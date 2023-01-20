«Застройщики борются до последнего»: как промзоны готовят к застройке и почему это невыгодно городу

16 января прошла первая комиссия по Генплану Новосибирска, на которую владельцы земель в городе подали несколько спорных предложений. Собственники участков в СНТ и гаражных кооперативов просят их сохранить и отказаться от перспективной стройки.



Один из примеров — за «Мегой», где дачи уже давно пытаются перевести в земли для индивидуального жилищного строительства и убрать из планов развязку Бугринского моста. Строительство этой дороги, может, будет даже не в этом десятилетии, но когда-то эта территория будет освоена, и, как мне показалось, настрой мэрии — сохранить развязку.

