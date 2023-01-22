От Ленина и Гашека до Депардье и Круза: кто еще из мировых знаменитостей побывал в Новосибирске

Новосибирск — большой город, но всё же не столица. Даже артисты мирового уровня и то бывают здесь нечасто. Тем интересней истории, связанные с посещением столицы Сибири мировыми знаменитостями. Мы собрали десяток людей, чьи имена вписаны в мировую историю (хоты бы шоу-бизнеса) и кто бывал в Новосибирске в разные годы. В список не вошли советские и российские руководители, для которых посещение одного из крупнейших городов страны — это часть работы. Зато здесь нашлось место европейскому писателю с мировой славой, рок-звезде
Новосибирск — город молодой, и в нём не успели побывать многие известные люди, бывавшие в принципе в этих краях. Ермак, конечно, разгромил Кучума на реке Ирмень и, возможно, даже проходил где-то поблизости от современных границ города, но не смог бы заехать даже в Бердский острог — его тоже тогда не было. Антон Чехов, проезжавший через Сибирь на Сахалин в 1890 году, не успел увидеть даже начала строительства поселка для рабочих, которые потом возведут здесь мост через Обь.
Первой мировой знаменитостью, которая посетила это место уже после официальной даты основания города, стал революционер Владимир Ульянов (тогда у него еще не было псевдонима). Строго говоря, мировой знаменитостью он стал много позже, а тогда это был просто руководитель антиправительственной организации «Союз за освобождение рабочего класса». Ее члены помогали организовывать забастовки и распространяли листовки, призывавшие к борьбе с царским режимом. В 1895 году членов союза арестовали, а через два года отправили в ссылку, в село Шушенское. Примечательно, что ехал туда будущий создатель советского государства самостоятельно (без охраны), да еще в приятной компании подруги и соратницы Надежды Крупской.
Ильич ехал в ссылку с комфортом, на поезде. Но в Кривощёково (Новониколаевска тогда еще не было) ему пришлось сойти и переправиться через Обь по льду — движение поездов по мосту еще не было запущено. На железнодорожной станции революционер пообедал, купил билет на поезд до Красноярска (железная дорога уже функционировала) и отправил весточку матери о своем путешествии. Обратно товарищ Ульянов проследовал уже на поезде — и если и выходил на станции, то только чтобы размять ноги во время короткой остановки.
Будущий автор «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослав Гашек оказался в Сибири в качестве журналиста. Молодой писатель был в 1915 году мобилизован в австрийскую армию, но воевать за интересы государства, которое считал для себя, видимо, чужим, он не хотел (да и вообще, судя по написанным им книгам, не питал к этому занятию особенных симпатий) и при первой же возможности сдался в плен. А уже в плену добровольно вступил в чешский легион, который должен был воевать на стороне России.
После революции Гашек остался в нашей стране, примкнув к новой власти. С 1919 года он работал в газете «Наш путь» и руководил иностранным отделением политотдела
В 1950 году в Новосибирске остановился по пути домой председатель Китайской компартии Мао Цзе Дун. Китайский «красный император» приезжал на юбилей Сталина и решил посетить заодно крупнейший город СССР в Азии. Для высокого гостя подготовили культурную программу: он смотрел оперу «Князь Игорь» в театре оперы и балета.
Отношения между странами тогда были еще довольно идиллическими. Прошло совсем немного времени после того, как Китай был освобожден советскими войсками от японцев, и руководство Поднебесной относилось к Большому брату с почтением. Конфликты и разногласия начались позже.
Президент Франции Шарль де Голль побывал в Новосибирске в 1966 году. Для города это было событие, значимость которого сегодня нынешним горожанам уже трудно оценить. Достаточно сказать, что незадолго до его приезда Новосибирск был исключен из списка городов, посещение которых для иностранных туристов было запрещено. Высокому гостю хотели показать не просто какую-то другую страну, помимо Москвы, а именно Сибирь. В городе прошла неделя французских фильмов, да и сам Новосибирск изрядно почистили и привели в порядок. На пути следования кортежа даже снесли целый квартал частного сектора — проложить маршрут совсем без таких картинок тогда было проблематично.
