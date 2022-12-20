Черная зависть и сглаз от большой любви: как журналист НГС ходила к бабушке-целительнице в Новосибирске

Я заказала к бабушке такси, чувство волнения усиливалось всё больше, когда мы подъезжали к старому деревянному домику. Таксист всю дорогу молчал, а как только мы подъехали к назначенному месту, произнес:

— Жуткий дом, вам не кажется? Точно сюда вам надо?

После слов таксиста волнение усилилось, но я отшутилась и попросила водителя не пугать меня. Из-за того, что дом разделен на двух хозяев, было сложно понять, в какую сторону идти. Звоню бабушке — не берет. Повезло, что недалеко местные жители гуляли с собакой, решила уточнить у них, куда идти.