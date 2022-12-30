Как будут работать больницы, полиция и ЗАГС на праздники? Публикуем график

Энергетики

Как сообщили в пресс-службе «Региональных электрических сетей», в новогоднюю ночь и каникулы служба будет дежурить круглосуточно.

— При возникновении аварийной ситуации и неполадок в электрических сетях можно сообщить по номеру 112 или по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции, — сообщили в РЭС.



Чтобы не попасть в больницу на праздники, нужно соблюдать меру во всем. Здесь мы рассказывали, как спасти себя от похмелья, а тут как правильно выбрать красную икру.