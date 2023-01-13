Уголовное дело возбудили после публикации НГС о том, как сибиряк сломал нос 16-летней школьнице

Уголовное дело возбудили в Новосибирске после публикаций о том, как
Инцидент произошел 11 января. Школьница выгуливала йоркширского терьера рядом со своим домом в Пашино. В это время на маленькую собачку напал крупный пес породы хаски, который бегал без поводка и без намордника. Школьнице удалось отбить йорка, затем она сделала замечание мужчине, который гулял с хаски. Он в ответ бросился на девушку, «прижал к стене и нанес удар кулаком в лицо», рассказывали родственники пострадавшей.
Позже у девушки диагностировали «перелом носа со смещением, ушиб мягких тканей головы».
— По требованию прокурора дознавателем отдела полиции
В начале недели в Кольцово маламут напал на школьника в наукограде Кольцово. После инцидента ребенок попал в больницу с травмами лица.