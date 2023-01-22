«Жена твоя под снегом живет». Две загадочные истории новосибирцев о ведуньях

Сложно поверить в волшебные силы бабушек-целительниц, которые неведомым образом могут вылечить человека, когда врачи опускают руки. По словам обратившихся за помощью, старушки могут предсказать будущее, скрытое от обычного человека, и дать наставление. Они проводят таинственные ритуалы, читают молитвы, заговаривают воду, снимают порчу и сглаз (что бы это ни было). Некоторых обладатели дара могут схватить за руку на улице и посоветовать бросить службу и уехать за будущей женой, которая «живет под снегом», а другим рисуют крест ниткой, чтобы вылечить недуг. Жители Новосибирска поделились с журналистом НГС загадочными историями, которые заставляют поверить в силы бабушек-целительниц.
Предсказала встречу с женой
Артему 30 лет, он родился в Москве, но благодаря советам бабушки, которая жила по соседству, три года назад переехал в Новосибирск за женщиной, «живущей под снегом». Мужчина, как он говорит сам, учился в столице, служил, а бабушку, которая предсказывает будущее и лечит, видел только на улице. Приносил ей конфеты, продукты — жалко ее было. Та в благодарность помогала советами.
— Помню, к ней женщины приходили: например, упал ребенок — бабушка ниточкой полечит, и на следующий день малыш здоров. Иногда подходила и говорила такие вещи, от которых жутко становится.
По воспоминаниям Артема, у бабушки приятная внешность: она небольшого роста, седая, в платочке и с сумкой в клеточку, с которой любят ходить старушки. Самое запоминающееся — большие голубые глаза. Она, говорит мужчина, если захочет что-то сказать человеку о будущем, то как будто поджидает: схватит за руку, произнесет пару фраз и пойдет дальше по своим делам.
Мужчине старушка помогла советами по службе и говорила, чтобы бросал ее совсем, потому что счастья своего не найдет.
— Она меня схватит, говорит: «Туда не езжай по службе». Первый раз всё совпало, так я и стал ее слушать. Как-то раз она произнесла такую фразу: «Жена твоя под снегом живет». Я, как человек с военным мышлением, подумал, что, может, погибла будущая жена. Или, например, мы по долгу службы людей из-под завалов выводили — может, так встречу.
Позже бабушка снова выловила мужчину и посоветовала, чтобы тот позвонил сестре. Артем удивился, потому что про сестру никогда не рассказывал. Через несколько дней родственница позвонила сама и попросила, чтобы он срочно приехал в Новосибирск.
— Я думал, с отцом что-то случилось или у нее какие-то проблемы. Взял отпуск, приехал. В итоге отец с сестрой меня увезли на турбазу — отдохнуть.
Сестра пригласила с собой на отдых подругу, а та — свою сестру, у которой уже была маленькая дочка. Женщина на девять лет старше Артема — в нее мужчина и влюбился.
— Я смотрел на нее, слушал — сильно понравилась мне, что-то тянуло. Приехал обратно, подумал и понял, что влюбился. Дочке моей будущей жены тогда было примерно 5 лет. Полгода прилетал в Новосибирск на служебных самолетах, звал гулять, она выходила на пару часов, и я обратно улетал.
Бабушке о своей возлюбленной Артем не говорил. Как-то раз купил ей продукты, а та посоветовала жениться и заверила, что мужчина будет счастлив.
— Купил кольцо, выбрал ресторан по фотографиям, сделал предложение. Жена согласилась, познакомила меня с дочкой, но переезжать в Москву отказалась. У меня тогда уже травма была, которую я получил в боях, и было два выхода: сесть за бумажную работу или уйти со службы. Я решил уйти и переехал в Новосибирск.
Артем рассказал, что приглашал старушку-провидицу на свою свадьбу, но она отказалась.
«Будет у тебя магазин на всю Россию»
В быту, по словам Артему, ему было тяжело, потому что после службы мог только выполнять приказы. Переехав в Новосибирск, мужчина полетел в Москву в гости к маме, а заодно и у бабушки совета попросить. До этого момента он не искал её специально — она сама подходила к нему дать совет.
— Бабушка мне тогда подсказала: «Будет у тебя магазин на всю Россию». Я удивился, а жена мне посоветовала начать торговать на Wildberries. Теперь поставляю товар на маркетплейс. Так и получилось, как бабушка сказала, что магазин на всю Россию.
