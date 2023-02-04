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Отправят обращение губернатору: новосибирцы вышли на акцию против повышения тарифов ЖКХ — фоторепортаж

Митинг проходил на площадке у старого аэропорта

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Акция прошла возле площадки у старого аэропорта

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В Новосибирске сегодня, 4 февраля, жители города собрались на акцию против повышения цен ЖКХ. Митинг прошел на площадке перед старым аэропортом. На трибуне выступали представители «Коалиции Новосибирск» и партии «Яблоко».

— Считаю прошедший митинг удачным, несмотря на удаленность площадки, куда нас послала мэрия, и то, что ее закончили убирать прямо перед мероприятием. По моей оценке, пришло около 300 человек, всё прошло мирно и без задержаний, — рассказал НГС депутат горсовета и организатор акции Антон Картавин.

На акции собирали подписи под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Пока организаторы не считали количество подписавшихся, но Антон Картавин добавил, что свою подпись может оставить каждый желающий у него в приемной в течение следующей недели.

На митинге дежурили силовики

На митинге дежурили силовики

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На акцию пришли люди разных возрастов

На акцию пришли люди разных возрастов

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Митинг прошел без задержаний

Митинг прошел без задержаний

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Акция продлилась чуть больше часа

Акция продлилась чуть больше часа

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Организаторы собираются посчитывать подписи

Организаторы собираются посчитывать подписи

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Прямо перед началом акции площадку приехала чистить снегоуборочная техника

Прямо перед началом акции площадку приехала чистить снегоуборочная техника

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