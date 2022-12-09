Время полуросликов. Как и кто в Новосибирске из культуры делает культурку

В сказочном мире английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина есть такие персонажи — полурослики (в некоторых переводах — хоббиты). Так их назвали за небольшой рост. Полурослики — вполне добродушный народец — живут в норах, любят табак, занимаются земледелием. Но есть среди этих миролюбивых персонажей и особый полурослик — подлый, жадный и трусливый Голлум. Который тоже был когда-то добродушным хоббитом по имени Смеагол, пока к нему не попало Кольцо Всевластья…



В современной культуре Новосибирска в последние годы происходят события, которые говорят, что эту сферу кто-то упорно перекраивает в своих интересах. Если судить о тенденции по резонансным событиям, началось всё это семь лет назад.

