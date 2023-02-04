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В Новосибирске перед старым аэропортом собралась толпа — объясняем, что происходит

Жители города собрались в 2 километрах от метро «Заельцовская»

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Место акции выбрали в мэрии Новосибирска

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В Новосибирске на площади перед старым аэропортом собралась толпа жителей города 4 февраля около 3 часов. Сегодня на этой площадке проходит согласованная с мэрией акция против повышения тарифов ЖКХ.

Перед началом акции начали чистить снег

Перед началом акции начали чистить снег

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Организатор митинга — депутат Антон Картавин. Как сообщают в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск», на участке перед началом акции начали чистить снег, поэтому мероприятие начнется позже заявленного времени. На месте проведения акции дежурит полиция.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в декабре прошлого года начал проверять законность размещения мусоросортировочного комплекса с полигоном под Новосибирском. Против проекта выступают местные жители на пикетах и акциях.

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