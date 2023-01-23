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Убежал не в первый раз: новосибирские следователи проверят органы опеки и ПДН из-за пропажи 11-летнего мальчика

Они дадут правовую оценку их действиям

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Ребенок поссорился с отцом

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В Новосибирске следователи начали проверку из-за пропажи 11-летнего мальчика. Ребенок ушел в неизвестном направлении после ссоры с отцом. Его не могли найти с утра 22 января.

Мальчик при этом, как сообщали волонтеры, пропадал не в первый раз. Вечером добровольцы отряда «ЛизаАлерт» его нашли.

— В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи проверят органы опеки, ПДН, комиссию по делам несовершеннолетних — все ли службы работали с семьей, как положено.

В Новосибирске продолжаются поиски 18-летнего студента НГТУ, который пропал 11 января.

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