Сейчас жене Артема 39 лет, дочке 9 лет, и, по словам мужчины, жена как будто для него дочку рожала. У них даже привычки оказались похожие, и девочка ни на шаг не отходит от мужчины.
— Я когда сижу, то поджимаю пальцы ног. Увидел дочку: оказалось, и она так делает. Спит как я: одну руку вверх поднимает, — смеется Артем. — Перед тем как начать вместе жить, я снял рядом квартиру, чтобы у дочки травмы не было, а она быстро привыкла ко мне, хвостиком ходит. Собаку попросила завести — теперь у нас два самоеда.
С бабушкой Артем до сих пор поддерживает связь: она иногда картинки шлет с добрыми пожеланиями, а мужчина ей продукты заказывает на дом. Один раз Артем встретил цыган в Новосибирске, и те уверяли мужчину, что он болен, но бабушка настойчиво заявила, что никаких болезней нет. Артему и его жене нагадала четверых детей.
— Четверых пока нет, но мы стараемся, — улыбнулся мужчина. — Необычно, что у бабушки день рождения на самый Новый год, с 31 декабря на 1 января. Для меня все неведомые силы кажутся странными, я опасаюсь и верю только этой бабушке, другим — нет. Но поверить смог только тогда, когда сбылись конкретные предсказания.
Шептала и выводила крест, чтобы вылечить недуг
Первый раз Анна услышала рассказы о целительнице из города Обь от своей знакомой, которая обратилась к ней, чтобы вылечить мужа от алкоголизма. Он сильно выпивал, неделями не появлялся дома, пока жена была с двумя детьми.
— Подруга уговаривала своего мужа обратиться к бабушке, он долго сомневался. Но после очередной гулянки его избили и украли все деньги — тогда понял, что надо решать проблему. Сам и с помощью врачей бросить не мог.
По словам Анны, подруга с мужем приехали к дому бабушки в 8 утра, а попали только спустя несколько часов из-за длинной очереди. Старушка что-то долго шептала, дала заговоренную воду и посоветовала читать молитвы.
— После случившегося муж подруги даже капли алкоголя выпить не может. Только пригубит — сразу тошнит.
Летом 2019 года Анна уже сама обратилась к таинственной бабушке. На предплечье левой руки женщины появилось пятно. Она решила, что случайно ударилась, и не обращала внимания на воспаление. К ночи руку сильно раздуло, появилась ноющая боль, которая не прекращалась. Утром муж Анны отвез ее в больницу, врачи поставили диагноз и заявили, что необходимо лечь на обследование, при этом лечение будет долгим, с применением антибиотиков.
— Было ощущение, что ноет все тело, обезболивающие не помогали, боль не проходила. Муж тогда вспомнил про старушку, к которой моя подруга ходила. Я упрямилась, но боль была такой невыносимой, что решила попробовать, — рассказала Анна.
Как вспоминает женщина, дом бабушки был слегка покосившимся, во дворе росли высокие старые ели, которые закрывали торец деревянного дома со стороны улицы, а во дворе жил большой пушистый пес. Бабушка за помощь брала продукты и корм для собаки, от денег отказывалась. Внешне целительница не отличалась от обычной старушки: немного полноватая, сгорбившаяся, в платочке и шали, с карими глазами, которые словно впиваются в человека.
— Бабушка даже не спрашивала, зачем я приехала, сразу попросила показать руку. Объяснила, что вылечить недуг сможет за несколько дней. Надо было приезжать каждое утро до обеда. Помню, что она нагнулась над моей рукой, начала шептать и выводить ниткой крест. К вечеру мне стало легче, а через пару походов к старушке боль и вовсе ушла.
Анна решила еще раз приехать в больницу, чтобы проверить, действительно ли она здорова. Врачи заявили, что никакого воспаления нет.
— Я до сих пор не знаю, как относиться к тому, что произошло, может, самовнушение или гипноз, но бабушка действительно излечила меня, — говорит женщина.
Журналист НГС недавно сама побывала у местной целительницы: оказалось, что на девушке были «порча и сглаз», которые бабушка «сняла» с помощью воска. О том, как лечит старушка, читайте в репортаже.