Смотрим на срок годности и сорт: как выбрать хорошие семена и получить максимальную всхожесть

Самое время отправляться в магазины и присматривать семена на новый дачный сезон. Но нужно быть внимательными, чтобы не ошибиться в выборе. Объясняем, на что обратить особое внимание и семена каких культур нужно выбрасывать сразу, если не использовали их в предыдущем сезоне.
Сорт или гибрид?
Первое, что нужно сделать, — это определиться, что именно вы хотите — сорт или гибрид.
— Многие отдают свое предпочтение именно сортовым растениям. Сорт — это группа растений, которая была получена селекционерами. Они обладают одними характеристиками, прекрасно всходят, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Обычно сортовые культуры более приспособлены к климатическим условиям, а также с них можно получить свои качественные семена. Но в итоге это может привести к нестабильному урожаю.
Гибридные растения получаются при скрещивании разных сортов. Гибриды первого поколения обозначаются F1, второго — F2. Первые наиболее урожайные.
— Многие гибриды очень удобны, но с них свои семена не получишь — произойдет расщепление. Большинство огурцов сейчас — это именно гибриды, — отметила агроном.
Гибриды обычно более требовательны к качеству почвы, температурному режиму, но при этом устойчивее к вредителям. Отталкивает многих дачников дороговизна таких семян. Они обычно стоят в 2–3, а то и в 5 раз дороже сортовых.
Срок годности и всхожесть
Всхожесть семян напрямую зависит от срока хранения.
— Самым верным и правильным путем является выбор семян, которые имеют маркировку. Это сертификат годности, — отмечает Людмила Шубина. — Каждая культура имеет свои сроки хранения. Но бывает, что срок большой, например, как у огурца — 8 лет, а условия были плохими. Тогда энергия роста и посевное качество ухудшится. Ежегодно все партии проверяются и на каждом пакете ставят крайний срок посева.
Лучше не рисковать, и если вы покупаете семена в этом году, то срок посева должен быть указан — 2023 или 2024 года. В этом случае можно рассчитывать на 80% всхожести. Если стоит 2021 год или даже раньше, то в результате вы не досчитаетесь урожая и количества растений.
— Есть культуры, которые хранятся очень короткий период — семейство астровых, всевозможные салаты. Их срок — не более двух лет.
Кабачок, патиссон — 8 лет. Томаты, тыква, базилик — до 5 лет. Морковь, свекла, баклажан — до 4 лет. Просроченные семена можно посадить, и они даже дадут всходы, но на достойную урожайность рассчитывать не придется.
На что еще обратить внимание при покупке семян
Лучше всего выбирать производителей, которые пишут количество семян в штуках, а не в граммах.
— Цены на семена очень сильно растут. И так вы будете знать, сколько пакетиков вам точно нужно и не переплатите. Ожидаем, что в этом году цены в среднем вырастут на 20–30%, а на некоторые культуры, как огурцы, например, и на 50% и больше. Давно не видела, чтобы был достойный выбор семян стоимостью ниже 10 рублей, — отметила агроном.
Цены растут из-за того, что большинство семян, особенно овощей, поступают из-за рубежа.
— Овощное семеноводство в стране сейчас в плачевном состоянии. После распада СССР в нашем государстве решили, что проще купить за границей. Сейчас картина потихоньку меняется. Есть такая фирма, как «Агрос», которая и свои семена производит, и перепродает зарубежные.
Также популярными фирмами среди дачников являются — «Гавриш», «Аэлита», «Русский огород», «СеДек», «Поиск».
Большинство семян производители сами обрабатывают от болезней. Если это указано на упаковке, то стоит отдать предпочтение такому пакетику. Он должен быть целым и сухим. При соблюдении всех рекомендаций вы получите высокую всхожесть.
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