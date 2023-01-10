«Щели в некоторых местах достигают 7 см»: смотрим на последствия ЧП в треснувшем доме на Римского-Корсакова

По словам женщины, с начала декабря она неоднократно обращалась в департамент мэрии и управляющую компанию из-за проблем с теплом в одной из квартир.



— Ни у нас, ни у управляющей компании ключа от подвала нет. Мы начали обращаться в мэрию еще 27 декабря, чтобы попасть в подвал, так как в одной из квартир пропало тепло. Попасть в подвал удалось лишь 6 января, как оказалось, там вырвали батарею и неизвестно сколько лилась горячая вода, — пояснила Светлана.