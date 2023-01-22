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«А теперь уже мало кто приедет»: как читали НГС отреагировали на знаменитостей, посетивших Новосибирск

Статья собрала десятки комментариев от читателей, мы выбрали самые интересные из них

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Новосибирцы в комментариях вспомнили, кто еще побывал в столице Сибири

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За время существования Новосибирска город посетили десятки известных людей со всего мира. В свое время в столице Сибири побывали председатель Китайской компартии Мао Цзе Дун, музыкант Дэвид Боуи, президент Франции Шарль де Голль, актер Том Круз и многие другие. После публикации статьи о знаменитостях десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.

Первое, что начали делать читатели, так это вспоминать, кто еще из известных людей посетил Новосибирск.

— Президент Ричард Никсон приезжал в Новосибирск на открытие ГЭС, — написал читатель ЯST.

— Что ж шаха Ирана Мохаммед Реза Пехлеви с его прекрасной женой не вспомнили? Кортеж ехал в час пик, всё движение остановили. Потом шутили, что шаху был мат. Мохаммед Реза Пехлеви, — отметил пользователь под ником Barmaleя.

— Пока я учился, в Академе видел Хиллари Клинтон, — написал Ваха.

А некоторые начали сожалеть, что в ближайшее время столицу Сибири не посетят столь известные люди.

— А теперь уже мало кто приедет, — написал Гость.

— Да, сейчас из-за обострившейся ситуации в мире не то что в Новосибирск, в Россию никто из знаменитостей ехать не хочет, — отметила Масяня.

Ранее журналисты НГС рассказывали, как провели новогодние праздники знаменитости из Новосибирска.

Знаменитости в НовосибирскеКомментарии читателей
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