Травмат есть, огнестрел — не дают. История бизнесмена, которому из-за ошибок молодости запретили получать оружие

«Разбивали форточку, залазили в квартиру»

Рассказывая свою историю, 40-летний предприниматель Андрей (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) признается: в прошлом у него была судимость. Говорит, в 16–17 лет начудил и попал по статье 158 УК России («Кража») в колонию.

