Травмат есть, огнестрел — не дают. История бизнесмена, которому из-за ошибок молодости запретили получать оружие

Эта история — про человека, который несмотря на ошибки молодости состоялся в жизни. А еще про не совсем логичные российские законы. Предприниматель Андрей в 2022 году хотел купить для охоты двустволку, но по новым поправкам в закон «Об оружии» его признали лицом, которому запрещено иметь огнестрел: в далеком прошлом у мужчины была судимость. При этом другое легальное оружие, полученное до нововведений, у него есть и забрать его Росгвардия не может: закон обратной силы не имеет. Историю бизнесмена выслушал корреспондент НГС Илья Калинин.
«Разбивали форточку, залазили в квартиру»
Рассказывая свою историю, 40-летний предприниматель Андрей (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) признается: в прошлом у него была судимость. Говорит, в 16–17 лет начудил и попал по статье 158 УК России («Кража») в колонию.
— <…> Мне — 6 лет, родители развелись. Нас было в семье трое детей. Потом мама познакомилась с отчимом, в 1994 году родилась младшая сестра, а в
Судили его, говорит, в двух судах по двум доказанным эпизодам — кражи в разных районах. Именно эти две давно погашенные судимости в дальнейшем станут причиной для отказа в получении разрешения на оружие.
После выхода в 2002 году из тюрьмы, уточнил Андрей, он почти сразу устраивается на работу грузчиком: надо помогать сестрам. А в следующем году знакомится с девушкой, которая становится его женой. В 2004 году появляется дочь. Все глупости, которые творились в юности, забыты окончательно. Хотя его брат-близнец, заметил Андрей, пошел по кривой дорожке блатной романтики: кражи, мошенничества… Брат, в отличие от Андрея, попав в 14 лет на зону, почти не выходил оттуда. И умер в 30 лет.
От грузчика до коммерсанта
К своему небольшому бизнесу — производству натяжных потолков — Андрей вместе с женой шли несколько лет, а вместе они уже два десятилетия. Сначала, как и все, работал по найму: из грузчика компании по продаже пива, кем был в момент знакомства с будущей женой и уволился по ее просьбе, ушел в фирму по продаже продуктов на уличные рынки. Разъезжал экспедитором и водителем.
После массового прихода в Новосибирск торговых сетей небольшие уличные базары стали исчезать. Тогда Андрей со своей «Газелью» ушел в фирму по грузоперевозкам.
— Это была достаточно известная компания в городе. Они подрядчиками мэрии были. Вот когда Центральный рынок горел, мы его разбирали. Потом всяких депутатов перевозили — квартирные переезды… А потом я встретился со знакомым, он рассказал о новой теме в Новосибирске — подвесных потолках. И он позвал меня к себе, — объяснил мужчина.
С 2009 года Андрей с женой работали у знакомого, а в 2014 году открыли свой бизнес: производство и монтаж подвесных потолков. Они начали активно сотрудничать со строительными компаниями, монтируя потолки в жилых квартирах новостроек и в отдельных административных строениях, как, например, новое здание одного из лицеев.
— Рекламу мы не даем. Наработали базу и работаем с отделочными компаниями, дизайнерами, строительными компаниями — с юрлицами. <…> Спецоперация нас подкосила: стало мало заявок… У нас, например, был подписан договор на шестнадцать этажей с отделкой. Мы сделали одиннадцать: в июне [2022 года] они (застройщики. — Прим. ред.) вообще все работы остановили. Вот сейчас только мы выходим снова: подписали на три этажа новый договор, — пояснил Андрей.
Последнее время, говорит мужчина, им с женой даже приходится вкладывать свои деньги, чтобы оплачивать вовремя аренду, налоги и не останавливать производство.
— Теперь мы работаем только на себя. А раньше работали еще и на дилеров. Мы платим аренду, платим зарплаты и всё остальное, а прибыли как таковой нет: даже не оправдываем свои расходы. У нас, грубо говоря, расходы — 300 тысяч [рублей] в месяц. И эти триста тысяч нам надо как-то заработать. А мы зарабатываем двести. Вот сто тысяч я из своего кармана добавляю, — говорит предприниматель.
«И на коленях ползали пьяные, и буянили»
Чтобы зарабатывать какие-то необходимые дополнительные деньги, Андрей осенью прошлого года устроился подрабатывать в частное охранное предприятие в группу быстрого реагирования. Прошел необходимое обучение, аттестацию и работает в группе, которая контролирует различные кафе, сауны, пиццерии и так называемые «разливайки» в Дзержинском районе. В качестве оружия — резиновая дубинка, газовый баллон или газовый пистолет.
