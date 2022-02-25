Горячий конфликт. Как новосибирцы из дома «для больших шишек» борются с сауной экс-председателя ТСЖ

Дом на улице Мира, 56 — единственный жилой в квартале. Его окружает промзона, которая частично стала офисами и складами. Местные жители говорят, что в середине 1950-х его построили для «больших шишек» оловокомбината, поэтому квартир здесь мало и все — просторные. Сегодня на три подъезда их всего 25, часть первого этажа занимает мини-гостиница, а подвал — «оздоровительный центр» «Кашира». Фактически — сауна с двумя парными, бассейном и джакузи, бильярдом. Из-за нее, говорят жители дома, таксисты прозвали его «старым домом терпимости».



Владельцу компании «Кашира» Евгению Шишунову фактически принадлежит почти треть всего здания — по его словам, 32%. На территории его частной собственности оказалось и общедомовое имущество: щитовая и бойлерная. И за них в доме развернулась война — в дополнение к ожидаемым протестам против сауны и ее посетителей.

