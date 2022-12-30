Как будут работать больницы, полиция и ЗАГС на праздники? Публикуем график

2022 год подходит к концу, и нас ждут длинные праздничные выходные. Но экстренные службы будут работать и в это время. Собрали для вас графики работы больниц, полиции и ЗАГСов.
Как работают больницы
Взрослые и детские поликлиники будут работать с 31 декабря по 8 января с 9 до 17 часов. Ежедневно до 16:30 можно будет вызвать врача на дом — через «Госуслуги», единую регистратуру 122, чат-бот в телеграме. Обращения, поступившие позднее, терапевты и педиатры обслужат на следующий день.
В некоторых поликлиниках по индивидуальному графику будут работать рентген-кабинеты, вести прием дежурные хирурги. Можно будет оформить листок нетрудоспособности. Дни и часы работы таких кабинетов каждая поликлиника опубликует на своем сайте.
Стоматологические поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00.
31 декабря — все стоматологические поликлиники
2 января — стоматологическая поликлиника
3 января — стоматологическая поликлиника
4 января — стоматологическая поликлиника
5 января — стоматологическая поликлиника
6 января — стоматологическая поликлиника
Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться с 15:00 31 декабря до 07:00 9 января в стоматологическую поликлинику
Список травмпунктов, которые будут работать круглосуточно:
- ул. Серебренниковская, 43;
- пр. Дзержинского, 44;
- 2 пер. Пархоменко, 7;
- ул. Московская, 89;
- ул. Героев революции, 5;
- ул. Зорге, 47/1;
- ул. А. Невского, 9;
- ул. Пирогова, 25/3.
Скорая помощь и стационары будут работать круглосуточно.
Полиция и ГИБДД
Дежурные части по городу и области будут работать в круглосуточном режиме.
Подать заявление можно будет лично, по телефонам 112 и 102, позвонив в дежурную часть или через сайт МВД.
В подразделениях регистрации и экзаменации ГИБДД с 31 декабря по 3 января нерабочие дни. С 4 по 6 января с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) будут работать все подразделения, кроме отделения на Хилокской, 9.
7 и 8 января с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) прием граждан будет идти на Сухарной, 35
С 9 января все подразделения будут работать как обычно.
ЗАГСы
Во время каникул отделы ЗАГС будут работать 2 дня — 4 и 6 января.
Зарегистрировать рождение ребенка и установить отцовство можно будет:
- 4 января — на Троллейной, 15/1 и Нижегородской, 27 с 09:00 до 17:00;
- 6 января — на Богдана Хмельницкого, 10 и проспекте Академика Лаврентьева, 14 с 09:00 до 17:00.
Регистрация смерти будет производиться во все дни, кроме 1 января, на Потанинской, 42/1 и Немировича-Данченко, 134 с 09:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Энергетики
Как сообщили в пресс-службе «Региональных электрических сетей», в новогоднюю ночь и каникулы служба будет дежурить круглосуточно.
— При возникновении аварийной ситуации и неполадок в электрических сетях можно сообщить по номеру 112 или по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции, — сообщили в РЭС.
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