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Уголовное дело возбудили после публикации НГС о том, как сибиряк сломал нос 16-летней школьнице

Мужчина напал на девушку после того, как она сделала замечание его собаке

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Инцидент произошел 11 января

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Уголовное дело возбудили в Новосибирске после публикаций о том, как 37-летний мужчина сломал нос 16-летней девушке.

Инцидент произошел 11 января. Школьница выгуливала йоркширского терьера рядом со своим домом в Пашино. В это время на маленькую собачку напал крупный пес породы хаски, который бегал без поводка и без намордника. Школьнице удалось отбить йорка, затем она сделала замечание мужчине, который гулял с хаски. Он в ответ бросился на девушку, «прижал к стене и нанес удар кулаком в лицо», рассказывали родственники пострадавшей.

Позже у девушки диагностировали «перелом носа со смещением, ушиб мягких тканей головы».

— По требованию прокурора дознавателем отдела полиции № 4 «Калининский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), — рассказали в прокуратуре.

В начале недели в Кольцово маламут напал на школьника в наукограде Кольцово. После инцидента ребенок попал в больницу с травмами лица.

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