В аэропорту Толмачево французского президента встречали не только председатели облисполкома и горисполкома (должности, которые в СССР соответствовали нынешнему посту губернатора и мэра), но и руководитель Сибирского отделения Академии наук СССР, создатель Академгородка Михаил Лаврентьев.
Очень недолго, но всё же был в Новосибирске один из самых ярких музыкантов прошлого века — Дэвид Боуи. Понятно, что никаких турне британского артиста в СССР представить себе было невозможно. Но Боуи был человеком неординарным: в 1973 году он просто решил вернуться из японского тура на поезде, потому что страдал тогда аэрофобией. Знакомство с городом ограничилось у него видом из окон вагона и платформы вокзала «Новосибирск Главный». Но даже сегодня просто сам факт появления в городе звезды такого масштаба мог бы стать событием. Что уж говорить о временах СССР.
В 1997 году в город пожаловал ни много ни мало — сам Джордж Сорос. Сегодня он в массовом общественном сознании ассоциируется, скорее, с какими-то злыми силами, желающими навредить России (и вообще всем людям доброй воли), но тогда Сорос был, прежде всего, предпринимателем и биржевым игроком мирового масштаба, который в 1992 году самостоятельно обрушил британский фунт.
В России Сорос поддерживал всевозможные культурные проекты и приехал в Новосибирск в связи с открытием здесь отделения его фонда. На встрече с журналистами, помимо прочего, он невольно (или сознательно) раскрыл одну из главных проблем любых благотворительных фондов. Отвечая на вопрос о проблемах, с которыми сталкивается его благотворительная деятельность в России, миллиардер грустно заметил, что почти половина всех расходов фонда приходится на содержание его аппарата.
В 2001 году в Новосибирск приехал Ким Чен Ир — сын создателя Северной Кореи Ким Ир Сена и отец нынешнего руководителя этой страны Ким Чен Ина. Таковы уж особенности северокорейского социализма. Ким Второй ехал на встречу с новым президентом России Владимиром Путиным. А поскольку жизнь горячо любимого северокорейским народом руководителя оберегалась как зеница ока, ехал Ким Чен Ир в Москву на личном бронепоезде и миновать Новосибирск просто физически не мог.
Об этом волнующем событии в городе осталась даже мемориальная табличка в одном из входов станции метро «Площадь Ленина». Обычно таких табличек удостаиваются объекты недвижимости, где заслуженный человек жил или работал, но новосибирские власти решили, что в этом случае достаточно уже того факта, что земли сибирской касалась нога высокого гостя.
В 2014 году в Толмачево сел для дозаправки частный самолет, летевший из Нидерландов в Японию. Ситуация, конечно, для технических работников аэропорта обычная. Каково же было их удивление, когда на летное поле вышел подышать свежим воздухом человек, показавшийся им очень знакомым. Им был американский актер Том Круз, который приветливо поздоровался с заправщиками и даже согласился сфотографироваться с одним из них на память.
Мы решили не включать в эту подборку очевидные случаи, когда какой-то музыкант просто приехал в город на гастроли. Но ситуация с актером и музыкантом Джаредом Лето несколько выбивается из этой парадигмы.
Формально он оказался в Новосибирске в 2015 году вместе со своей группой 30 Seconds To Mars (концерт проходил в ЛДС). Но, откровенно говоря, известность актера Лето значительно превышает его славу как музыканта: он засветился еще в «Бойцовском Клубе», был партнером Николаса Кейджа в «Оружейном бароне»
Всех знаменитостей переплюнул Жерар Депардье. В России в последнее время к нему почему-то сложилось несколько скептическое отношение, но, вне всякого сомнения, это один из самых выдающихся европейский актеров из ныне живущих. Причем актеров, активно снимающихся. Но дело не в этом: в Новосибирск Депардье приезжал не как кинозвезда, а в качестве предпринимателя, совладельца компании, которая собиралась торговать в России товарами с изображением актера.
Депардье же превзошел все ожидания: выяснилось, что он приезжал в том числе и за тем, чтобы оформить в Новосибирске прописку. И действительно, какое-то время был новосибирцем по своему российскому паспорту. Хотя вообще-то живет в Бельгии, где спасается от французских высоких налогов.
В начале января журналист Алена Золотухина составила список самых ярких женщин года — героев публикаций НГС. Не все они мировые знаменитости, но каждая сделала что-то значительное или просто заметное.