«За два дня все срубили»: как выглядит бор, в котором снесли 900 деревьев для нового ЖК, — видео с высоты

С высоты сняли бор в Нижней Ельцовке, в котором за два дня вырубили более 900 деревьев для строительства многоэтажек. Местные жители все выходные пытались предотвратить вырубку.
Они заявляют, что в лесу есть краснокнижные растения, а работы специально проводятся в выходные, чтобы их было сложнее остановить. При этом в мэрии Новосибирска сообщили, что не могли не выдать разрешение на снос деревьев, так как участок принадлежит застройщику.
— Мы будем добиваться максимальной огласки и требовать расследовать всё, что связано с этим участком, — объяснила корреспонденту НГС Оксана Бабенко, общественница. — Они уже всё спилили за два дня. Там осталось только вывезти. Причем они пилили сразу «деловую» древесину, которую можно продать максимально выгодно. В основном там росли красивые
Как лес выглядел с высоты уже сегодня в обед, можно посмотреть на видео.
Более подробно о конфликте из-за леса вы можете прочитать здесь.