Известный рэпер подарил невесте кольцо в 300 тысяч долларов — избранницей может быть кондитер из Новосибирска

Популярный казахский рэпер Мухаметали Ахметжанов, выступающий как The Limba, женится. Его избранницей могла стать известный новосибирский кондитер Полина Филимонова.
О романе певца сообщает издание «Блокнот». В свою очередь оно ссылается на сторис в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ) Оксаны Самойловой, в котором жена Джигана на видео показала спутницу The Limba.
На странице известного певца под его постами в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ) поклонники также указывают, что невестой стала именно Филимонова.
При этом официальный представитель певца не раскрывает данных невесты.
— Увы, на данный момент я не могу раскрыть личность возлюбленной, — ответил на запрос редакции НГС менеджер певца. — Действительно он сделал предложение, кольцо ориентировочно стоит
При этом он сделал важное уточнение.
— Девушка, которой сделали предложение, да, приняла его, — добавил менеджер певца.
Полина Филимонова — кондитер из Бердска, которая в 19 лет основала кондитерскую онлайн-школу Pauline School. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка составила
The Limba за 5 лет карьеры выпустил 3 альбома, набрал десятки миллионов просмотров на YouTube, а также записал совместные песни со многими звездами.
*Корпорация Meta, которая владеет Instagram, была признана экстремистской и запрещена в РФ.
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