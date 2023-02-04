Отправят обращение губернатору: новосибирцы вышли на акцию против повышения тарифов ЖКХ — фоторепортаж

В Новосибирске сегодня, 4 февраля, жители города собрались на акцию против повышения цен ЖКХ. Митинг прошел на площадке перед старым аэропортом. На трибуне выступали представители «Коалиции Новосибирск» и партии «Яблоко».
— Считаю прошедший митинг удачным, несмотря на удаленность площадки, куда нас послала мэрия, и то, что ее закончили убирать прямо перед мероприятием. По моей оценке, пришло около 300 человек, всё прошло мирно и без задержаний, — рассказал НГС депутат горсовета и организатор акции Антон Картавин.
На акции собирали подписи под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Пока организаторы не считали количество подписавшихся, но Антон Картавин добавил, что свою подпись может оставить каждый желающий у него в приемной в течение следующей недели.
Осенью прошлого года в Гайд-парке у театра «Глобус» прошел согласованный пикет жителей Хилокского жилмассива. Горожане выступают, чтобы Хилокский рынок проверили сотрудники Роспотребнадзора.