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Заместитель министра культуры НСО Григорий Милогулов подал в отставку

Он работал на посту замминистра с 2020 года

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Замминистра уходит в отставку с 24 января

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Заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов подал в отставку. Соответствующую информацию чиновник подтвердил корреспонденту НГС.

— Отставку подтверждаю. Если нужен развернутый ответ, вы можете обратиться с запросом в Министерство культуры Новосибирской области, — сообщил чиновник.

В пресс-службе Министерства культуры региона корреспонденту НГС сообщили, что замминистра уходит с поста с 24 января. Отставка чиновника по собственному желанию.

Григория Милогулова назначили на должность заместителя министра культуры Новосибирской области 24 августа 2020 года. В пресс-службе правительства региона сообщалось, что чиновник будет курировать «развитие профессионального искусства, образования в сфере культуры и искусства Новосибирской области, международной деятельности в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия».

Распоряжение о назначении чиновника подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.


В конце декабря в Новосибирске уволили директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Он руководил театром 23 года.

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