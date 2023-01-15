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Тема дняРэпер подарил кольцо за 300 тысяч долларов
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Известный рэпер подарил невесте кольцо в 300 тысяч долларов — избранницей может быть кондитер из Новосибирска

Размер бриллианта в кольце — 7,5 карата

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Невесту певец прячет от публики

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Популярный казахский рэпер Мухаметали Ахметжанов, выступающий как The Limba, женится. Его избранницей могла стать известный новосибирский кондитер Полина Филимонова.

О романе певца сообщает издание «Блокнот». В свою очередь оно ссылается на сторис в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ) Оксаны Самойловой, в котором жена Джигана на видео показала спутницу The Limba.

Девушка засветилась в сторис жены рэпера Джигана

Девушка засветилась в сторис жены рэпера Джигана

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На странице известного певца под его постами в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ) поклонники также указывают, что невестой стала именно Филимонова.

При этом официальный представитель певца не раскрывает данных невесты.

— Увы, на данный момент я не могу раскрыть личность возлюбленной, — ответил на запрос редакции НГС менеджер певца. — Действительно он сделал предложение, кольцо ориентировочно стоит 300 тысяч долларов, камень — 7,5 карата.

При этом он сделал важное уточнение.

— Девушка, которой сделали предложение, да, приняла его, — добавил менеджер певца.

Полина Филимонова — кондитер из Бердска, которая в 19 лет основала кондитерскую онлайн-школу Pauline School. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка составила 102,9 миллиона, а чистая прибыль — 20,5 миллиона рублей. В 2021 году Филимонова давала интервью Forbes. На страничке девушки информации о возлюбленном и женитьбе нет.

The Limba за 5 лет карьеры выпустил 3 альбома, набрал десятки миллионов просмотров на YouTube, а также записал совместные песни со многими звездами.

*Корпорация Meta, которая владеет Instagram, была признана экстремистской и запрещена в РФ.

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