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Новый год — 2023 в НСОФоторепортаж

Самая сказочная улица Новосибирска: как жители Закарпатской снова превратили ее в новогоднюю достопримечательность

Жители улицы дружно соседствуют друг с другом и поддерживают традицию много лет

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Эти гирлянды светодиодные, поэтому платить много за электроэнергию жителям улицы не приходится

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Жители Закарпатской на Шлюзе каждый год превращают свою улицу в сказку: здесь стоят снежные скульптуры, а утром и вечером зажигаются сотни метров гирлянд, раскинувшихся по заборам, домам и елкам. Эта улица в частном секторе стала новогодней достопримечательностью — сюда съезжаются люди со всего города, чтобы полюбоваться и пофотографироваться. Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с авторами этого стихийного проекта и узнала у них историю праздничной традиции.

Мы с видеооператором НГС Антоном Дигаевым поехали на улицу Закарпатскую днем, чтобы познакомиться с создателями этой новогодней сказки и посмотреть, как улица преображается вечером. Каждый год фигуры видоизменяются, но общий, волшебный, вид улицы остается прежним.

В начале улицы стоит знак, обозначающий тупик. Закарпатская — не проезжая и очень узкая, поэтому в основном по ней ездят только жители. Остальные же припарковывают машины и идут гулять и фотографироваться.

Соседи делают всё для себя и для души, но рады благодарностям и восхищениям прохожих

Соседи делают всё для себя и для души, но рады благодарностям и восхищениям прохожих

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На въезде встречают снежные скульптуры. Одна из них выглядит очень реалистично — так что не сразу понимаешь, что фонарь сделан из снега.

Если посмотреть на улицу беглым взглядом днем, то можно и не заметить, что она особенная. Но если немного задержаться, то и при свете солнца здесь можно найти множество интересных деталей: на деревьях висят елочные игрушки и мишура, на заборах — рождественские венки.

Местная жительница Валентина говорит, что вандализма на их улице нет, и надеется, что не будет

Местная жительница Валентина говорит, что вандализма на их улице нет, и надеется, что не будет

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Как раз в начале улицы и живут три семьи, с которых всё началось: Валентина Рябизова с мужем Сергеем, местный старожил Сергей Шафрыгин, а также Григорий и Татьяна Майоровы.

— На этой улице мы живем с 1989 года: тогда у нас еще не было ребенка, а сейчас ему уже 30 лет. Получилось так, что живые елки, которые стояли в доме, мы с соседями — Майоровыми и Шафрыгиными — стали выставлять перед окнами. Наряжали их ледяными игрушками: в стаканчики из-под йогурта заливали цветную воду. Так они стояли до весны, пока эти льдинки полностью не растают, — вспоминает Валентина Рябизова.

За последние годы многие соседи поменялись, говорит Валентина, а из старичков, по сути, только три дома

За последние годы многие соседи поменялись, говорит Валентина, а из старичков, по сути, только три дома

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Около 20 лет назад сын Сергея Шафрыгина занимался продажей елок перед Новым годом. У него осталось несколько деревьев, выбрасывать было жалко, и их тоже поставили перед домами.

— Тогда родилась идея посадить настоящие елки, которые сейчас так вымахали! Мы стали их наряжать — каждый свою. Потом появился даже соревновательный дух — кто что придумает. Постепенно стали покупать фигурные гирлянды, но сначала украшали только фасад дома, по забору могли пустить немножечко. А потом стали присоединяться уже все соседи. И, в общем-то, стали договариваться, чтобы уже у всех было красиво. Улица не проезжая: мы здесь сами хозяева, поэтому создаем уют своими руками, — поясняет Валентина.

Огни зажигаются около 18:00 и горят до полуночи

Огни зажигаются около 18:00 и горят до полуночи

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Сам Сергей Шафрыгин говорит, что посаженные ели были маленькими, вместе с ними росла и длина гирлянд:

— Мы сначала посадили елочку: она была высотой 1,7 метра. Начали гирлянду развешивать. Как стала выше, то уже другие гирлянды брали. А потом украшали уже и улицу. Соседи это всё подхватили. Уже 4 года у нас улица такая, как сейчас: то каждый себе украшал, а теперь полностью всю улицу.

