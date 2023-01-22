«А теперь уже мало кто приедет»: как читали НГС отреагировали на знаменитостей, посетивших Новосибирск

За время существования Новосибирска город посетили десятки известных людей со всего мира. В свое время в столице Сибири побывали председатель Китайской компартии Мао Цзе Дун, музыкант Дэвид Боуи, президент Франции Шарль де Голль, актер Том Круз и многие другие. После публикации статьи о знаменитостях десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.
Первое, что начали делать читатели, так это вспоминать, кто еще из известных людей посетил Новосибирск.
— Президент Ричард Никсон приезжал в Новосибирск на открытие ГЭС, — написал читатель ЯST.
— Что ж шаха Ирана Мохаммед Реза Пехлеви с его прекрасной женой не вспомнили? Кортеж ехал в час пик, всё движение остановили. Потом шутили, что шаху был мат. Мохаммед Реза Пехлеви, — отметил пользователь под ником Barmaleя.
— Пока я учился, в Академе видел Хиллари Клинтон, — написал Ваха.
А некоторые начали сожалеть, что в ближайшее время столицу Сибири не посетят столь известные люди.
— А теперь уже мало кто приедет, — написал Гость.
— Да, сейчас из-за обострившейся ситуации в мире не то что в Новосибирск, в Россию никто из знаменитостей ехать не хочет, — отметила Масяня.
Ранее журналисты НГС рассказывали, как провели новогодние праздники знаменитости из Новосибирска.