Смотрим на срок годности и сорт: как выбрать хорошие семена и получить максимальную всхожесть

Сорт или гибрид?

Первое, что нужно сделать, — это определиться, что именно вы хотите — сорт или гибрид.

— Многие отдают свое предпочтение именно сортовым растениям. Сорт — это группа растений, которая была получена селекционерами. Они обладают одними характеристиками, прекрасно всходят, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.