За 20 лет высаженные ели очень сильно выросли, поэтому гирлянду развешивать нелегко

За 20 лет высаженные ели очень сильно выросли, поэтому гирлянду развешивать нелегко

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Теперь соседи вместе выбирают игрушки и гирлянды — 50-метровые морозоустойчивые. Их вешают большой компанией, потому что нужно аккуратно их разматывать и хорошо распределять по ветвям.

Практически в каждом дворе можно увидеть украшения и за забором, в том числе на деревьях

Практически в каждом дворе можно увидеть украшения и за забором, в том числе на деревьях

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— Сергей уже с середины ноября всех активизирует, чтобы начать подготовку: достают гирлянды, всё проверяют. Григорий у нас профессиональный электрик, поэтому паяет, если нужно. Гирлянды вешают заранее, когда нет мороза, и не снимают в холод, иначе они сломаются. В общем, у нас один за всех, и все за одного! Красиво, когда это смотрится как единая сказка. И детям, и взрослым нравится, — объясняет нюансы Валентина.

Никто из жителей улицы не умел делать снежные скульптуры: смотрели видео и практиковались. Посмотрите, как здорово у них получается!

Никто из жителей улицы не умел делать снежные скульптуры: смотрели видео и практиковались. Посмотрите, как здорово у них получается!

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Шесть лет назад соседи начали делать более сложные украшения — снежные фигуры. Все учились этому искусству самостоятельно. Первым начал Сергей Шафрыгин с семьей: по его словам, первой скульптурой была мартышка.

Валентина показывает работу Сергея: из-за теплой погоды она не была доделана

Валентина показывает работу Сергея: из-за теплой погоды она не была доделана

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Майя Шакирова с мужем Константином тоже делают скульптуры, в 2021 году даже целую фотозону в конце улицы — Дед Мороз, Снегурочка, ледяной диван, на который они заботливо положили накидку, чтобы фотографирующимся не было так холодно.

Украшать улицу начинают уже 5 декабря, а гирлянды проверяют еще раньше — в ноябре

Украшать улицу начинают уже 5 декабря, а гирлянды проверяют еще раньше — в ноябре

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Майя с мужем сами раньше гуляли по этой улице и любовались, а как только появилась возможность поселиться там, то сразу ею воспользовались и присоединились к традициям жителей этой улицы. Это было 8 лет назад.

Такой фонарь стоит в начале улицы, на въезде

Такой фонарь стоит в начале улицы, на въезде

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— Я тоже не училась делать скульптуры. Всё спонтанно: начинаешь одно делать, а получается другое. Я планировала сделать три снеговика разного роста, но как-то днем мы вышли, я посмотрела на заготовку и сказала: «Ну какие снеговики? Там уже лицо видно, бороду», — смеется Майя.

Этих снеговиков сделал муж Валентины — Сергей

Этих снеговиков сделал муж Валентины — Сергей

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Валентина рассказывает, как ее муж Сергей начал делать фигуры:

— Он специалист вообще в другой области, но четвертый год пытается сам вырезать фигуры. В 2021 году было очень много снега, а в 2020-м собирали его со всей улицы, чтобы сделать фигуры. Обычно мы делаем заготовки: заранее устанавливаем щиты, наполняем их снегом, утрамбовываем. Я в соцсетях просила помощи: может, кто-то вырежет фигуры, пройдет практику, писала, что мы готовы тоже участвовать. Почти две недели отклика не было, поэтому Сережа в выходной день вышел и сделал их за день. Это сладкая, любящая парочка, потому что семья — основа всего. На нашей улице очень дружные семьи.

Недавно, добавляет Валентина, возле снеговиков остановились дети и спросили, где их ребенок. Поэтому Сергею Рябизову предстоит дополнительная работа.

