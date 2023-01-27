За 10 лет в Новосибирской области стало на 20 заброшенных сёл больше — изучаем итоги переписи населения

В 78 селах Новосибирской области не живет ни одного человека. Такие данные приводит Росстат по итогам Всероссийской переписи населения. Для сравнения, в 2010 году таких заброшенных сёл было 57.
В 64 населенных пунктах официально живут меньше 6 человек, в 47 — от 6 до 10 человек, в 202 деревнях региона не наберется и 100 жителей. Всего в Новосибирской области 1513 сел и деревень.
НГС не раз рассказывал об умирающих деревнях области: здесь можно почитать репортаж про единственного жителя села Вдовино, а здесь посмотреть 15 пронзительных фото из района, где почти не осталось жилых сёл. Еще осенью НГС проехал по небольшим деревням Новосибирской области во время выборов, чтобы посмотреть, как живут вдали от города и кого избирают.