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«За два дня все срубили»: как выглядит бор, в котором снесли 900 деревьев для нового ЖК, — видео с высоты

Местные жители собираются организовывать митинг

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Деревья спилили очень быстро

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С высоты сняли бор в Нижней Ельцовке, в котором за два дня вырубили более 900 деревьев для строительства многоэтажек. Местные жители все выходные пытались предотвратить вырубку.

Они заявляют, что в лесу есть краснокнижные растения, а работы специально проводятся в выходные, чтобы их было сложнее остановить. При этом в мэрии Новосибирска сообщили, что не могли не выдать разрешение на снос деревьев, так как участок принадлежит застройщику.

— Мы будем добиваться максимальной огласки и требовать расследовать всё, что связано с этим участком, — объяснила корреспонденту НГС Оксана Бабенко, общественница. — Они уже всё спилили за два дня. Там осталось только вывезти. Причем они пилили сразу «деловую» древесину, которую можно продать максимально выгодно. В основном там росли красивые 300-летние сосны. Будем согласовывать митинг.

Как лес выглядел с высоты уже сегодня в обед, можно посмотреть на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Ольга Мусвик

Более подробно о конфликте из-за леса вы можете прочитать здесь.

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