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Не только Пушкин с Лениным: в честь кого назвали новосибирские улицы. Сумеете пройти сложный тест?

Проверьте свои знания

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Проверьте, хорошо ли вы знаете городские улицы

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Часто ли вы задумываетесь, почему новосибирские улицы назвали так, а не иначе? Если с теми, что названы в честь Пушкина и Ленина, всё понятно, то кем были представители других, менее известных фамилий, давших наименования проспектам, проездам и переулкам, мало кому известно. Проверьте по нашему тесту, хорошо ли вы знакомы с городскими улицами. Возможно, вы узнаете что-то новое.

Что почитать об истории Новосибирска

Еще до основания Ново-Николаевска на левом берегу существовало село Бугры, которое в 1930-е годы стало частью Новосибирска. Когда-то это было злачное место, куда горожане ездили за секс-услугами, а сейчас — спокойный частный сектор. Историю Бугров рассказал обозреватель НГС Стас Соколов.

В центре Новосибирска сохранились красивые дореволюционные дома. Сто лет назад в них жили врачи и учителя, принимали ставки на скачках и зарабатывали капиталы. Читайте, кому они принадлежат сейчас.

Больше десяти лет назад в Новосибирске закрыли первый городской аэропорт. Около тридцати лет он был одним из главных объектов в городе, во многом благодаря ему Новосибирск получил статус столицы Сибири. Сейчас это здание приходит в упадок. Лиза Пичугина собрала историю когда-то важнейшего здания, читайте ее здесь.

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