорт дома в 1999 году, нашли в здании серьезные нарушения: следы протечек приборов отопления, массовые течи приборов канализации, следы ремонтов трубопровода. Евгений Шишунов утверждает, что тогда все коммуникации проводил сам и за свой счет.
— Собственник быстро какой-то водопроводишко провел из гнилых труб, но не было ни электрокабеля, который я купил для своего центра, привез и поделился с жителями. Потом говорю: водопровод у вас ржавый, давайте я его переложу. И вот — я плохой, — пожаловался предприниматель.
14 лет Евгений Шишунов занимал должность председателя ТСЖ дома «Тополёк 2000» — как, кстати, и в доме на проспекте Маркса, 55, где под тем же брендом «Кашира» работает его бар-бильярдная. Но осенью прошлого года решил из «Тополька 2000» уйти: говорит, из-за конфликтов. На вопрос, почему он препятствует доступу в помещения с общедомовым имуществом, бывший руководитель ТСЖ отвечает немного нелогично.
— В бойлерную не препятствую — я препятствую в помещения, которые мои, мне по закону принадлежат. Что касается бойлерной и электрощитовой — вы можете, а что касается подвала — по моему разрешению. Я не обязан разрешать, — объясняет владелец подвала, в котором находятся и бойлерная, и электрощитовая.
Одна из жительниц дома Светлана рассказала, что из-за этого конфликта привезенные для капремонта трубы оказались выброшены на улицу, а жителям пришлось их охранять. По словам Евгения Шишунова, они оказались на улице из-за того, что ему не предоставили проектную документацию, да и сам проект капремонта был разработан без него. Светлана в разговоре с журналистом НГС это признала.
— Проект мы делали в обход него, потому что это дом, а не его собственность. Получается, что в первый и второй подъезды будут электричество заводить как положено, от щитовой, а третий подъезд — через крышу. Это что за новшество? А следующим этапом у нас должны поменять отопление — мы тоже будем юлой ходить? — парирует она.
На вопрос, нельзя ли организовать доступ к общедомовому имуществу без необходимости прохода через его частную собственность, Евгений Шишунов говорит, что всё можно — но не сейчас, «среди зимы», а во время капремонта. Сейчас жители ждут ответов из ГЖИ и прокуратуры и намерены обратиться в суд — теперь уже коллективно.
Конфликты в многоквартирных домах, кажется, уже стали неизбежностью проживания в них. В ноябре НГС рассказывал, как в одном из дорогих домов в Новосибирске такой конфликт разгорелся из-за перегородки в подъезде, а чуть раньше до этого — как борьба за власть в ТСЖ дошла до драки.