Доставали электрический кабель: почему в снег уложили бетон на тротуаре — ответ мэрии

В мэрии Новосибирска объяснили, почему в снег напротив дома по улице 1905 года, 23 уложили тротуар. Энергетики сделали временное покрытие, что очень удивило прохожих.
— По адресу: ул. 1905 года, 23 «РЭС» проводились аварийно-восстановительные работы на электрическом кабеле, — объяснили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.
Авария на электросетях произошла еще 19 декабря, к работам приступили 21 декабря. До 3 февраля энергетики должны были восстановить тротуар, что и попало на видео читателя НГС 31 января. Они уложили пока временное покрытие.
Редакция НГС обратилась с запросом в «РЭС».
В Новосибирске ранее в снегопад уже ремонтировали дороги и укладывали новый асфальт.