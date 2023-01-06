«По крайней мере, попытались». За что можно похвалить мэрию Новосибирска в этом году — мы спросили политиков

Она также особенно отметила проект Новогодней столицы, которой в 2022–2023 годах стал Новосибирск:



— Я здесь очень благодарна губернатору, который нас поддержал. Потому что всё равно было нужно, чтобы наша инициатива была поддержана. Мне кажется, город преобразился: была закуплена иллюминация, мы провели съезд Дедов Морозов.



Удержание бюджета (правда, дальше будет еще сложнее)

Главное достижение мэрии, которое может выделить депутат Горсовета Игорь Украинцев, — это сохранение бюджета.



— В контексте всего происходящего в стране в целом и в Новосибирске в частности задачей минимум было сохранить параметры бюджета и обязательства, которые есть у мэрии перед жителями. Но хочется отметить, что бюджет удалось не только сохранить, но и увеличить на следующий год — более 70 миллиардов рублей. Много интересных проектов запланировано: и дорожного строительства, и инфраструктурного. Наверное, именно финансовая дисциплина может пойти мэрии в зачет, по моему мнению, — считает он. — Но по-прежнему, к сожалению, остаются вопросы к исполнению планов. Здорово, что их много, и вроде как достаточно большие финансы выделяются и на благоустройство, и на строительство, но именно качество исполнения оставляет желать лучшего.