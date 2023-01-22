От Ленина и Гашека до Депардье и Круза: кто еще из мировых знаменитостей побывал в Новосибирске

Президент Франции Шарль де Голль побывал в Новосибирске в 1966 году. Для города это было событие, значимость которого сегодня нынешним горожанам уже трудно оценить. Достаточно сказать, что незадолго до его приезда Новосибирск был исключен из списка городов, посещение которых для иностранных туристов было запрещено. Высокому гостю хотели показать не просто какую-то другую страну, помимо Москвы, а именно Сибирь. В городе прошла неделя французских фильмов, да и сам Новосибирск изрядно почистили и привели в порядок. На пути следования кортежа даже снесли целый квартал частного сектора — проложить маршрут совсем без таких картинок тогда было проблематично.



В аэропорту Толмачево французского президента встречали не только председатели облисполкома и горисполкома (должности, которые в СССР соответствовали нынешнему посту губернатора и мэра), но и руководитель Сибирского отделения Академии наук СССР, создатель Академгородка Михаил Лаврентьев.