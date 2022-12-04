«Тьфу, беда»: как журналист НГС отказалась снимать порчу и расстроила уличную гадалку

В субботу днем, около 14:00, я шла к трамвайной остановке «Октябрьский рынок». Мне навстречу — женщина лет 65. Она подошла и спросила, как добраться до метро «Октябрьская». Половина лица была закрыта шарфом, видны только светло-зеленые глаза. Незнакомка говорила с акцентом. Совесть не позволила в мороз отказать пожилой женщине в помощи с тем, как добраться до станции, поэтому я открыла карту на телефоне.

Пока я замерзающими пальцами вводила адрес, женщина начала рассказывать, что на мне порча, которую навели при рождении. Скорее всего, ее навели через отца, на которого я сильно похожа. Еще дама утверждала, что в моей жизни есть любовь, но «любовь холодная», и ничего у меня с этим мужчиной не получится. Но потом всё будет хорошо, найдется другой, у нас будет двое детей. Кроме этого, незнакомка «почувствовала», что я не местная. Напомню, что в этот момент я выясняла, как добраться от Октябрьского рынка до станции метро. А еще она утверждала, что мне надо бояться женщины по имени Лена. Как не поверить в магию, когда двух моих начальниц из трех зовут именно так?