Валентина говорит, что дети особенно любят фотографироваться в этом месте

Валентина говорит, что дети особенно любят фотографироваться в этом месте

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Если снежные скульптуры доделывают ближе к Новому году, то в остальном есть устоявшееся расписание. Валентина объясняет, что обычно улицу начинают украшать 5 декабря, гирлянды отключают 1 февраля, но снимают, только когда спадают морозы. Жители сделали такое ежедневное расписание: улица светится с 7 до 9 утра и с 18 вечера до полуночи. А в новогоднюю ночь — постоянно. К тому же жители Закарпатской наряжаются в костюмы и так приветствуют прохожих.

В новогоднюю ночь подсветку оставляют на долгое время, а жители улицы наряжаются в Дедов Морозов, Снегурочек и других персонажей

В новогоднюю ночь подсветку оставляют на долгое время, а жители улицы наряжаются в Дедов Морозов, Снегурочек и других персонажей

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— Как говорили на Руси всегда? «Хочешь купить дом? Узнай всё про соседей». Такие, как у нас, соседи — дороже золота. Мы 33 года здесь живем: за эти годы всякое было, но мы и в горе, и в радости вместе, — считает Валентина Рябизова.

Разные предметы декора можно найти и во дворе, и в домах жителей этой улицы

Разные предметы декора можно найти и во дворе, и в домах жителей этой улицы

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Она гордится тем, что это единственная улица в этом частном секторе с асфальтом: сделали всё за свои деньги и по своей инициативе.

Жители Закарпатской делают ее такой вместе уже 5 лет подряд — раньше это было не так организованно

Жители Закарпатской делают ее такой вместе уже 5 лет подряд — раньше это было не так организованно

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— Знаете, наверное, проще было бы сидеть и жаловаться, от кого-то что-то ждать. Но мы любим свою улицу, здесь живем и многое берем в свои руки. Это наше сердце. Удивительное место: рядом море, лес, вся инфраструктура, с одной стороны, с другой — частный сектор, хотя дома благоустроены. Поэтому, конечно, хочется жить в центре такого микрорайона и создавать себе красоту, — замечает Валентина.

Сама Валентина работает учителем русского языка и литературы

Сама Валентина работает учителем русского языка и литературы

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Пока мы разговаривали, на улице стемнело, и она преобразилась: всё засияло. По Закарпатской начали ходить люди — кто-то возвращался домой, а кто-то специально приехал сюда посмотреть на рукотворную красоту.

Андрей, сын Валентины, говорит, что летом отношения соседей не рушатся

Андрей, сын Валентины, говорит, что летом отношения соседей не рушатся

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В доме Валентины тоже очень много украшений. Например, маску ей подарили ученики

В доме Валентины тоже очень много украшений. Например, маску ей подарили ученики

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Валентина говорит, что каждый раз старается придумать что-то новое

Валентина говорит, что каждый раз старается придумать что-то новое

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Так выглядит дом Валентины внутри

Так выглядит дом Валентины внутри

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Она подписывает коробки с новогодними украшениями, чтобы не запутаться, что где обычно висит

Она подписывает коробки с новогодними украшениями, чтобы не запутаться, что где обычно висит

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Улица в 2023 году

Валентина Рябизова говорит, что в этом году мало фигур, потому что долго не было снега. Но ее муж сделал символ 2023 года — зайца. Кроме того, добавили иллюминацию. По словам Валентины, стало поинтереснее, поэффектнее.

Этого зайца сделал муж Валентины

Этого зайца сделал муж Валентины

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— Гостей было очень много. Особенно с 25 декабря по 8 января. Толпы. Приезжали из разных районов города, а также из Бердска, Искитима, Кольцово.

8 января на улице провели колядки. Последующая оттепель сильно испортила фигуры, замечает Валентина, а ветер кое-что оборвал. Пока не всё удалось восстановить.

Это любимое украшение Валентины. По ее словам, получилось нежное сочетание цветов

Это любимое украшение Валентины. По ее словам, получилось нежное сочетание цветов

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Другая новосибирская улица прославилась бандой бугринских котов, которые на ней поселились. Мы узнали их историю.

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