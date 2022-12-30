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Как будут работать больницы, полиция и ЗАГС на праздники? Публикуем график

Поликлиники и травмпункты будут работать все каникулы

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Скорая помощь и стационары во время каникул будут работать круглосуточно

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2022 год подходит к концу, и нас ждут длинные праздничные выходные. Но экстренные службы будут работать и в это время. Собрали для вас графики работы больниц, полиции и ЗАГСов.

Как работают больницы

Взрослые и детские поликлиники будут работать с 31 декабря по 8 января с 9 до 17 часов. Ежедневно до 16:30 можно будет вызвать врача на дом — через «Госуслуги», единую регистратуру 122, чат-бот в телеграме. Обращения, поступившие позднее, терапевты и педиатры обслужат на следующий день.

В некоторых поликлиниках по индивидуальному графику будут работать рентген-кабинеты, вести прием дежурные хирурги. Можно будет оформить листок нетрудоспособности. Дни и часы работы таких кабинетов каждая поликлиника опубликует на своем сайте.

Стоматологические поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00.

31 декабря — все стоматологические поликлиники

2 января — стоматологическая поликлиника № 2 (Весенняя, 16), детская городская стоматологическая поликлиника (Степная, 7).

3 января — стоматологическая поликлиника № 1 (Котовского, 5/3) и областная стоматологическая поликлиника (Театральная, 46).

4 января — стоматологическая поликлиника № 3 (Ватутина, 39).

5 января — стоматологическая поликлиника № 3 (Сибиряков-Гвардейцев, 57), областная стоматологическая поликлиника (Театральная, 46), детская городская стоматологическая поликлиника (Степная, 7).

6 января — стоматологическая поликлиника № 8 (Энгельса, 23/1), стоматологическая поликлиника № 5 (Авиастроителей, 9).

Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться с 15:00 31 декабря до 07:00 9 января в стоматологическую поликлинику № 3 (Петухова, 20) и в областную стоматологическую поликлинику (Театральная, 46).

Список травмпунктов, которые будут работать круглосуточно:

  • ул. Серебренниковская, 43;
  • пр. Дзержинского, 44;
  • 2 пер. Пархоменко, 7;
  • ул. Московская, 89;
  • ул. Героев революции, 5;
  • ул. Зорге, 47/1;
  • ул. А. Невского, 9;
  • ул. Пирогова, 25/3.

Скорая помощь и стационары будут работать круглосуточно.

Полиция и ГИБДД

Дежурные части по городу и области будут работать в круглосуточном режиме.

Подать заявление можно будет лично, по телефонам 112 и 102, позвонив в дежурную часть или через сайт МВД.

В подразделениях регистрации и экзаменации ГИБДД с 31 декабря по 3 января нерабочие дни. С 4 по 6 января с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) будут работать все подразделения, кроме отделения на Хилокской, 9.

7 и 8 января с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) прием граждан будет идти на Сухарной, 35 к. 4.

С 9 января все подразделения будут работать как обычно.

ЗАГСы

Во время каникул отделы ЗАГС будут работать 2 дня — 4 и 6 января.

Зарегистрировать рождение ребенка и установить отцовство можно будет:

  • 4 января — на Троллейной, 15/1 и Нижегородской, 27 с 09:00 до 17:00;
  • 6 января — на Богдана Хмельницкого, 10 и проспекте Академика Лаврентьева, 14 с 09:00 до 17:00.

Регистрация смерти будет производиться во все дни, кроме 1 января, на Потанинской, 42/1 и Немировича-Данченко, 134 с 09:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 13:48.

Энергетики

Как сообщили в пресс-службе «Региональных электрических сетей», в новогоднюю ночь и каникулы служба будет дежурить круглосуточно.

— При возникновении аварийной ситуации и неполадок в электрических сетях можно сообщить по номеру 112 или по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции, — сообщили в РЭС.

Чтобы не попасть в больницу на праздники, нужно соблюдать меру во всем. Здесь мы рассказывали, как спасти себя от похмелья, а тут как правильно выбрать красную икру.

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