Работа, говорит, самая обычная: по тревоге приезжаем в заведение, а там пытаемся успокоить пьяного дебошира. С таким человеком, уточняет мужчина, сделать что-то сложно: применять силу нельзя, полиция пьяных не забирает, и даже если вызвать ее, ждать можно очень долго.
— Чего только не было: и на коленях ползали пьяные, и буянили… А мы их выносим на улицу. Я вот 31 декабря дежурил — все хорошо было, тихо. А первого числа народ утром похмелился и — понеслось! Одного такого персонажа вывели из пиццерии, которую охраняем, а он тут же заходит в соседнее заведение. Это всё в одном торговом центре. А в соседнем заведении — другое охранное агентство. Смотрим, они прилетели на вызов. В какой-то момент возле торгового центра собралось пять-шесть машин разных охранных агентств. А этот персонаж пьяный ходит, холодильники шатает, продавщицам грубит, орет, пугает покупателей, матерится… Мы выводим его на улицу и смотрим, чтобы он в нашу точку не вернулся. Такой здоровый парень, лет сорок ему где-то. Одет нормально, не бомж… И постоянно пьяный. Напьется и ищет приключения. Может, например, зайти в пиццерию, снять носки и повесить на батарею сушиться, — вспоминает Андрей.
Однажды, продолжает Андрей, ему пришлось скручивать наркомана, который украл мобильный телефон в одном ломбарде, провез его через весь город и попытался сдать в другом ломбарде. Ирония же была в том, что похититель пришел в ломбард той же самой сети, где сразу опознали украденный товар.
«Оружие выдали и забрать его уже не могут»
Некоторое время назад Андрей захотел обзавестись двустволкой. Поводом стала покупка дачи в Мошковском районе — там когда-то была дача его родителей.
— Работаю я много и иногда хочется отдохнуть. Всякие дискотеки, бары, рестораны — мне это не надо. Отдыхаю обычно на даче. Сижу с удочкой в тишине, рыбачу. А летом так вообще там живу: постоянно мотаюсь в город — туда-обратно. А у нас там зайчики бегают буквально по огороду. Ну, думаю, почему бы не заняться охотой? — рассуждает Андрей.
Получить разрешение на гладкоствол Андрей решил осенью 2022 года, когда надо было пройти медкомиссию в ГБР и подходил срок продления разрешения на травматическое оружие. Травматику для самообороны предприниматель использует с 2013 года: прошел для этого комиссию, необходимое обучение. И каждые пять лет разрешение продлевает.
И вот, готовясь к очередному продлению разрешения на травматическое оружие, он заодно собирает документы и на огнестрельное. Поначалу все шло нормально: Андрей подготовил справки, купил сейф и подал пакет документов в разрешительный отдел Росгвардии. Но через пару недель пришел отказ. Получить заветную двустволку Андрею помешала старая судимость и новые поправки, появившиеся в Законе об оружии в конце лета 2022 года. Поправки, уточнил Андрей, добавили 29 августа. О них он не знал. Если, говорит, успел бы оформить документы даже 28 августа, то уже имел бы разрешение.
В ответе, который пришел Андрею на «Госуслуги», сообщается, что отказано ему в соответствии с пунктом 3.5 части 20 статьи 13 Закона «Об оружии» от 13.12.1996 года и пунктом 37.3 Административного регламента
По новым поправкам разрешение на гладкоствол не могут получить те, кто был судим по тяжким уголовным статьям и неоднократно. Вот это «неоднократно» формально относилось к истории Андрея, которую он пережил больше 20 лет назад. Хоть тогда с кражей его задержали один раз и отсидел он один общий срок, но суда было два, так как было два эпизода в двух разных районах города. По прежним же правилам такую судимость человеку достаточно было погасить, чтобы иметь право на охотничье ружье.
— Получают гладкоствольное оружие точно так же, как и травматическое: проходишь комиссию, обучение… Одни и те же действия. Как объяснили в разрешительном отделе Росгвардии, мне травматическое оружие выдали и забрать его уже не могут. Мол, закон обратной силы не имеет. То есть продлевать раз в пять лет разрешение на травматическое оружие мне будут, а вот выдать разрешение на новое — уже не могут, — недоумевает предприниматель.
В конце беседы с журналистом Андрей вздыхает, мол, понимает: в его случае остается только ждать, когда государство отменит или подкорректирует новые поправки, как порой случалось с другими законами.
В январе НГС публиковал другую историю, связанную с оружием. 38-летний Александр Ташлыков — местный коллекционер антиквариата: он (по версии следствия) пытался продать автомат Калашникова. Силовики накрыли целую оружейную лабораторию, новосибирец уверяет, что не имеет к ней никакого отношения, хотя именно в его машине нашли «калаш».