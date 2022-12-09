Время полуросликов. Как и кто в Новосибирске из культуры делает культурку

В мае 2019 года в рамках форума «Городские приоритеты: пятилетка развития» мэр города Анатолий Локоть вместе с городской общественностью обсуждали одно из направлений развития города до 2025 года — «Новосибирск — культурная столица». А недавно мэр опять упомянул — словно мантру пропел, — что Новосибирск является культурной столицей. Но так ли это на самом деле? Корреспондент НГС Илья Калинин считает, что в Новосибирске в последние годы современная культура умирает, а убивают ее разные активисты, предпочитающие действовать анонимно. Далее — в авторской колонке от первого лица.
В сказочном мире английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина есть такие персонажи — полурослики (в некоторых переводах — хоббиты). Так их назвали за небольшой рост. Полурослики — вполне добродушный народец — живут в норах, любят табак, занимаются земледелием. Но есть среди этих миролюбивых персонажей и особый полурослик — подлый, жадный и трусливый Голлум. Который тоже был когда-то добродушным хоббитом по имени Смеагол, пока к нему не попало Кольцо Всевластья…
В современной культуре Новосибирска в последние годы происходят события, которые говорят, что эту сферу кто-то упорно перекраивает в своих интересах. Если судить о тенденции по резонансным событиям, началось всё это семь лет назад.
Тогда отдельные новосибирцы возбудились постановкой оперного театра «Тангейзер». К чему это привело: затяжной скандал со всеми властями и даже РПЦ, два многотысячных митинга, увольнение директора оперного театра Бориса Мездрича, снятие с репертуара «Тангейзера» и суды против Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина. А что было в итоге? Уголовные дела так и не возбудили — не нашли повод, а суды сняли все обвинения и с директора, и с режиссера. Повторю: все обвинения. Однако спектакль на сцену так и не вернулся, а вместо Мездрича в театре появился бизнесмен Владимир Кехман, которого, как писал «Коммерсантъ», обвиняли в хищении 18 миллиардов рублей. С приходом Кехмана количество билетов в кассе оперного уменьшилось, цена их увеличилась, а в театр потекли огромные федеральные деньги на ремонт здания. Ремонт, кстати, потом был признан незаконным.
Кстати, через три года — в
Но в те далекие годы инициаторы гонений на культуру еще не прятали трусливо своих имен, как это происходит в последнее время. Сейчас всё часто работает по такой схеме: в анонимных телеграм-каналах появляется донос на очередного деятеля культуры или спектакль, после чего новосибирская областная власть возбуждается, этот деятель покидает пост, а спектакль снимают с репертуара.
Так, весной 2022 года после публикаций в анонимных телеграм-каналах ушла со своего поста министр культуры Наталья Ярославцева, уволена без объяснения причин директор «Первого театра» Юлия Чурилова, отменен фестиваль камерных спектаклей «Один. Два. Три». Этой же весной после пятнадцатилетней работы в театре «Красный факел» уходит по собственному желанию талантливый Тимофей Кулябин — автор того самого «Тангейзера».
В августе 2022 года из «Глобуса» уволили главного режиссера Алексея Крикливого, проработавшего в театре 18 лет. Официально он ушел сам, но объяснять причины не стал. В театральных кругах утверждают, что уйти его вынудили. Правда, у Крикливого есть частная площадка — «Мастерская Крикливого и Панькова», где делают современные постановки и проводят необычные выставки. Но, как заметил мне один человек из околокультурной тусовки, Крикливому не дадут работать и там.
Еще один театральный скандал случился осенью 2022 года: в ноябре сняли с показа детский спектакль «Принцесса и Людоед», который анонимно обвинили в ЛГБТ-пропаганде. Самое интересное, что специальная комиссия из театральных экспертов изучила постановку и не нашла в ней никаких признаков пропаганды, но успешный спектакль так и не вернули на сцену.
Не правда ли, очень похоже на ситуацию с «Тангейзером»? Но тогда в результате скандала в оперном театре появился Кехман и многомиллионные транши по линии российского Минкульта, а в истории с «Первым театром», как утверждают в театральной среде, готовится почва по изгнанию молодежного коллектива из здания ДК Октябрьской революции. Якобы чтобы передать площади более выгодному коммерческому проекту: это место кто-то присмотрел под фитнес-центр.
И тут, получается, местное Министерство культуры некрасиво завязано на этом скандале. Замминистра культуры Григорий Милогулов отказался называть имена экспертов, вошедших в комиссию, и озвучить имя написавшего жалобу на спектакль «Принцесса и Людоед». Как выяснилось, помимо анонимного поста в телеграм-канале, была и вполне конкретная жалоба. Но в Минкульте почему-то решили, что страна не должна знать героя, вставшего на стражу моральных устоев.
