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Дачники за «Мегой» предложили городским властям отказаться от части развязки Бугринского моста

По Генплану ради нее пришлось бы снести дома

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По Генплану к мосту должна вести дорога за ТРЦ «Мега», но жители домов в дачных поселках попросили не трогать их территорию и отказаться от планов

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Представители четырех садовых обществ за «Мегой» предложили городу отказаться от планов строительства развязки Бугринского моста и магистральных проездов на их территории. Всего под предложением подписались более 50 человек.

По действующей редакции Генплана Новосибирска, по территориям ТСТ «Новый мир», СНТ «Мичурина-3», СНТ «Бугринский мир» и СНТ «Березовая роща» должны пройти магистральная улица от Винаповского моста до дамбы Бугринского моста и перспективная магистраль по улице Тюменская. Их дачники предложили из городских планов исключить.

— Изменить зонирование территорий ТСТ «Новый мир», СНТ «Мичурина-3», СНТ «Бугринский мир», СНТ «Березовая роща» с зоны планируемой смешанной и общественно-деловой застройки и зоны транспортной инфраструктуры — подзоны перспективной улично-дорожной сети на зону, предусматривающую индивидуальную жилую застройку, — добавили предложение представители товариществ.

От проездов, для которых городу придется выкупать землю, предложили отказаться

От проездов, для которых городу придется выкупать землю, предложили отказаться

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В примечании к предложению при этом указано, что Генпланом в этом месте в принципе не предусмотрена индивидуальная жилая застройка, а строить дороги на территории дач городские власти до 2030 года не собираются, решение о резервировании и изъятии участков для них тоже не принимали.

— Кроме того, размер земельных участков, в также ширина проездов в СНТ, расположенных на данной территории не соответствуют требованиям, предъявляемым к индивидуальной жилой застройке, — заметили эксперты.

Предложение вынесли на комиссию по Генплану, которая назначена на 16 января. На ней также рассмотрят предложение отказаться от строительства моста через реку Иня в микрорайоне «Весенний».

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