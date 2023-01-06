«По крайней мере, попытались». За что можно похвалить мэрию Новосибирска в этом году — мы спросили политиков

Если в Новосибирске есть что-то постоянное и не меняющееся со временем, то это, пожалуй, критика работы городских властей. Нельзя сказать, чтобы она была необоснованной: в городе-миллионнике полно проблем вроде некачественного ремонта дорог, вездесущей пыли и застопорившейся мусорной реформы, которые не решаются годами. Но к Новому году хочется все-таки чего-то позитивного и вселяющего надежду, и мы попытались это найти. НГС расспросил депутатов и аналитика о том, за что можно похвалить мэрию Новосибирска, — оцените список (и пишите в комментариях, что бы вы добавили).
Парки, скверы и Новогодняя столица
Вице-мэр и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова считает, что 2022 год оказался плодотворным для мэрии, а потому многое власти могут «записать себе в зачет».
— Во-первых, мы совместно с федеральным проектом открываем театр Афанасьева, которого не было 30 лет. Вот он уже сделан, сдан, труппа сейчас туда заезжает и начинает обживаться. Это, я считаю, одно из главных достижений, если по моему направлению брать, — рассуждает она.
По словам вице-мэра, есть достижения и в рамках программы «Комфортная городская среда»: сдан Заельцовский парк, состоялось техническое открытие парка «Арена».
— Отремонтирована пятая музыкальная школа — капитально. Это первый раз за 25 лет, когда подобный ремонт был сделан. Опять же — федеральные деньги. Я уже не говорю про малые скверы, которые открываются по городу. Доделана Михайловская набережная, завершен четвертый этап, приняли решение о том, что в Академгородке будем строить первый парк — парк «Чербузы». Сейчас ведется разработка проекта. Парк «Ельцовка первая» — первая часть уже сделана, скоро будет открыта. Парк «Каменка» сейчас делается, разрабатывается концепция общественного пространства от парка «Арена» до Бугринской рощи как единого спортивного рекреационного пространства. Это проект, который мы запускаем лет на 5, наверное, — перечисляет Анна Терешкова.
Она также особенно отметила проект Новогодней столицы, которой в 2022–2023 годах стал Новосибирск:
— Я здесь очень благодарна губернатору, который нас поддержал. Потому что всё равно было нужно, чтобы наша инициатива была поддержана. Мне кажется, город преобразился: была закуплена иллюминация, мы провели съезд Дедов Морозов.
Удержание бюджета (правда, дальше будет еще сложнее)
Главное достижение мэрии, которое может выделить депутат Горсовета Игорь Украинцев, — это сохранение бюджета.
— В контексте всего происходящего в стране в целом и в Новосибирске в частности задачей минимум было сохранить параметры бюджета и обязательства, которые есть у мэрии перед жителями. Но хочется отметить, что бюджет удалось не только сохранить, но и увеличить на следующий год — более 70 миллиардов рублей. Много интересных проектов запланировано: и дорожного строительства, и инфраструктурного. Наверное, именно финансовая дисциплина может пойти мэрии в зачет, по моему мнению, — считает он. — Но по-прежнему, к сожалению, остаются вопросы к исполнению планов. Здорово, что их много, и вроде как достаточно большие финансы выделяются и на благоустройство, и на строительство, но именно качество исполнения оставляет желать лучшего.
Примером таких объектов Украинцев называет сдачу станции метро «Спортивная»:
— Многие другие объекты у нас уже в снег сдавались.
С Игорем Украинцевым отчасти согласна депутат Горсовета Светлана Каверзина — она тоже может записать мэрии в зачет удержание бюджета.
— Сложный год был, тем не менее бюджет удержали. Там чуть больше дефицит, чем планировали, но это нормально, это рабочая ситуация, — объясняет она. — Но в следующем году, я думаю, будет еще более непросто. Несмотря на то, что мы заложили там больше 70 миллиардов, но как мы его будем выполнять… Вот у меня большие опасения. Учитывая, что в следующем году все санкции будут давать о себе знать. Год будет сложнее.
Из плюсов работы мэрии в 2022 году она отмечает ремонт трамвайных путей и трамваев:
— Мэрии удалось уговорить область вкладываться в ремонт трамваев, потому что несколько лет область свою часть договора не выполняла. Ну и, конечно, мне очень понравилось, как украсили к Новому году наш город. Наверное, впервые так красиво у нас получилось. Тоже считаю это заслугой мэрии.
Стела, попытка ускорить дорожный ремонт и подготовка к отмененному МЧМ
— Несколько лет назад один вице-мэр в частной беседе сказал мне, что мэрия работает эффективно, свидетельство чему работающий пассажирский транспорт, тепло в домах, вовремя получающие зарплату бюджетники. Городская администрация ежедневно контролирует множество процессов, важных для жизнедеятельности мегаполиса. О значимости каждого направления вспоминают тогда, когда в нем происходят сбои, которые, к слову, случаются порой из-за непредсказуемых факторов. В остальное время это будничные вещи, воспринимаемые как само собой разумеющееся. Как воздух или как восход солнца. Хвалить мэрию за обеспечение жизнедеятельности города в будничных рамках не принято. Улучшения в этих процессах, оптимизирующие расходы или человеческие ресурсы, в большинстве случаев для широкой публики не очевидны, — считает главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.
Таким примером он называет реформу в блоке социальной политики, где за счет внедрения новых цифровых технологий удалось поднять качество обслуживания населения и снизить расходы:
— Принято отмечать выдающиеся из повседневности проекты. Как, например, своевременное, согласно плану, открытие стелы на площади Калинина в честь статуса Города трудовой доблести. Для повседневной жизни горожан в утилитарном смысле своевременное завершение ремонта Октябрьского моста было бы гораздо полезней. Но вовремя открыли именно стелу. Она оказалась одним из немногих заметных объектов, своевременно введенных в 2022 году в Новосибирске.
В целом Андрей Кузнецов оценивает строительную готовность объектов к МЧМ, который был отменен в 2022 году, как высокую. Хотя под открытие до конца года, по его словам, успели подвести только парк «Арена», а открытие станции метро «Спортивная», как и завершение работ по коллектору возле ЛДС, перешло на 2023 год.
— Отдельной похвалы заслуживает попытка городского руководства перейти на 5-летнее планирование ремонта дорог с тем, чтобы к 2028 году привести их к нормативу. В мэрии посчитали, что на это потребуется 20,5 миллиарда рублей. Была надежда, что вышестоящие власти поддержат амбициозную затею дополнительным финансированием, но после согласований на пятилетку ремонта дорог получилось лишь 7,5 миллиарда. Но, по крайней мере, попытались, — говорит он. — Несмотря на все известные сложности года, включая мобилизацию, мэрия сохранила настрой и ресурсы для отработки программы «Новосибирск — новогодняя столица России». Олицетворением статуса стала трехмесячная пешеходизация части улицы Ленина. Возможно, многочисленные гирлянды способны эмоционально компенсировать неудобства горожанам, пострадавшим от паралича одной из центральных транспортных артерий.
Недавно мы спросили у новосибирских политиков мнения о возможной отмене прямых выборов мэра — вот что они об этом думают.