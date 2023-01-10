«Щели в некоторых местах достигают 7 см»: смотрим на последствия ЧП в треснувшем доме на Римского-Корсакова

В Новосибирске 10 января дом по адресу Римского-Корсакова, 10 пошел трещинами. Больше всего пострадал пятый подъезд. Инцидентом уже заинтересовались прокуратура и Следственный комитет. Журналист НГС побывал на месте ЧП и общался с жильцами дома.
Как рассказала старшая по дому Светлана Михальцова, первые мелкие трещины между 4-м и 5-м подъездами появились еще несколько лет назад. Уже тогда жители начали бить тревогу. В августе 2022 года дом обследовали, а на месте трещин установили маячки.
По словам женщины, с начала декабря она неоднократно обращалась в департамент мэрии и управляющую компанию из-за проблем с теплом в одной из квартир.
— Ни у нас, ни у управляющей компании ключа от подвала нет. Мы начали обращаться в мэрию еще 27 декабря, чтобы попасть в подвал, так как в одной из квартир пропало тепло. Попасть в подвал удалось лишь 6 января, как оказалось, там вырвали батарею и неизвестно сколько лилась горячая вода, — пояснила Светлана.
По мнению женщины, из-за того, что кипяток долгое время затапливал подвал и размывал фундамент в доме, образовались новые трещины. Как отметила Светлана, более крупные трещины начали появляться на доме 5 января. Тогда же у жильцов пятого подъезда начала отходить стена.
— Как мы поняли, кипяток, который лился всё это время, размыл фундамент. Пятый подъезд вообще пристроен уже после того, как дом возвели. Из-за того, что вода уходила под землю, просел грунт и весь пятый подъезд начал отходить, — отметила женщина.
Как рассказал житель дома Андрей Быбочкин, трещины в некоторые местах достигают 7 сантиметров. Чтобы хоть как-то заделать образовавшиеся щели и вернуть тепло в квартиры, управляющая компания заполнила пустоты монтажной пеной.
— Мы не раз обращались в управляющую компанию, мэрию, но всё безрезультатно. Самые сильные трещины появились в последние дни. В некоторых местах стена отошла на 5–7 сантиметров. Буквально пару часов назад были работники из управляющей компании и монтажной пеной заделали щели. Не знаю, как это поможет, — рассказал мужчина.
Другая жительница подъезда сетует, что из-за ЧП недавно сделанный ремонт в квартире пришел в негодность. Лидия Журавлева также отмечает, что жильцы неоднократно обращались во все инстанции с того момента, как появились первые трещины.
— Когда уже стена конкретно начала отходить, все сразу зашевелились. Сегодня у нас были МЧС, сотрудница ЖЭУ, составили акты, но не знаю, поможет ли это. У нас был сделан хороший качественный ремонт, теперь всё придется переделывать, — отметила Лидия.
По словам жильцов, дом обслуживает управляющая компания ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района». Журналист НГС обратился в организацию, однако на телефонные звонки редакции никто не ответил.
ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» было создано в 15 марта 2006. По данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 85 человек. Выручка за прошлый год составила 588,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,9 миллионов. За время существования компания заключила 532 контракта с государством на сумму 69,9 миллиона рублей.
После сообщений о возникших трещинах в доме на Римского-Корсакова региональный Следственный комитет начал проверку.
— В Новосибирской области следователи СК проводят проверку по информации из социальных сетей об образовавшейся трещине в стене многоэтажного дома. Следствием продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам процессуальной проверки будет дана комплексная уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, — сообщили в ведомстве.
Ситуацию на контроль также взяла областная прокуратура. Специалисты выявляют дефекты, обследуют подвалы и несущие конструкции.