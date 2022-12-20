Черная зависть и сглаз от большой любви: как журналист НГС ходила к бабушке-целительнице в Новосибирске

Покосившийся деревянный дом на двух хозяев стоит в отдаленном районе Новосибирска, наполовину он обшит белым сайдингом, перед ним — железный обшарпанный забор и приоткрытая калитка. Тут живет, лечит, снимает порчу и сглаз местная целительница — пожилая женщина с большими карими, добрыми глазами. К бабушке, по словам местных, приходят толпы людей, а несколько лет назад выстраивалась очередь. Журналист НГС решила узнать, есть ли на ней порча и как работает целительница.
Вам точно сюда надо?
Дозвониться до бабушки сложно, она до сих использует домашний телефон, но, как оказалось, ее знают многие жители города. Одни говорят, что женщина помогла вылечить больные ноги, а другие уверены, что после похода к бабушке их жизнь изменилась в лучшую сторону. Договориться о встрече с целительницей я смогла спустя месяц: то телефон был недоступен, то не отвечал. Когда дозвониться все-таки получилось, женщина рассказала, что к ней можно приходить в любой будний день с
Я заказала к бабушке такси, чувство волнения усиливалось всё больше, когда мы подъезжали к старому деревянному домику. Таксист всю дорогу молчал, а как только мы подъехали к назначенному месту, произнес:
— Жуткий дом, вам не кажется? Точно сюда вам надо?
После слов таксиста волнение усилилось, но я отшутилась и попросила водителя не пугать меня. Из-за того, что дом разделен на двух хозяев, было сложно понять, в какую сторону идти. Звоню бабушке — не берет. Повезло, что недалеко местные жители гуляли с собакой, решила уточнить у них, куда идти.
— Деревянный дом, металлическая коричневая калитка, часть дома обшита сайдингом, если жалюзи открыты, значит, она дома. Заходите в ворота, потом — в дом.
На вопрос, много ли людей приходят к целительнице, местные ответили, что сейчас меньше, а несколько лет назад люди выстраивались в очередь около дома человек по 20, чтобы старушка вылечила болезни. Женщина отметила, что бабушка и правда помогает.
Встреча с целительницей
Иду к дому, калитка открыта, дверь в дом тоже, из нее выходит мужчина, лет 40, отвечает мне, что только что был у бабушки и она ему помогла. Небольшие, узкие сенки, после — снова дверь, открываю. Перед дверью сидит та самая женщина-целительница: слегка сгорбившаяся, в косынке, немного полная и маленького роста. Первое, что я заметила, — огромные коричневые глаза, она тут же уставилась на меня, но во взгляде чувствовалось
Спрашиваю, разуваться ли мне, бабушка отвечает, что нет, ведь пол холодный. Снимаю верхнюю одежду, старушка говорит сесть на стул, повернуться в сторону двери и смотреть на икону. Делаю так, как она говорит. В доме прохладно, пахнет сыростью и воском, лампочки в коридоре светят тускло, в других комнатах света нет. На стене у входа висят иконы и календари с ликами святых, вокруг горы мешков, понять, с чем они, сложно. Справа от меня бабушка растапливает воск. Как только я повернулась к ней, чтобы узнать, что она делает, целительница настойчивым голосом произнесла:
— Сядь правильно, спину выпрями и смотри на Боженьку, сюда не поворачивайся.
Я слушаюсь и принимаю исходное положение лицом к двери, смотрю на икону. Бабушка спрашивает, сколько мне лет, замужем ли я и как меня зовут. Целительница подогрела воск в железной кружке на плите, налила воду в тарелку, поднесла над моей головой и стала тихо шептать что-то. Что именно, разобрать не получилось, слышно было только, как воск капал в воду.
— Черная зависть у тебя, кто-то сильно завидует тебе. Подружки, наверное.
Снова подогревает воск, подносит тарелку с водой над головой, шепчет.
— Есть сглаз, то черная зависть у тебя, а это просто кто-то любит сильно: мама или папа сглазил любя.
— Это плохо? — удивленно спрашиваю я.
— Хорошо, — показывает мне, как из воска образовались воронки. — Вот это черная зависть у тебя, дырка получилась из воска. Это сильная, большая черная зависть. Все, все болезни в землю, сфотографируй молитвы на столе и будешь пользоваться.
Бабушка рассказала мне, в какой именно день читать молитву. За помощь целительницу благодарят по-разному, кто продукты принесет: картошку, конфеты — всё что угодно, а кто — денег, сколько сможет. Кладу на стол бабушке 1000 рублей, она удивленно смотрит на меня.
— Зачем так много? Мне обычно 500 приносят.
— Могу забрать, — отшучиваюсь я, а после добавляю. — Вам перед праздниками, Новый год скоро, купите себе что-нибудь.
Бабушка признаётся, что сейчас продукты и правда стоят дорого, так ей говорят соседи, сама она в магазин ходит редко, потому что люди приносят. Что именно ей принесут за помощь и сколько — неважно, главное, чтобы произошел обмен, бабушка всё принимает с удовольствием. Сама целительница помогает другим не только лечением, но и деньгами: например, каждый раз почтальону, который приносит пенсию, дает по 50 рублей, а перед Новым годом — 100 рублей, чтобы человеку приятно было.
«Раньше всё время у меня здесь очередь была, 20–25 человек»
Сейчас целительнице 85 лет, 52 года из них она помогает людям, лечит, снимает порчу и сглаз. Когда женщине было 25 лет, то она лечила прохожих людей на улице: например, увидит женщину с перевязанными ногами, спросит, что с ней случилось. Если знает, как лечить, то просила человека отойти в укромное место и заговаривала больные части тела.
— Некоторые, кому я помогала, потом разыскивали меня, приносили подарки, продукты. Один раз на нашей улице заболели дети, я вылечила их, так весь белый свет узнал. Раньше всё время у меня здесь очередь была,
В конце разговора мудрая целительница дала мне несколько советов: сидеть лицом к столу, не бегать с едой, не откладывать еду со своей тарелки, а когда замуж буду выходить, то перепрыгнуть через мужа три раза и произнести заветные слова, чтобы быстро и без мучений родить.
Только собираюсь перешагнуть через порог, поднимаю левую ногу, как бабушка мне говорит вслед:
— Правой ногой перешагивай через порог, запомни. С Богом.
Действительно ли на мне была порча и сглаз, проверить не получилось. Подружки в зависти не признались, а родители ответили, что оба сильно любят, поэтому узнать, кто именно меня сглазил, не вышло. После встречи с бабушкой мне показалось, что жизнь изменилась, но самовнушение ли это или настоящая магия — неизвестно.
Недавно мы писали, как провидица встретилась с журналистом НГС рядом с метро и хотела помочь избавиться от порчи за деньги.