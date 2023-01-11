Дом с треснувшей стеной на Римского-Корсакова начнут ремонтировать весной — сейчас здание обследуют

Дом на улице Римского-Корсакова, 10 в Новосибирске, пошедший трещинами 10 января, собираются начать ремонтировать весной. Сейчас здание обследуют.
— Ответственность за содержание многоквартирных домов лежит на управляющих организациях. Задача мэрии определить, безопасно ли дальнейшее проживание жильцов, наметить план дальнейших действий, — сообщили в официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска.
Сейчас на Римского-Корсакова работает экспертная комиссия, помимо этого специалисты обследуют фундамент, аварийный участок стены и крышу.
— Будет проведено инженерно-геологическое изыскание грунтов основания фундамента здания, так как необходимо понять, что происходит с грунтом. Ежедневно управляющая организация проводит мониторинг состояния стены. На сегодня, по заверениям экспертов, критичной аварийной ситуации нет, — цитирует сотрудников департамента Telegram-канал.
На этой неделе специалисты приступят к осмотру основания фундамента. Инженерно-геодезические изыскания будут проводить примерно месяц.
— Ремонтные работы начнутся в весенний период. Мы постараемся максимально сократить эти сроки, но есть технические моменты, — пояснили в мэрии.
Накануне журналисты НГС побывали в разрушающемся доме и поговорили с его жителями. По их словам, некоторые трещины в стенах уже достигли 6 сантиметров. Управляющая компания залила их монтажной пеной.
Проблемной пятиэтажкой заинтересовались СК и прокуратура. Следователи организовали проверку, надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.