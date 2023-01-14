Не только Пушкин с Лениным: в честь кого назвали новосибирские улицы. Сумеете пройти сложный тест?

Часто ли вы задумываетесь, почему новосибирские улицы назвали так, а не иначе? Если с теми, что названы в честь Пушкина и Ленина, всё понятно, то кем были представители других, менее известных фамилий, давших наименования проспектам, проездам и переулкам, мало кому известно. Проверьте по нашему тесту, хорошо ли вы знакомы с городскими улицами. Возможно, вы узнаете что-то новое.