Убежал не в первый раз: новосибирские следователи проверят органы опеки и ПДН из-за пропажи 11-летнего мальчика

В Новосибирске следователи начали проверку из-за пропажи
Мальчик при этом, как сообщали волонтеры, пропадал не в первый раз. Вечером добровольцы отряда «ЛизаАлерт» его нашли.
— В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи проверят органы опеки, ПДН, комиссию по делам несовершеннолетних — все ли службы работали с семьей, как положено.
В Новосибирске продолжаются поиски