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Доставали электрический кабель: почему в снег уложили бетон на тротуаре — ответ мэрии

Власти сообщили, что покрытие временное

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Очевидцы удивились, что бетон уложили в снег

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В мэрии Новосибирска объяснили, почему в снег напротив дома по улице 1905 года, 23 уложили тротуар. Энергетики сделали временное покрытие, что очень удивило прохожих.

— По адресу: ул. 1905 года, 23 «РЭС» проводились аварийно-восстановительные работы на электрическом кабеле, — объяснили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.

Авария на электросетях произошла еще 19 декабря, к работам приступили 21 декабря. До 3 февраля энергетики должны были восстановить тротуар, что и попало на видео читателя НГС 31 января. Они уложили пока временное покрытие.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Редакция НГС обратилась с запросом в «РЭС».

В Новосибирске ранее в снегопад уже ремонтировали дороги и укладывали новый асфальт.

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