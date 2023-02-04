В Новосибирске перед старым аэропортом собралась толпа — объясняем, что происходит

В Новосибирске на площади перед старым аэропортом собралась толпа жителей города 4 февраля около 3 часов. Сегодня на этой площадке проходит согласованная с мэрией акция против повышения тарифов ЖКХ.
Организатор митинга — депутат Антон Картавин. Как сообщают в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск», на участке перед началом акции начали чистить снег, поэтому мероприятие начнется позже заявленного времени. На месте проведения акции дежурит полиция.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в декабре прошлого года начал проверять законность размещения мусоросортировочного комплекса с полигоном под Новосибирском. Против проекта выступают местные жители на пикетах и акциях.