«А теперь уже мало кто приедет»: как читали НГС отреагировали на знаменитостей, посетивших Новосибирск

— Да, сейчас из-за обострившейся ситуации в мире не то что в Новосибирск, в Россию никто из знаменитостей ехать не хочет, — отметила Масяня.



Ранее журналисты НГС рассказывали, как провели новогодние праздники знаменитости из Новосибирска.

