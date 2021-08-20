Кондитер из Бердска рассказала Forbes, как заработала миллионы на тортах

На ютьюб-канале журнала Forbes вышло интервью с Полиной Филимоновой — кондитером из Бердска, которая в 19 лет основала кондитерскую онлайн-школу Pauline School. И сейчас оборот ее компании достигает 10 миллионов в месяц.

По словам девушки, печь торты она начала еще в школе, а в 17 лет стала делать их на заказ.

— На тот момент я начала зарабатывать примерно как мой папа в 40 с чем-то лет. Всегда хотелось зарабатывать собственные деньги. <...> Наверное, цеплялась за любую возможность. Не было четкого плана, что торты мне начнут приносить деньги какие-то. Я поняла, что приносят чуть-чуть, осталась, пыталась это развить. Потом еще чуть-чуть. Потом пыталась в этой сфере отталкиваться от тех моментов, как заработать больше. Потом я начала вести мастер-классы, начала делать торты на заказ, зарабатывать, начала вести мастер-классы «живые» и зарабатывать. И потом, когда это еще не было очень популярно, тогда только зарождалась история со всеми онлайн-школами, я начала изучать эту тему в других направлениях и попробовала запустить уже свой проект в онлайне. И за полгода мы очень сильно выросли. То есть, это было сразу — взрыв такой, — рассказала в интервью Полина Филимонова.