Как вымирает сибирская глубинка — 15 пронзительных фото из Колыванского района, где почти не осталось жилых сёл

В таежной глухомани на севере Новосибирской области еле теплится жизнь. Когда-то бывшие крупные сёла и деревни в Колыванском районе сегодня представляют собой грустное зрелище: оставленные избы, покосившиеся здания ферм и школ, забытые и заросшие бурьяном дороги. Хотя здесь еще живут люди. Их немного, поскольку не каждый решится на жизнь в глуши, где с одной стороны тянется бесконечная стена леса, а с другой — подпирают непроходимые болота. Этим летом корреспонденты НГС побывали в деревнях-призраках, которые вот-вот исчезнут с карты области — взгляните, как там устроена жизнь.