Если вам кажется, что в Новосибирске не везет только театралам с их современными постановками, то это не так. Новосибирскую культуру обрезают по всем направлениям: словно каким-то полуросликам, заполучившим Кольцо Всевластья, она кажется слишком большой и непонятной. И культура уменьшается под стать этим полуросликам, превращаясь в этакую культурку. Словно по иронии судьбы этим словом назван один из анонимных телеграм-каналов, где появляются сливы и доносы.
Кстати, кто может скрываться за этим телеграм-каналом, я рассказал в этом ноябре, а коллеги из «Тайга.Инфо» чуть позже обозначили еще несколько лиц. Показательно, что одним из активных комментаторов анонимного ресурса является Григорий Милогулов. Напомним: так зовут замминистра культуры Новосибирской области. Показательно еще, что в городе, который некоторые чиновники, видимо, по привычке называют культурной столицей, нет уже более полугода самого главного по культуре — министра. Он так и не появился после увольнения Ярославцевой.
Нет руководителей и в других значимых культурных заведениях. Например, филармония без гендиректора с лета
До сих пор нет директора Краеведческого музея. Андрей Шаповалов, проработавший здесь 13 лет, в сентябре 2022 года неожиданно уволился по собственному желанию. И не стал никому комментировать причину, хотя накануне уходить вроде и не собирался. При Шаповалове краеведческий буквально расцвел: стал одним из самых популярных музеев города. Шаповалов сильно отличался от других функционеров креативностью и реальным исполнением самых необычных планов.
Весной 2021 года отправлен в отставку директор Художественного музея Сергей Дубровин, сообщает «Тайга.Инфо». Говорят, после ухода Дубровина, проработавшего 26 лет, сотрудники «Картинки» стали массово подавать заявления на увольнение. Место же Дубровина заняла член президиума новосибирского политсовета «Единой России» Екатерина Болдырева (Степаненко). В прошлом телеведущая телестанции «Мир», владелица бутиков элитного белья Mona Lisa, главный редактор журнала «Дорогое удовольствие» и директор АНО «Историческое общество Сибирского федерального округа». Помимо всего прочего, новый директор «Картинки» — жена Игоря Болдырева, владельца компании с многомиллионными долгами.
В конце 2021 года случился скандал в Центре креативных индустрий. Его руководителя Виктора Буланкина обвинили в мелком мошенничестве и даже начали судить. ЦКИ — государственное бюджетное учреждение, подведомственное Минкультуры Новосибирской области. И пока ЦКИ тоже без руководителя.
Профессор консерватории, худрук ансамбля Insula Magica, заслуженный артист Аркадий Бурханов в одном из интервью назвал происходящее «чисткой рядов» и волей народа, который ведет борьбу «за сохранение традиционных ценностей русского мира»… Правда, сам Бурханов тоже уволен: его убрали из консерватории в июне 2022 года после 40 лет работы. Но свой случай артист объяснил личной неприязнью ректора.
А совсем недавно в одном из анонимных телеграм-каналов появилась жалоба на популярную комедийную постановку театра «Красный факел» «Только для женщин», которую с аншлагами играют уже не один год. Эта веселая история о том, как шестеро обыкновенных рабочих потеряли работу и прожигают жизнь в дешевом баре, но всё изменилось, когда они решили заняться стриптизом. И неважно, что пьеса с успехом идет во многих мировых и российских театрах: с момента написания в 1987 году эту историю поставили на мировых театральных подмостках более 700 раз, а во Франции она получила высшую театральную премию — «Мольер».
И неважно, что ничего этакого на театральной сцене не происходит, а у спектакля на всякий случай есть даже ограничение: +16 или +18 (в разных городах по-разному). Отсутствие каких-либо нарушений не помешало же снять и оперу «Тангейзер», и спектакль «Принцесса и Людоед». Главное, как я понимаю, — в названии звучит ужасное слово «стриптиз»! И этого вполне достаточно для голлумов-полуросликов, чтобы начать свою борьбу. Ведь силу Кольца Всевластья они уже почувствовали…
Но тут полезно вспомнить, как заканчивается история Толкина с полуросликами и Кольцом Всевластья. Подлый и трусливый Голлум хоть и возвращает себе Кольцо Всевластья, но тут же вместе с этой «прелестью» радостно сваливается в жерло вулкана Ородруин. Так заканчивается история и кольца, и полурослика-негодяя.
5 декабря житель Центрального района Новосибирска Юрий Лобанов высказал мнение по поводу размышлений городской власти: оставлять или нет большой мурал — изображение врача на торце дома на Фрунзе, который выполнил всемирно известный мексиканский художник Трепо Паркер.