«Тьфу, беда»: как журналист НГС отказалась снимать порчу и расстроила уличную гадалку

Наверняка многим приходилось сталкиваться с женщинами, которые «вылавливают» прохожих на улицах и начинают рассказывать им о наведенных проклятиях, порчах, венце безбрачия и близкой беде. И тут же обещают избавить от проблем и несчастий за определенную сумму. Одни согласны дать совет за мелочь на проезд или булку хлеба, а другие действуют более изощренно в надежде получить крупную сумму. Как правило, такие гадалки встречаются в людных местах — рядом с рынками, вокзалами, на остановках. Такая «провидица» встретилась корреспонденту НГС Екатерине Евстафьевой рядом с Октябрьским рынком: она не пожалела своего времени в мороз в -27 градусов, чтобы помочь журналистке избавиться от порчи. Читайте, что из этого вышло, в колонке от первого лица.
В субботу днем, около 14:00, я шла к трамвайной остановке «Октябрьский рынок». Мне навстречу — женщина лет 65. Она подошла и спросила, как добраться до метро «Октябрьская». Половина лица была закрыта шарфом, видны только светло-зеленые глаза. Незнакомка говорила с акцентом. Совесть не позволила в мороз отказать пожилой женщине в помощи с тем, как добраться до станции, поэтому я открыла карту на телефоне.
Пока я замерзающими пальцами вводила адрес, женщина начала рассказывать, что на мне порча, которую навели при рождении. Скорее всего, ее навели через отца, на которого я сильно похожа. Еще дама утверждала, что в моей жизни есть любовь, но «любовь холодная», и ничего у меня с этим мужчиной не получится. Но потом всё будет хорошо, найдется другой, у нас будет двое детей. Кроме этого, незнакомка «почувствовала», что я не местная. Напомню, что в этот момент я выясняла, как добраться от Октябрьского рынка до станции метро. А еще она утверждала, что мне надо бояться женщины по имени Лена. Как не поверить в магию, когда двух моих начальниц из трех зовут именно так?
Дама утверждала, что наведенная порча — очень сильная. Но мне повезло, что я встретила незнакомку — та обещала помочь, не требуя никаких денег. Казалось бы, нужно развернуться и уйти. Но, во-первых, я легко поддаюсь уговорам, во-вторых, действительно стало интересно, что будет дальше.
После рассказов о порче, дама заявила, что мне надо достать купюру. Но у меня не было бумажных денег, о чем я и сообщила. Женщина не поверила и продолжила утверждать, что есть. В итоге я ответила, что у с собой только мелочь. Тогда она сказала достать монетку, зажать в руке и загадать желание. На улице было -27, так что единственным моим желанием было побыстрее добраться до дома. Потом женщина сказала повторять за ней слова в духе: «Я, раба божия Екатерина, прошу…» Собственно, это я и сделала.
Когда с речитативом было покончено, дама выдернула три волоса с моей головы, говоря что-то очень тихо и быстро и утверждая в очередной раз, что на мне сильная порча, но сейчас она все уберет. Затем женщина спросила, есть ли у меня при себе бумажка. Я ответила, что нет. Продолжился рассказ о моей темной энергетике. «Если кто твою ауру черную увидит — встречаться с тобой не будет!» — сурово предупредила благодетельница.
К тому моменту я достаточно сильно замерзла и достала салфетку, чтобы вытереть нос. Увидев это, гадалка салфетку отобрала и завернула в нее те самые вырванные волосы. Но от сильной порчи так просто не избавиться: женщина сказала, что мне надо пойти с ней и снять деньги, хотя бы 5000 рублей, чтобы потом положить под подушку и поспать на них. После чего три дня никому не давать в долг! Я сказала, что не хочу никуда идти и снимать деньги. Женщина ответила, что иначе — никак, и без её помощи я не справлюсь. Ставка тут же понизилась до 2000 рублей. Я повторила, что никуда с ней не пойду, замерзла и хочу домой. «Ну, если ты выбираешь одиночество, то и иди», — отреагировала дама.
Пока я уходила, женщина шла следом и повторяла, что на мне и моей семье сильная порча. Спросила, кто из родственников серьезно болеет. Я ответила, что никто. «Вот, ты сама не знаешь, а я могу помочь, а то беда будет», — заявила гадалка. «Ну и ладно», — ответила я, на что женщина вновь сказала, что это мой выбор, и можно уходить. Я шла в сторону остановки, а гадалка почти гналась за мной. Тут она высказала последнее предположение: «Женская энергия, ты женщину любишь». Я ответила, что не люблю женщину, она бросила в меня салфеткой с волосами, зло сказала: «Тьфу, беда» и быстро удалилась.
Будем надеяться, что кто-то другой все-таки смог ей объяснить, как добраться до метро.
Ранее НГС поговорил с тремя сибирячками, которые ходили к гадалкам и женщине, называющей себя целительницей. Женщины поделились своими историями, а психолог объяснил, как действуют такие эзотерики и почему клиенты им верят. Читайте подробности по ссылке.