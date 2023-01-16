Дачники за «Мегой» предложили городским властям отказаться от части развязки Бугринского моста

В примечании к предложению при этом указано, что Генпланом в этом месте в принципе не предусмотрена индивидуальная жилая застройка, а строить дороги на территории дач городские власти до 2030 года не собираются, решение о резервировании и изъятии участков для них тоже не принимали.

