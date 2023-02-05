«За два дня все срубили»: как выглядит бор, в котором снесли 900 деревьев для нового ЖК, — видео с высоты

Они заявляют, что в лесу есть краснокнижные растения, а работы специально проводятся в выходные, чтобы их было сложнее остановить. При этом в мэрии Новосибирска сообщили, что не могли не выдать разрешение на снос деревьев, так как участок принадлежит застройщику.

