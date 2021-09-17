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Как вымирает сибирская глубинка — 15 пронзительных фото из Колыванского района, где почти не осталось жилых сёл

Мы побывали в деревнях на севере региона: кое-где еще остались люди, а в других — лишь заброшенные избы

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Колыванский район, как и другие районы Новосибирской области, стремительно умирает. Деревень здесь с каждым годом становится всё меньше и меньше

Колыванский район, как и другие районы Новосибирской области, стремительно умирает. Деревень здесь с каждым годом становится всё меньше и меньше

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В таежной глухомани на севере Новосибирской области еле теплится жизнь. Когда-то бывшие крупные сёла и деревни в Колыванском районе сегодня представляют собой грустное зрелище: оставленные избы, покосившиеся здания ферм и школ, забытые и заросшие бурьяном дороги. Хотя здесь еще живут люди. Их немного, поскольку не каждый решится на жизнь в глуши, где с одной стороны тянется бесконечная стена леса, а с другой — подпирают непроходимые болота. Этим летом корреспонденты НГС побывали в деревнях-призраках, которые вот-вот исчезнут с карты области — взгляните, как там устроена жизнь.

В Колыванском районе, богатом на леса и охотничьи угодья, сейчас проживает примерно 23,5 тысячи человек. Большая часть населения — в городах и рабочих поселках городского типа

В Колыванском районе, богатом на леса и охотничьи угодья, сейчас проживает примерно 23,5 тысячи человек. Большая часть населения — в городах и рабочих поселках городского типа

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Хотя почти век назад именно сюда, в Пихтовку, Пономарёвку, Хохловку, Жирновку, Вдовино и другие деревни вдоль извилистой реки Шегарки ссылали заключенных. Как правило, по политическим статьям. Так, эта часть района стала Пихтовской комендантской зоной

Хотя почти век назад именно сюда, в Пихтовку, Пономарёвку, Хохловку, Жирновку, Вдовино и другие деревни вдоль извилистой реки Шегарки ссылали заключенных. Как правило, по политическим статьям. Так, эта часть района стала Пихтовской комендантской зоной

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На фото село Пономарёвка. Здесь примерно сотня жителей, есть магазин, школа с шестью учениками, маленький центр культуры и живописный подвесной мост

На фото село Пономарёвка. Здесь примерно сотня жителей, есть магазин, школа с шестью учениками, маленький центр культуры и живописный подвесной мост

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А за Пономарёвкой жизнь будто бы заканчивается. Так, например, выглядит дорога в сторону Вдовино. Ее проложили тягачи несколько лет назад, но ездить по ней решаются немногие

А за Пономарёвкой жизнь будто бы заканчивается. Так, например, выглядит дорога в сторону Вдовино. Ее проложили тягачи несколько лет назад, но ездить по ней решаются немногие

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Поэтому у местных можно увидеть вот такие удивительные машины. Эту мы встретили в селе Хохловка, где остались жить 11 человек

Поэтому у местных можно увидеть вот такие удивительные машины. Эту мы встретили в селе Хохловка, где остались жить 11 человек

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Само Вдовино сейчас — это горстка опустевших изб и единственный обжитой домик с довольно большим хозяйством

Само Вдовино сейчас — это горстка опустевших изб и единственный обжитой домик с довольно большим хозяйством

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В нём живет Леонид. По его словам, еще сорок лет назад во Вдовино проживало не менее 400 человек. За несколько десятков лет село стремительно опустело

В нём живет Леонид. По его словам, еще сорок лет назад во Вдовино проживало не менее 400 человек. За несколько десятков лет село стремительно опустело

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Сюда часто наведываются дикие звери, нападающие на скот — Леонид разводит лошадей, коров, коз и птицу

Сюда часто наведываются дикие звери, нападающие на скот — Леонид разводит лошадей, коров, коз и птицу

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Медведей и енотовидных собак единственный житель Вдовино встречает, пожалуй, чаще, чем людей в своих краях

Медведей и енотовидных собак единственный житель Вдовино встречает, пожалуй, чаще, чем людей в своих краях

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Еще один способ добраться из Пономарёвки до окружающих деревню пустующих поселков — река Шегарка

Еще один способ добраться из Пономарёвки до окружающих деревню пустующих поселков — река Шегарка

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Она ведет к деревне Новоалександровка. Сейчас тут проживают 4 человека

Она ведет к деревне Новоалександровка. Сейчас тут проживают 4 человека

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Это двор пенсионеров Граненко. У них есть несколько ульев, поросенок и корова с теленком. Вести хозяйство побольше уже не хватает сил

Это двор пенсионеров Граненко. У них есть несколько ульев, поросенок и корова с теленком. Вести хозяйство побольше уже не хватает сил

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Когда-то они жили в Атусе — еще одной исчезнувшей деревеньке, которая располагалась выше по течению Шегарки

Когда-то они жили в Атусе — еще одной исчезнувшей деревеньке, которая располагалась выше по течению Шегарки

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В глухой Новоалександровке среди опустевших домиков они ведут скромную жизнь и не планируют уезжать отсюда. Их приусадебная территория — бескрайние поля с видом на тайгу и извилистую речку

В глухой Новоалександровке среди опустевших домиков они ведут скромную жизнь и не планируют уезжать отсюда. Их приусадебная территория — бескрайние поля с видом на тайгу и извилистую речку

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Мы выпустили большой материал о деревнях-призраках в Колыванском районе и побывали в гостях у последних сельских жителей. Почитайте наш репортаж о жизни там, где жизни не стало.

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Колыванский районвымершие деревнидеревниселазаброшенные деревни
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