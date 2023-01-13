Самая сказочная улица Новосибирска: как жители Закарпатской снова превратили ее в новогоднюю достопримечательность

На въезде встречают снежные скульптуры. Одна из них выглядит очень реалистично — так что не сразу понимаешь, что фонарь сделан из снега.

Если посмотреть на улицу беглым взглядом днем, то можно и не заметить, что она особенная. Но если немного задержаться, то и при свете солнца здесь можно найти множество интересных деталей: на деревьях висят елочные игрушки и мишура, на заборах — рождественские венки.