«Жена твоя под снегом живет». Две загадочные истории новосибирцев о ведуньях

По воспоминаниям Артема, у бабушки приятная внешность: она небольшого роста, седая, в платочке и с сумкой в клеточку, с которой любят ходить старушки. Самое запоминающееся — большие голубые глаза. Она, говорит мужчина, если захочет что-то сказать человеку о будущем, то как будто поджидает: схватит за руку, произнесет пару фраз и пойдет дальше по своим делам.

Мужчине старушка помогла советами по службе и говорила, чтобы бросал ее совсем, потому что счастья своего не найдет.

— Она меня схватит, говорит: «Туда не езжай по службе». Первый раз всё совпало, так я и стал ее слушать. Как-то раз она произнесла такую фразу: «Жена твоя под снегом живет». Я, как человек с военным мышлением, подумал, что, может, погибла будущая жена. Или, например, мы по долгу службы людей из-под завалов выводили — может, так встречу.