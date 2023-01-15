Известный рэпер подарил невесте кольцо в 300 тысяч долларов — избранницей может быть кондитер из Новосибирска

На странице известного певца под его постами в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ) поклонники также указывают, что невестой стала именно Филимонова.

При этом официальный представитель певца не раскрывает данных невесты.

— Увы, на данный момент я не могу раскрыть личность возлюбленной, — ответил на запрос редакции НГС менеджер певца. — Действительно он сделал предложение, кольцо ориентировочно стоит 300 тысяч долларов, камень — 7,5 карата .

При этом он сделал важное уточнение.

— Девушка, которой сделали предложение, да, приняла его, — добавил менеджер певца.