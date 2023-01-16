В Новосибирске назначили нового директора СГК — он приехал из Абакана

Новым директором новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» стал Андрей Аплошкин. 17 января он сменит на посту Андрея Колмакова, который занимал должность с 2018 года.
Ранее Андрей Аплошкин руководил филиалом СГК в Абакане с 2017 года. В 2021 году руководил строительством тепловой магистрали от абаканской ТЭЦ в Черногорск.
— Андрею Аплошкину 40 лет, окончил Красноярский государственный университет по специальностям «управление», «финансы и кредит». В энергетике работает с 2006 года, принимал участие в выполнении программы масштабной модернизации основного оборудования электростанций, с 2014 года руководил Южно-Сибирской теплосетевой компанией, — сообщается на сайте СГК.
Генеральный директор СГК Степан Солженицын заявил, что опыт Андрея Аплошкина позволит «продолжить решение масштабных задач по качественному обновлению системы теплоснабжения Новосибирска, повышению культуры производства и дальнейшему развитию взаимодействия с жителями города». Он поблагодарил Андрея Колмакова за результативную работу на посту.
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